دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Help AG، ذراع الأمن السيبراني لشركة &e المؤسسات والشريك الموثوق للاستشارات الأمنية في الشرق الأوسط، عن تعاونها مع شركة AlgoSec، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني والمتخصّصة في تأمين اتصالات التطبيقات. وتمكّن الشراكة عملاء Help AG من الاستفادة من إمكانيات توصيل التطبيقات بشكل سريع وآمن وإدارة سياسات الأمان في السحابات العامة والخاصة، والحاويات، والشبكات في مواقع العمل.

وتستدعي متطلبات التحول الرقمي التطوير المتسارع للتطبيقات، ومواجهة تهديدات متزايدة التعقيد، مما يسلط الضوء على مدى أهمية وجود أمن سيبراني مُحكم. ونتيجة لذلك، تواجه الفرق المتخصصة اليوم تحديات كبيرة لتحقيق التوازن الأمثل بين السرعة والأمان.

وتسهم منصة AlgoSec في تمكين عملاء Help AG من تقليل زمن الوصول إلى السوق من دون التأثير على جوانب الأمنية، وذلك من خلال توفير رؤية كاملة لحركة المرور في الشبكات الهجينة وأتمتة جميع العمليات. كما تساعد المؤسسات على تقليل تهديدات الأمن السيبراني ومخاطر السمعة من خلال فهم وضعها الأمني والتنسيق بين منهجية العمليات وتطوير البرمجيات (DevOps) ومنهجية العمليات والأمن (SecOps) وفرق العمل، مما يضمن القدرة على التواصل بطريقة فعالة فيما يتعلق بالتطبيقات. وتؤمّن الشراكة لعملاء Help AG نظرةً شاملة، وذلك من خلال استكشاف تطبيقات الأعمال التجارية وسياسات الأمان، بما في ذلك مسارات تدفق عمليات التواصل، وتحديدها وإنشاء تمثيل مرئي لها.

وتمكّن منصة AlgoSec عملاء Help AG من إجراء تغييرات بطريقة آمنة وتجنّب الإعدادات الخاطئة، عن طريق أتمتة تغييرات السياسات الأمنية وإمكانيات التواصل في التطبيقات، بدءاً من التخطيط ووصولاً إلى تحليل المخاطر والتنفيذ والتحقق. وتضمن AlgoSec الامتثال الدائم للوائح التنظيمية، والقدرة على إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق بهدف تقليل جهود التحضير لعمليات التدقيق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في Help AG: "لطالما أولت Help AG اهتماماً كبيراً لأمن التطبيقات، مع تركيز خاص على ضمان دمج ميزات الأمن بدءاً من مرحلة التطوير والعمليات. ويسرنا التعاون مع AlgoSec لترسيخ مكانتنا في ريادة منهجية العمليات والتطوير والأمن (DevSecOps)، من خلال تمكين عملائنا من الوصول إلى باقة خدمات وحلول شركة AlgoSec، والتي تتيح قدرات تواصل آمنة عبر كامل شبكة التطبيقات".

وأضاف: "تدعم الشراكة الاستراتيجية مع AlgoSec استراتيجية Help AG من جوانب عديدة، وتتماشى الاتفاقية مع مساعينا للتحول إلى نموذج عمل قائم على الخدمات، مما يمكّن عملائنا من الوصول إلى باقة الخدمات الاحترافية من AlgoSec. كما تسهم إضافة AlgoSecإلى محفظتنا في توفير عروض فعالة من إجراءات الأمن المُدارة من بائعين متعددين، وستعزز عروضنا من خدمات أمن الشبكات ومحفظتنا الواسعة من بائعي جدران الحماية".

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح مايك لاندوير، نائب الرئيس، منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى AlgoSec، قائلاً: "لطالما كان نجاح AlgoSec نتيجة لما تتمتّع به شركتنا من منتجات رائدة في السوق وشراكات قويّة. يسعدني ويشرّفني توقيع شراكة مع هلب أي جيHelp AG التي رسّخت مكانتها الرائدة بدون منازع في مجالها، ونتطلع قدماً إلى ضمّ جهودنا لخدمة عملائنا في المنطقة. "

وأضاف قائلاٍ: "تمكّن AlgoSec المؤسسات من تطوير ونشر التطبيقات بطريقة سريعة وآمنة، وذلك من خلال أتمتة قدرات التواصل في التطبيقات وسياسات الأمان في الشبكات الهجينة. وبصفتنا الحل الوحيد المتكامل والمخصص للتطبيقات على الشبكات الهجينة، نعمل على تعزيز جوانب الأمان في جميع مراحل تطوير التطبيقات، فضلاً على ضمان تكامل تام مع التقنيات المستخدمة حالياً في المجال، ورؤية مُوحّدة في الشبكات السحابية والشبكات المُعرّفة برمجياً (SDN) والشبكات في مواقع العمل".

ويمكن تطبيق حلول AlgoSec في حالات متنوعة، بما فيها تغيير الإدارة، والتدقيق والامتثال، والتقسيم الدقيق (micro segmentation)، ومنهجية العمليات وتطوير البرمجيات، واتصالات التطبيقات، وإدارة المخاطر، وتحديث البنية التحتية، وإدارة سياسات الأمن على الشبكة، والسحابة الهجينة.

- انتهى -

لمحة عن Help AG

هلب أي جي (Help AG) هي ذراع الأمن السيبراني لشركة اتصالات ديجيتال، وتقدم استشارات استراتيجية للشركات الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع حلول وخدمات أمن المعلومات المصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوّعة، مما يتيح لهم التطور بشكل آمن مع ميزة تنافسية. بدأت شركة Help AG مسيرتها في الشرق الأوسط منذ عام 2004، وبات اسمها معروفاً على أنها شركة الاستشارات الموثوقة في المنطقة. وقد استحوذت اتصالات على Help AG بشكل استراتيجي عام 2020، مما أدى إلى إنشاء قوة لافتة للأمن السيبراني وقيادة التحول الرقمي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن Help AG، يُرجى زيارة www.helpag.com

"&e المؤسسات"، من "&e"

تسعى "&e المؤسسات" إلى تعزيز المقدرات الرقمية للشركات في مختلف القطاعات بالارتكاز على خبراتها في الخدمات الاحترافية والمدارة رقمياً بالإضافة إلى الانتشار الواسع كمشغل اتصالات. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي.

تعمل "&e المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية المستقبلية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم "&e المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eandenterprise.com/en/index.jsp