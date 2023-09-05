· عقد حصري لمدة 22 عامًا في المملكة العربية السعودية

· إنشاء أول مصنع Hoffmann عمودي في عام 2024

· نموذج أعمال يتضمن رسوم الدخول والعائدات

· الطموح المتمثل في تكرار التجربة وإنشاء مصانع عديدة في المملكة العربية السعودية

أعلنت Hoffmann Green Cement Technologies (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: FR0013451044، Mnemo: ALHGR) (باريس: ALHGR) ("Hoffmann Green Cement" أو "الشركة")، الشركة الصناعية الرائدة الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع البناء، والتي تصمم وتسوق الأسمنت المبتكر الخالي من الكلنكر، عن توقيعها اتفاقية ترخيص حصرية مع Shurfah Group لمدة 22 عامًا ، وذلك من أجل بناء العديد من وحدات Hoffmann Green في المملكة العربية السعودية بهدف إزالة الكربون من قطاع البناء في هذه المنطقة.

اتفاقية ترخيص حصرية مدتها 22 عامًا للاستفادة من تقنيات Hoffmann Green الخالية من الكلنكر وتكرار تجربة بناء أول مصنع معتمد على النموذج العمودي H2 في المملكة العربية السعودية

وقعت Shurfah Group، الشركة السعودية العملاقة التي قامت على بناء 13800 وحدة سكنية ولها استثمارات في السوق بحجم 6 مليارات ريال، اتفاقية ترخيص مدتها 22 عامًا تقضي بتمويل وبناء وتشغيل وحدات Hoffmann Green الإنتاجية، إلى جانب تسويق أسمنت Hoffmann Green الخالي من الكربون حصريًا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. هذا، وسيتم بناء أول مصنع أسمنت خالٍ من الكلنكر في عام 2024 في المملكة وسيكون نسخة طبق الأصل من H2.

ستُجري عملية الهندسة والإنتاج IBAU Hamburg، شركة المقاولات الألمانية العامة التي وقعت معها Hoffmann Green، على سبيل التذكير، اتفاقية شراكة حصرية في يونيو 2022 لدعم بناء وحدات Hoffmann في كل أنحاء العالم. وسيُبنى هذا المصنع وكل الوحدات العمودية اللاحقة بالكامل باستخدام أسمنت Hoffmann Green.

في مقابل الخبرة الصناعية والتكنولوجيا المتفردة، ستحصل Hoffmann Green من Shurfah على رسوم دخول وعائدات سنوية ثابتة ومتغيرة بناءً على نسبة مبيعات أسمنت Hoffmann في المملكة العربية السعودية.

يتمثل الهدف في دعم التحول البيئي في قطاع البناء السعودي عن طريق إنشاء العديد من المصانع العمودية المنتجة لأسمنت Hoffmann Green.

بالإضافة إلى هذا المصنع، يتمثل هدف هذا العقد في تكرار تجربة بناء العديد من مصانع H2 في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. وفي إطار خطتها القومية "رؤية 2030" الهادفة إلى إحداث تحول اقتصادي، جعلت المملكة التحول البيئي أولوية تنموية، لا سيما في سوق البناء الكبيرة والمزدهرة المعتمدة في الأساس على العديد من مشروعات المدن الذكية. وبفضل المصانع المستقبلية، تهدف Hoffmann Green وShurfah إلى دعم إزالة الكربون من قطاع البناء في المملكة ومساعدة البلاد في اتخاذ خطوات ناجحة نحو الحياد الكربوني.

صرح Julien BLANCHARD وDavid HOFFMANN، المؤسسان المشاركان في Hoffmann Green Cement Technologies، قائلين: "بعد أسابيع قليلة فحسب من توقيع الاتفاقية المسبقة، أعربنا إعرابًا عمليًا عن التزامنا، وذلك عن طريق توقيع عقد الترخيص هذا مع Shurfah، الشركة الرائدة في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية. وبعد سويسرا والمملكة المتحدة، نواصل انتشارنا الدولي فوقعنا هذا العقد الجديد واضعين نصب أعيننا هدف دعم مشروع المملكة الطموح "رؤية 2030" والمشاركة في خطة إزالة الكربون من قطاع البناء وذلك عن طريق بناء العديد من الوحدات في المنطقة والتسويق للأسمنت الخالي من الكلنكر."

صرح عبد الله الماجد، مؤسس ورئيس Shurfah Holding، قائلاً: "أعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وفي إطار سعيها الدؤوب لتحقيق طموحاتها البيئية، تسعى Shurfah جاهدة للمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وإنجاح مشروع رؤية 2030. وفي هذا الصدد، نفخر بشراكتنا مع Hoffmann Green، والتي ستمكننا من بناء مواقع مستقبلية قوامها الاستدامة. جدير بالذكر أن بناء أول مصنع عمودي في عام 2024 ما هو إلا مجرد بداية ويحدونا خالص الأمل بتكرار التجربة وبناء العديد من الوحدات في كل أنحاء البلاد."

عن HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

تأسست شركة Hoffmann Green Cement Technologies في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في بورنيزو (فيندي، غرب فرنسا)، ومجال عملها هو تصميم وإنتاج وتوزيع أسمنت مبتكر منخفض الكربون، ذي بصمة كربونية أقل 5 مرات من الأسمنت التقليدي، والذي يُصنع بجرعة مكافئة وبدون أي تغيير يطول عملية تصنيع الأسمنت متفوقًا في الأداء على الأسمنت التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة وحدتي إنتاج مدعومتين بأسطول من أجهزة تتبع الطاقة الشمسية في موقع بورنيزو: مصنع 4.0 وH2، أول مصنع أسمنت عمودي في العالم، والذي تم افتتاحه في مايو 2023. وسيجري بناء المصنع الثالث في ميناء دونكيرك الرئيسي في 2024-2025، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 550000 طن سنويًا أو 3% من السوق الفرنسية. هذا، وقد حققت المجموعة طفرة تكنولوجية غير مسبوقة معتمدة في ذلك على تعديل تركيبة الأسمنت وتنفيذ عملية تصنيع على البارد، إلى جانب إنتاج منتج خالٍ من الكلنكر واستهلاك منخفض للطاقة، مما يضعها في مصاف الريادة في سوق الأسمنت الذي لم تتغير ملامحه منذ 200 عام.

في سياق حالة الطوارئ المناخية وتضخم أسعار الطاقة، تشارك Hoffmann Green Cement بفعالية في مشروع تحول الطاقة فعمدت إلى إنتاج أسمنت نظيف يستهلك طاقة أقل بمقدار 10 إلى 15 مرة مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، وذلك عن طريق العمل على إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة وتشجيع الاقتصاد الدائري والحفاظ على الموارد

الطبيعية. وبفضل خبرتها التكنولوجية غير المسبوقة، والتي تتحسن باستمرار نتاج العمل الدؤوب لفِرقها المتميزة، تقدم الشركة خدماتها إلى كل أسواق قطاع البناء في فرنسا وخارجها.

تخطو الشركة خطى حثيثة على مسار التوسع العالمي بتوقيعها عقودًا في المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا ومؤخرًا المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى: www.ciments-hoffmann.com/

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