دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت HONOR العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقيق محطة بارزة في مسيرة نموها بالمنطقة، بعدما أصبحت ثاني أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في الشرق الأوسط للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بحسب تقرير Omdia حول سوق الشرق الأوسط.

زخم متواصل في المنطقة ونمو بنسبة 73%

حققت HONOR خلال الربع الأول من عام 2026 نمواً عالمياً بنسبة 25%، وواصلت تعزيز حضورها الإقليمي من خلال تسجيل نمو قوي بنسبة 73% على أساس سنوي في الشرق الأوسط، مايعكس استمرار استثمارات العلامة في تطوير تجربة البيع بالتجزئة، وتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز مكانتها لدى العملاء في أبرز أسواق الخليج. ويُعد التوسع السريع في فئة الهواتف الذكية المتوسطة والعليا أبرز عوامل هذا النجاح.

الفئة المتوسطة والعليا تقود مسيرة النمو

في فئة الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 300 و500 دولار أمريكي، حققت HONOR نمواً بنسبة 130% على أساس سنوي، لتصل حصتها السوقية إلى 24%، ما يضعها في مركز قريب من سامسونج ضمن واحدة من أكثر الفئات تنافسية في السوق.

أداء قوي للمنتجات يعزز الطلب

تواصل HONOR تحقيق نتائج متميزة مدعومة بالأداء القوي لأحدث منتجاتها. فقد سجلت سلسلة HONOR 600 نمواً ملحوظاً في المبيعات، فيما يواصل هاتف HONOR X9d تعزيز حضوره لدى العملاء الباحثين عن المتانة والأداء والسعر التنافسي.

استراتيجية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء

يعتمد صعود HONOR في الشرق الأوسط على استراتيجية واضحة تركز على تقديم ابتكارات عبر مختلف الفئات السعرية. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتقدمة في الهواتف الرائدة والأجهزة المتوسطة والاقتصادية، تنجح HONOR في تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. كما تتعزز هذه الاستراتيجية عبر تنفيذ متميز في قنوات البيع، وشراكات مع شركات الاتصالات، وتقديم مزايا تلبي متطلبات الأسواق المحلية، بما في ذلك عمر البطارية الطويل، والمتانة العالية، وقدرات التصوير المتقدمة التي تلائم مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

محفظة متنوعة من المنتجات عبر فئات متعددة

وسّعت HONOR منظومتها من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي عدة فئات. ففي قطاع الهواتف الذكية، طرحت العلامة سلسلة HONOR 600 التي توفر مزايا بمستوى الهواتف الرائدة، بما في ذلك كاميرا بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات متقدمة في التصوير الذكي ضمن الفئة المتوسطة العليا. كما تواصل تقديم هاتف HONOR X9d الذي يجمع بين المتانة والأداء لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء.

وفي الفئة الرائدة، تواصل HONOR دفع حدود الابتكار من خلال سلسلة Magic، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي مثل هاتف Magic V6 المرتقب، والذي يجسد تقنيات رائدة في التصميم والبطارية. وإلى جانب الهواتف الذكية، عززت HONOR منظومتها من خلال أجهزة الحاسوب المحمولة من سلسلة MagicBook والأجهزة اللوحية MagicPad، ما يدعم مكانتها كعلامة متخصصة في منظومة متكاملة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر تجربة سلسة عبر مختلف الأجهزة.

اتصال سلس بين مختلف المنصات يتجاوز حدود المنظومات التقليدية

تواصل HONOR تطوير نهج أكثر انفتاحاً يضع العملاء في صميم تجربة الاتصال، عبر ضمان تكامل أجهزتها بسهولة مع مختلف المنصات. وبفضل التوافق مع أجهزة iOS ومنتجات آبل، توفر HONOR تجربة سلسة في مشاركة الملفات بين الأجهزة وتعزيز الإنتاجية عبر أنظمة التشغيل.

ويعكس هذا التوجه التزام HONOR بإزالة الحواجز التقليدية بين الأنظمة المختلفة، وتقديم تجربة أكثر مرونة، بما يتيح للعملاء التفاعل بسلاسة بين أجهزتهم.

الاستعداد لإطلاق Magic V6

ومع استمرار هذا الزخم، تستعد HONOR لإطلاق هاتف HONOR Magic V6 المرتقب، في خطوة تعزز مكانتها في مجال الابتكار وتقديم تجارب استثنائية ضمن فئة الهواتف الذكية الرائدة.

يبلغ سمك الهاتف 8.75 ملم فقط عند طيه و4.0 ملم عند فتحه (النسخة البيضاء)، مما يمنحه مظهرًا وملمسًا مشابهًا للهواتف التقليدية عند إغلاقه. كما يزن حوالي 219 غرامًا، ومع ذلك فهو مزود ببطارية كبيرة من السيليكون والكربون بسعة 6660 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط واللاسلكي بقوة 66 واط.

كما تُولي HONOR اهتمامًا كبيرًا للمتانة، حيث يتميز بمفصل فولاذي فائق القوة (2800 ميجا باسكال)، ومقاومة للماء والغبار بمعياري IP68/IP69، وشاشات معززة لحماية أفضل في الاستخدام اليومي.

يحتوي الهاتف على شاشة خارجية مقاس 6.52 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.95 بوصة. هذا التصميم فائق النحافة يضمن أعلى مستويات المتانة. تم تعزيز الشاشة الخارجية بواسطة درع HONOR المضاد للخدش بتقنية NanoCrystal Shield، بينما تستخدم الشاشة الداخلية زجاج UTG المرن لتجربة بصرية خالية تقريبًا من التجاعيد

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR علامة رائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع. ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات