• تعد Hello Paisa منصة تقنية متطورة ذات مستوى عالمي حيث انها مرتبطة مع مشغلي شبكات الهواتف المحمولة وتجار التجزئة والبنوك عبر الأسواق الناشئة للاتصال بسلاسة مع مشغلي تحويل الأموال في جميع أنحاء العالم.

• تمكن الشراكة عملاء بنك دبي التجاري من إرسال الأموال إلى أكثر من 60 دولة ، بدءًا من التحويلات إلى باكستان باستخدام تطبيق CBD للموبايل أو منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

• تم توقيع الاتفاقية بين الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري وموسى مانجرا ، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هالو".

دبي: أعلن بنك دبي التجاري ، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة Hello Paisa، التابعة لشركة Daytona Capital Management Limited، الشركة الرائدة في تحويل الأموال التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن شراكة استراتيجية لتسهيل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين الإمارات وكافة أنحاء العالم.

وقد تم توقيع الاتفاقية بين الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وموسى مانجرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هالو" خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك في دبي.

تعليقًا على الشراكة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "تعد الإمارات من أكبر مصدري التحويلات على مستوى العالم حيث انه من المتوقع أن تصل قيمة التحويلات المالية إلى 6.32 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ولذا فإن توفير طريقة آمنة وبسيطة لتحويل الأموال يعد في صدارة أولوياتنا. نحن سعداء بشراكتنا مع Hello Paisa والتي ستمكن عملاءنا من الاستفادة من منصة تقنية متطورة مصممة خصيصًا لتحويل الأموال بسلاسة وبشكل فوري إلى الحسابات المصرفية، والمحافظ الرقمية أو استلامها نقداً من خلال مواقع الاستلام النقدي، وذلك باستخدام تطبيق CBD للموبايل والحائز على جوائز عديدة أو من خلال منصة البنك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت."

بدوره قال سهيل نظامي، المدير التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والدفع المسبق والتحويلات في Hello Paisa: "يسر Hello Paisa أن تتعاون مع بنك دبي التجاري لدعم عملائه في تحويل الأموال إلى أكثر من 60 دولة، بدءًا من التحويلات إلى باكستان، باستخدام تطبيق CBD للموبايل أو منصة البنك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. نسعى جاهدين لتزويد العملاء بتجربة دفع سريعة وسهلة وآمنة، ونحن على يقين بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستقود إلى مزيد من الابتكار في خدمات التحويلات المالية وتجعل رحلة التحويل خالية من المتاعب للعملاء ".

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نبذة عن بنك دبي التجاري:

تأسس بنك دبي التجاري في دبي، الإمارات العربية المتحدة في عام 1969، وهو مسجل كشركة مساهمة عامة، ومدرج على لوائح التداول في سوق دبي المالي. الجدير بالذكر أن معظم أسهم البنك مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 20٪ من أسهمه والتي تملكها مؤسسة دبي للاستثمار (ICD). ويقدّم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية إلى عملائه من الشركات والجهات التجارية والأفراد.

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