الرياض، المملكة العربية السعودية، تقدم Help AG، الذراع الأمني السيبراني لشركة e& enterprise وشركة الاستشارات الأمنية المُعتمَدة في منطقة الشرق الأوسط، ابتكاراتها المتطورة في مجال الجيل القادم من الدفاع السيبراني، في نسخة عام 2023 من فعالية Black Hat MEA التي عقدت هذا الأسبوع في الرياض.

بصفتها الشركة الرائدة في مجال خدمات الأمن السيبراني المُدارة بحسب تقييم IDC MarketScape لعام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تفتخر Help AG بمجموعة شاملة من خدمات الدفاع السيبراني الشاملة التي تقدّمها والتي تشمل الكشف الاستباقي عن التهديدات والاستجابة الفعالة والقدرات المتقدمة للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) والمعلومات حول التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم خدمات الأمن السيبراني المدارة من Help AG لضمان تلبية متطلبات المنطقة من خلال الموارد المحلية والداخلية وتقديم خدمات عالية الجودة وذات مستوى عالمي. تقدّم الشركة خدماتها إلى بعض أكبر العملاء في المنطقة، مما يمكّنهم من مراقبة عمق واتساع الهجمات بشكلٍ لا يشبه أي لاعب آخر في القطاع على صعيد المنطقة. وأتاحت Help AG لزوّار فعالية Black Hat MEA 2023 عروض توضيحية حية للقرصنة الأخلاقية على مدار الساعة، وعروض تقديمية من قبل خبراء الأمن السيبراني حول مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى عروض توضيحية تفاعلية حول مجموعة خدمات وحلول Help AG الشاملة والتي تضم الدفاع السيبراني المدار(MSS)، والحماية من المخاطر الرقمية (DRP)، والتحقيقات الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث (DFIR)، وأمن السحابة، والتكنولوجيا التشغيلية (OT) / أمن إنترنت الأشياء (IoT)، وحماية البيانات والهوية، والأمن الهجومي/الاستباقي، وحوكمة المخاطر والامتثال (GRC). يتواجد في الجناح بعض أبرز شركاء شركة Help AG بما في ذلك: Synopsis و Palo Alto و Fortinet و Vectra و Splunk و Keysight و OPSWAT و Trend Micro و F5 و Proofpoint.

وتظهر مشاركة شركة Help AG في فعالية Black Hat MEA 2023 تركيز الشركة الاستراتيجي على توسيع عملياتها داخل المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القليلة الماضية. وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على إرساء بنية تحتية قوية للأمن السيبراني. كما تكرس Help AG جهودها لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التهديدات السيبرانية. ولتحقيق ذلك، تستثمر الشركة في كل من الموارد البشرية والمادية محلياً، مما يضمن قدرتها على تقديم خدمات الأمن السيبراني التي تتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المحددة بالمملكة.

وتعليقاً على الفعالية، قال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي فيHelp AG : " تؤكد Help AG في أول مشاركة لها في فعالية Black Hat MEA في الرياض، التزامها الثابت بدعم حلول الأمن السيبراني وتحقيق الريادة في هذا القطاع. نحن نؤمِن بالقوة التحويلية للأتمتة الذكية ونبذل الجهود من أجل تأمين الطموحات الرقمية لرؤية 2030. ومع تركيزنا الدؤوب على الأمن السيبراني الشامل والدفاع السيبراني المدار، فإننا على استعداد لحماية وتمكين المؤسسات في مشهد رقمي دائم التطور".

وقال فهد السحيمي، مدير Help AG في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا أن نكون جزءاً من فعالية Black Hat MEA ، حيث نتطلّع إلى التواصل مع العملاء والخبراء والزملاء. ويوفر لنا هذا الحدث منصة لعرض خبراتنا في الدفاع السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات وأمن إنترنت الأشياء وحماية البيانات والسحابة الآمنة وخدمات الولوج الآمن (SASE) والمزيد. نحن ملتزمون تماماً بتمكين التحول الرقمي الآمن لعملائنا الكرام ونتطلع إلى إقامة شراكات جديدة في هذا التجمع المرموق".

بالإضافة إلى ذلك، قال صفوان أكرم، مدير الخدمات الأمنية المُدارة في Help AG في المملكة العربية السعودية: "تتمتّع Help AG بأكبر فريق من خبراء خدمات الأمن السيبراني المُدارة في الشرق الأوسط، ما يجعلها في وضع ممتاز لتكون الشريك الموثوق به للمملكة العربية السعودية وهي في رحلتها للتحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من معلوماتنا واستخباراتنا الهائلة عن التهديدات، وخبرتنا التي اكتسبناها على مدى عقدين من العمل مع مؤسسات في مختلف القطاعات، فإننا نضمن أعلى مستويات الأمن للجهات الحكومية والشركات الخاصة في المملكة".

في عام 2022، أطلقت Help AG مركز عمليات الأمن السيبراني المتطور (CSOC) الخاص بها في الرياض لتوفير مراقبة أمنية وإدارة الأحداث على مدار الساعة، إلى جانب مجموعة كاملة من خدمات الأمن السيبراني المدارة المقدمة محلياً والمتوافقة تماماً مع تشريعات البيانات المحلية.

وتماشياً مع حملة السعوَدة الوطنية، استثمرت Help AG أيضاً بكثافة في المواهب المحلية، وتمكين الشباب والشابات السعوديين من دخول سوق الأمن السيبراني مسلحين بالخبرة المهنية المطلوبة. ويتحقق ذلك من خلال الشراكات مع الجامعات في المملكة بما في ذلك جامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة، وجامعة الملك سعود في الرياض.

نبذة عن Help AG

Help AG هي ذراع الأمن السيبراني لشركة اتصالات ديجيتال، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع حلول وخدمات أمن المعلومات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوّعة، مما يتيح لهم التطور بشكل آمن مع ميزة تنافسية. بدأت شركة Help AG مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت اتصالات على Help AG بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن Help AG، يُرجى زيارة www.helpag.com

حول "&e المؤسسات"، من "&e"

تختص "&e المؤسسات" في دعم رحلة التحول الرقمي للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الكبرى.

وتركز على تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي السلس والمستدام والآمن لمواكبة متطلبات العصر الرقمي المتطور باستمرار، من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز مشاركة العملاء، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى إدارة البيانات.

وتعمل "&e المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة مصممة خصيصاً لإضافة قيمة ملموسة للأعمال، ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات والإدارات التنفيذية لديها في مختلف القطاعات.

وبامتلاكها لسجل حافل بالنجاح، وخبرة استشارية واسعة النطاق، وخبراء تقنيين قادرين على تقديم وإدارة أفضل الحلول الرقمية، تتعاون "e& المؤسسات" مع عملائها بشكل وثيق بهدف تقديم حلولاً متخصّصة تمكن العملاء من تحقيق النجاح المنشود في رحلتهم للتحول الرقمي الشامل وتحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس.