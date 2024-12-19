القاهرة، أطلقت شركة هواوي مصر النسخة الخامسة من ملتقى HiRE، الملتقى الرائد لتوظيف المواهب الشابة، والذي يهدف إلى ربط المواهب المدربة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا سيما حاملي شهادات هواوي المهنية مثل HCIA و HCIP و HCIE، والعمل على تعزيز فرصهم في الانضمام إلى شركات عالمية ومحلية والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة لديهم.

ونجح ملتقى HiRE لتوظيف المواهب الشابة، الذي أقيم تحت رعاية وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات على مدار السنوات الخمس الماضية، في توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة لهم تحت شعار " بوابتك لاستكشاف مسارك المهني المناسب ".

وانطلق ملتقى HiRE5 بدعم كبير من شركاء هواوي الاستراتيجيين، ومشاركة 70 شركة محلية وإقليمية وعالمية، مما يعكس قوة الشراكات الاستراتيجية الممتدة لشركة هواوي، وحرصها الدائم على تنمية قدرات الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

في هذه المناسبة، صرح السيد دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، قائلاً: "في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر، يبرز الشباب كقوة دافعة رئيسية تساهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد الرقمي. بفضل مهاراتهم الرقمية المتطورة ورؤيتهم الإبداعية، سيصبحون قادة مستقبل مصر في عالم التكنولوجيا على مستوى العالم."

وأضاف يونج: "علي مدار 25 عاما ساهمت هواوي في تزويد الشباب المصري بالمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في هذا القطاع سريع التطور. من خلال أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة في مصر، تمكنا من إنشاء أكثر من 114 أكاديمية في الجامعات المصرية وتم تدريب أكثر من 1500 مدرب علي يد أكثر من 23 خبير بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، الذين بدورهم دربوا أكثر 40 ألف شابًا وشابة حتى الآن وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها، التي تواكب احتياجات سوق العمل."

أختتم يونج موضحًا أن ملتقى HiRE يُعد جزءًا من استراتيجية هواوي المستمرة لتطوير مهارات الشباب المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، التي تتكون من ثلاث مراحل، أولها مرحلة “الوصول”، والتي تهدف إلى التواصل مع طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحديثي التخرج في مختلف الجامعات المصرية. وتركز المرحلة الثانية على “التدريب” لتطوير مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ثم تأتي المرحلة الثالثة “التوظيف “، وهي مصممة لتوفير فرص عمل للطلاب والمواهب المتميزة وسد الفجوة الرقمية بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب المصري.

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