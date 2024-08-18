

انطلاقًا من مسيرة نجاح بارزة، وسابقة أعمال متميزة، وقاعدة عملاء قوية تستهدف الشركة تقديم الأفضل لهم دائمًا؛ اعلنت شركة «HOME GROUP DEVELOPMENTS» اطلاق أحدث مشروعاتها باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وهو مشروع يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع شركة أسيل السعودية -إحدى شركات مجموعة أبناء صالح المديفر القابضة-.

من جانبه أكد المهندس أنطون جمال، رئيس مجلس إدارة شركة «HOME GROUP DEVELOPMENTS »، أن هذا المشروع الجديد يأتي ضمن النمو في حجم أعمال الشركة وتنفيذ خطة عمل قوية وطموحة قائمة على التنوع في محفظة أعمالها واقتناص فرص استثمارية مميزة، لافتًا إلى أن المشروع تجاري إداري طبي يقع في موقع مميز بين شارعي التسعين الشمالي والجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يعد الموقع المميز عنصر أساسي في مشروعات الشركة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد على الاستثمار للعملاء.

وأضاف أن هناك شراكة استراتيجية مع شركة أسيل السعودية التابعة لمجموعة أبناء صالح المديفر القابضة وذلك للتعاون في مشروعات متنوعة، حيث تبدأ هذه الشراكة باطلاق هذا المشروع الجديد، والذي سيكون علامة مميزة في مدينة القاهرة الجديدة، حيث ركزت الشركة على اختيار موقع مميز، وعززت هذا الموقع بالتعاون مع شركاء نجاح أقوياء لتصميم وإدارة المشروع، وهو ما يعظم من القيمة الاستثمارية والعائد للعملاء ملاك الوحدات داخل المشروع.

وأوضح أن المشروع الجديد عبارة عن مول تجاري إداري طبي بارتفاع أرضي و6 أدوار بالإضافة إلى 2 جراج تحت الأرض عبارة عن ساحة انتظار سيارات، وتم وضع تصميم معماري مميز للمشروع يضمن الفصل التام بين الخدمات التجارية والإدارية بالمشروع، ويضمن أفضل تشغيل لخدمة المترديين على المشروع والمستخدمين له.

وتابع أن المشروع سيتم تسليمه خلال 3 سنوات، وتم التعاقد مع شركة سمارك لتقوم بدور الاستشاري الهندسي للمشروع، موضحًا أن الشركة تقدم أنظمة سداد مرنة للعملاء وفترات سداد تصل إلى 6 سنوات.

وأضاف :"إن ثقة عملائنا في تنفيذنا لمشروعات سكنية ناجحة بأفضل معايير الجودة وفي التوقيت المحدد؛ دعمت خطوتنا التالية لتنفيذ مشروع تجاري إداري طبي يلبي متطلبات عملائنا، ويوفر وحدة للعميل للاستثمار بها أو لاستخدامها في تنفيذ مشروعه الخاص، لذا فإن ثقة عملائنا في HOME GROUP DEVELOPMENTS تدفعنا للنمو وتقديم الأفضل دائمًا".

واستعرض المهندس أنطون جمال، رئيس مجلس إدارة شركةHOME GROUP DEVELOPMENTS ، مراحل نمو الشركة حيث بدأ عمله في السوق السعودي وتدشين مشروعات متنوعة عبارة عن قصور سكنية فخمة، وهي تجربة هندسية ومعمارية وانشائية متميزة أتاحت إضافة مزيد من الخبرات التراكمية له، حيث أصبح مطلعًا على تفاصيل متعددة في المشروع، والتعاون مع شركاء نجاح أقوياء من مهندسين استشاريين وبيوت خبرة.

وأشار إلى أنه قرر الانتقال بخبراته والعمل في السوق العقاري المصري وخاصة مع تميز الفرص الاستثمارية في هذا السوق، وقامت الشركة بتقديم خدمات التشطيبات لمشروعات الغير، لتتحول إلى تنفيذ وتشطيب مشروعاتها الخاصة، وهي رحلة عمل طويلة ومميزة تغلب عليها الخبرة والطموح.

ولفت إلى أنHOME GROUP DEVELOPMENTS تمتلك محفظة أراضي بإجمالي 50 ألف متر تتضمن حوالي 79 مشروع منفصل، جاري العمل على تطوير 22 مشرع منها، وتتواجد هذه المحفظة المتنوعة في القاهرة الجديدة وبالتحديد في منطقة ربوة التجمع وشمال الرحاب والنرجس الجديدة، وكلها اراضي تتواجد في مواقع مميزة، وتمتلك الشركة خطة عمل قوية لتطويرها وفق برنامج زمني محدد.

وقال المهندس أنطون جمال :"رغم التحديات السوقية التي شهدها القطاع العقاري خلال الفترة السابقة، إلا أننا التزمنا بشكل كامل تجاه عملائنا، ولم نقم بالمساس بأي تعاقدات تمت مع العملاء في مشروعاتنا، وذلك انطلاقًا من عنصر أساسي وهو المسئولية والالتزام مع العملاء، وهو ما يدعم مصداقيتنا في السوق العقاري".

وأوضح الشيخ عبد الله بن صالح المضيفر، رئيس شركة أسيل العقارية -إحدى شركات مجموعة أبناء صالح المضيفر القابضة-، أن شركة أسيل السعودية ذات خبرة وسابقة أعمال قوية، وقررت العمل في السوق المصري لما له من مزايا تنافسية قوية تتمثل في الطلب القوي وتعدد الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن اختيار شريك عمل استراتيجي في السوق المصري كان من نصيب شركة HOME GROUP DEVELOPMENTS التي تتماثل رؤيتها وطموحها مع أسيل السعودية.

وأضاف:"إننا نؤمن بأن اختيار شريك نجاح مثالي ومميز هو أول خطوة نحو نجاح أي مشروع، ولدينا ثقة في تكامل الرؤى والأهداف وقدرتنا بالتعاون مع HOME GROUP DEVELOPMENTS على تنفيذ مشروع استثنائي ونموذجي في مدينة القاهرة الجديدة، كما أننا على يقين بأن هذا المشروع سكون بداية لمزيد من التعاون بين الشركتين في مشروعات أخرى قريبًا".

وأشار إلى أن هذا التحالف الاستراتيجي القوي لا يستهدف فقط مجرد تنفيذ مشروع تقليدي، ولكن لديه من الخبرات وتكامل الرؤى والنجاحات السابقة، والملاءة المالية التي تعزز تنفيذ مشروع يراعي كافة التفاصيل، ويتم تنفيذه بالدقة وبالجودة التي تعد الشركة عملائها بها، لافتًا إلى أن الثقة التي توليها أسيل القابضة لخبرة وقدرات HOME GROUP DEVELOPMENTS تدفعها لليقين بتنفيذ مشروع بأعلى معايير الجودة وفي المواعيد المحددة.

ولفت المهندس وائل السمان، مؤسس ورئيس مكتب سمارك للاستشارات الهندسية، أن الموقع المميز يعد عنصر نجاح قوي يوفر الفرصة للاستشاري الهندسي ليضع خلاصة خبراته وأفكاره الابداعية في وضع تصميم مميز للمشروع، وهو ما يتوافر في المشروع الجديد لشركة HOME GROUP DEVELOPMENTS، حيث يتواجد المشروع في موقع محوري بين شارعي التسعين الشمالي والجنوبي، وهو ما استغلته الشركة بوضع تصمم هندسي مميز للمشروع يحقق اطلالة على الشارعين.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بأنه في منطقة بها حياة ومشروعات معمورة بالفعل، مما يجعل هناك حاجة لتنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات لتقديم خدمات للعملاء في المنطقة، مما يجعل المشروع سيكون علامة مميزة وسيحظى بحجم زيارة ضخم مما يضمن أعلى عائد استثماري للعملاي في المشروع، موضحًا أنه تم مراعاة الفصل التام بين النشاط التجاري والإداري بحيث لا يكون هناك تعارض في استخدامهما من الملاك أو العملاء.

وتابع أنه تم وضع تصميم معماري مميز للمشروع بحيث يمكن للنشاط الاداري التمتع بإطلالة مميزة واتاحة بيئة عمل مريحة نفسيًا وتدعم عنصر الابداع لدى المتواجدين في المكاتب الإدارية، مع مراعاة المرونة في المساحات بحيث يمكن لشركة الحصول على دور كامل لنشاطها، وبالنسبة للنشاط التجاري فتم مراعاة تكامل الأنشطة التجارية بين الوحدات داخل المشروع

وقال المهندس وائل السمان:" إن التصميم المعماري المميز لا يعني التركيز على الشكل الجمالي الخارجي فقط للمشروع، ولكنه يركز أيضا على وضع تصميم يناسب احتياجات العملاء ويلبي متطلباتهم الحالية والمستقبلية التي قد تطرأ على اختياراتهم أو التغيرات السوقية".

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