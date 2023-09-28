دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة HID، الرائدة عالميًا في مجال الهويات، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها في إدارة الهويات وتصاريح الدخول الآمن إلى المباني والمواقع الالكترونية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي تشارك فيه HID تحت شعار "حلول آمنة ومستدامة تواكب المستقبل".

حلول آمنة

وخلال الحدث، ستعرض شركة HID حل HID® FARGO® Connect، وهي المنصة الأولى لإصدار البطاقات عبر تقنية الحوسبة السحابية، حيث ستناقش طرق اقتران هذا الحل مع طابعة بطاقات الهوياتHID FARGO HDP6600 ، والتي تعمل بطريقة طباعة الفلم الناقل لطباعة محتوى البطاقة، وكما ستعرض الشركة أيضاً طرق دمج حل ID® FARGO® Connect بطابعةDTC1500 ، التي تعمل بتقنية الطباعة المباشرة على البطاقة، لتوضيح كيف يعمل HID® FARGO® Connect على تبسيط عملية إصدار البطاقة مع زيادة الأمان.

وستعرض الشركة أيضاً طابعة HID ELEMENT التي تستخدم الأشعة فوق البنفسجية لطباعة مع الحفر بالليزر لتلبية المتطلبات الكبيرة التي تتطلب مستويات عالية من الأمان، كالهيئات الحكومية والمؤسسات المالية.

وسيسلط خبراء الشركة الضوء كذلك على حلول HID PIAM، المعنية بإعداد بطاقات الهوية الملموسة والتحكم بتصريح الدخول للمباني أو المؤسسات، وسيناقشون قدرتها على خفض النفقات وتقليل المخاطر المتعلقة بإصدار البطاقات للأفراد أو الموظفين الجدد ودمجهم في المؤسسة، وإدارة صلاحية دخول الزوار، بالإضافة إلى الامتثال للمعايير والقوانين.

حلول مستدامة

لدى HID التزام راسخ بتطوير حلول مستدامة، حيث تأخذ بعين الاعتبار التركيز على المحافظة على البيئة في دورة حياة المنتج، وقد حصلت العديد من منتجات الشركة على شهادة "جرين سيركل" لمراعاتها الآثار البيئية عند تصميم المنتجات مثل ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية.

مواكبة المستقبل

كما ستركز شركة HID في المعرض على الانتشار المتزايد لاستخدام الأجهزة المحمولة، وستعرض حلولها السحابية القادرة على دعم التطورات الجديدة التي يشهدها مجال إدارة الهويات في الهواتف والاكسسوارات الذكية مثل الساعات الذكية، وذلك من منطلق حرصها على مواكبة الطرق المستقبلية لعمليات إدارة الهوية والمصادقة للدخول إلى المباني.

وبهذا الصدد، علَّق أندرو مونيك، مدير أحد القطاعات بشركة HID في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "سعداء بالمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2023، والذي نسعى من خلاله إلى الكشف عن أحدث ابتكاراتنا الصديقة للبيئة، ودعم خبراء الأمن والتكنولوجيا بحلولنا المتطورة التي ستمكنهم من خلق بيئات عمل آمنة على الصعيد الحالي واستشراف المستقبل بأحدث الأدوات.

ستكون شركة HID متواجدة في جناح A15 في القاعة 5 بالمعرض الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي.

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لمحة عن شركة HID

شركة HID متخصصة في الهويات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. يستخدم الكثير من الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات والمدارس والمستشفيات والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID ، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY لمعرفة المزيد عن الشركة وخدماتها، تفضّل بزيارة الموقع www.hidglobal.com :