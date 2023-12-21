دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع اقتراب عام 2023 من نهايته، تعلن HONOR ختامها لهذا العام بتحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية للعلامة التجارية علامة 100%، مما يؤكد التزام HONOR بتقديم المنتجات والتقنيات المتطورة.

وقد أظهرت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وجنوب أفريقيا، أداءً متميزًا. وشهدت سلسلة HONOR Magic الرائدة زيادة هائلة في حصتها في السوق بنسبة 120%، تليها الأجهزة اللوحية بنسبة 600%.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من احتفالات نهاية العام، أعلنت علامة HONOR عن خصومات رائعة على أحدث أجهزتها الذكية. تم تصميم هذا العرض الخاص لتعزيز تجربة عشاق التكنولوجيا، مما يوفر فرصًا لا تقبل المنافسة في موسم الهدايا أو ترقية المستخدمين مجموعتهم التقنية.

"نختتم هذا العام بإنجازات رائعة وسلسلة ناجحة من إطلاق الأجهزة الاستثنائية في المنطقة، مما يؤكد على التزامنا بالابتكار والتميز." السيد مافيجيان (السيد هاوس)، المدير العام لشركة HONOR دول مجلس التعاون الخليجي "إن التوسع المذهل في سوق الإمارات العربية المتحدة والعروض التي نقدمها على أحدث أجهزتنا يعكس التزامنا بتقديم تجارب رفيعة المستوى للمستخدمين في الإمارات."

HONOR X9b، أقوى هاتف مقاوم للكسر

من خلال وضع معيار جديد للهواتف الذكية، يجمع HONOR X9b بسلاسة بين جودة شاشة العرض المتميزة والكاميرا الرائعة بدقة 108 ميجابكسل من أجل تقديم إمكانيات قوية في التصوير الفوتوغرافي وبطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة مع أداء قوي. هذا المزيج الاستثنائي يجعل من HONOR X9b الهدية المثالية لالتقاط ومشاركة اللحظات الخاصة خلال موسم الاحتفالات.

يتوفر هاتف HONOR X9b الأكثر مبيعًا بسعر 1,299 درهم مع هدايا مجانية لفترة محدودة، بما في ذلك سماعات HONOR Choice Earbuds X5 Lite وحماية الشاشة لمدة 12 شهر وحقيبة قماشية محدودة الإصدار.

وثًق روعة موسم الاحتفالات مع هاتف HONOR 90

هل تريد أن تكون أكثر إبداعاً في اغتنام اللحظات التي لا تنسى مع العائلة والأصدقاء وتوثيقها؟ هاتف HONOR 90 هو خيارك المثالي في العام الجديد.

استقبل العام الجديد مع هاتف HONOR 90 5G المتطور الذي يتميز بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات المتطورة. التقط لحظات لا تُنسى باستخدام ميزة AI Vlog Master واستمتع برؤية بمنتهى الراحة مع شاشة مريحة بدون ضرر على العين، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الوضوح بدقة 200 ميجابكسل.

يتوفر هاتف HONOR 90 5G – إصدار (12 جيجابايت + 512 جيجابايت) – مقابل 1,799 درهم بدلاً من 1,999 درهم، مع هدايا مجانية تشمل HONOR Care (حماية شاشة HONOR لمدة 12 شهر لمرة واحدة)، وغطاء هاتف HONOR 90، وسوار Band 6.

عش في عالم ساحر مع هاتف HONOR Magic5 Pro

يأتي HONOR Magic5 Pro مزودًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية بما في ذلك Millisecond Falcon Capture وAI Motion Sensing Capture التي ستغير الطريقة التي تلتقط بها لحظاتك الثمينة وتلتقطها هذا العام. عندما يتعلق الأمر بالعرض، فهو يتميز بشاشة عائمة LTPO رباعية الإنحناء قياس 6.81 إنش، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة. مع بطارية رائعة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، استمتع بالاستخدام المتواصل طوال اليوم، مما يجعل HONOR Magic5 Pro رفيقك المثالي لموسم العطلات.

يتوفر HONOR Magic5 Pro بسعر خاص 3,299 درهم بدلاً من 3,999 درهم مع خصم 700 درهم إماراتي. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية تشمل حماية الشاشة لمدة عام من HONOR Care، وضمان ممتد لمدة عام من HONOR Care (إجمالي 24 شهر)، وسماعات HONOR Earbuds X3، وغطاء الهاتف والمزيد.

HONOR Pad 8

يقدم HONOR Pad 8 تجربة ترفيهية استثنائية مع ميزات ذكية شاملة وتصميم أنيق ومتميز. بفضل شاشة العرض الكاملة الرائعة منHONOR مقاس 12 إنش ودقة 2K ، و 8 مكبرات صوت مع DTS: X ULTRA، يسهم HONOR Pad 8 في الارتقاء بمعايير الصناعة من خلال تقديم تجربة بصرية وصوتية غامرة.

يأتي HONOR Pad 8 بسعر 799 درهم بدلاً من 999 درهم مع لوحة مفاتيح HONOR Pad 8 الذكية وحافظة HONOR Pad 8 Flip مجانًا.

بداية من الهواتف الذكية وحتى الأجهزة اللوحية، تقدم HONOR كل ما تحتاجه لإضفاء البهجة على أحبائك في موسم العطلات ، وسواء كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات عملية أو جهاز رائد بمواصفات عالية الجودة، فإن HONOR تقدم لك مجموعة من الهواتف الذكية المصممة لإضافة المزيد من التألق إلى موسم الاحتفالات.

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نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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بالافي تشاندرا

مدير العلاقات العامة بشركة HONOR

pallavi.chandra@hihonor.com