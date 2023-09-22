دبى، الإمارات العربية المتحدة- يسرُّ شركة Hedonova أن تعلن إطلاق صندوق حصري للبيع على المكشوف فقط، لأول مرة في سوق أبوظبي العالمي المرموق (ADGM). وتُمثل هذه المبادرة المميزة التي تطرحها شركة Hedonova واحدة من الشركات الاستثمارية القليلة في العالم التي تقدم إستراتيجية استثمار متخصِّصة تتمحور حول بيع الأوراق المالية على المكشوف على مثل هذا النطاق.

يوفر صندوق البيع على المكشوف فقط، الذي يُعد دليلاً على روح الابتكار الكامنة في Hedonova، فرصة فريدة للمستثمرين للاحتياط من تقلبات السوق وجني الثمار المحتملة من الاتجاهات النزولية. وإزاء التركيز فقط في بيع الأوراق المالية على المكشوف، تسعى Hedonova إلى تمييز نفسها من خلال تقديم مسارات للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية وإمكانية تحقيق عوائد مواتية، بغض النظر عن الاتجاه السائد في السوق.

ومن المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الثاني من عام 2024 في انتظار الحصول على الترخيص. سيعمل صندوق البيع على المكشوف فقط من Hedonova على تمكين المستثمرين من الاستفادة من عمليات السحب في السوق ويترتب على ذلك تحقيق مكاسب خلال تعرُّض السوق لاتجاهات نزولية وأحداث كارثية.

حصلت الشركة على استثمار أساسي كبير بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من أحد صناديق الثروة السيادية، وهو ما يعبر عن الثقة المتناهية الموضوعة في إستراتيجية الاستثمار. ويعزز هذا الدعم الثابت التزام شركة Hedonova بتحقيق نتائج استثنائية، حيث تتوقع الشركة تحقيق رأس مال إجمالي قدره 400 مليون دولار.

وصرَّح Alexander Cavendish، الرئيس التنفيذي لشركة Hedonova قائلاً: "يعكس توسعنا في المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيرًا". "تدرك العديد من الشركات الاستثمارية الفرص الواعدة في هذه المنطقة الحيوية."

يؤكد توسُّع Hedonova في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) من جديد التزامها بتعزيز الابتكار في الاستثمارات. تستعد شركة Hedonova من خلال طرح صندوق البيع على المكشوف فقط، لتزويد المستثمرين بإمكانية الاستفادة من الفوائد المحتملة للبيع على المكشوف، وهو ما يساهم في نمو محافظهم الاستثمارية وتنويعها. وفي إطار حرصها على الالتزام بالشفافية والاستثمار الأخلاقي، ستعطي شركة Hedonova الأولوية لإدارة المخاطر الصارمة لتحقيق الاستقرار وحماية المستثمرين.

تتمثل مهمة الشركة في خلق مناخ استثماري أكثر تنوعًا ومرونة لعملائها، ويمثل صندوق البيع على المكشوف فقط خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذه الرؤية.

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-نبذة عن شركة Hedonova

Hedonova هي شركة استثمار بديلة متخصِّصة في تحديد الفرص الاستثمارية الفريدة والاستفادة منها في مختلف القطاعات. وإزاء التركيز في تحقيق عوائد استثنائية، توفر Hedonova للعملاء إمكانية الاستفادة من خيارات استثمار بديلة توفر إمكانات نمو جذابة. يستعين المتخصصون ذوو الخبرة في الشركة بحجم المعرفة المتعمقة بالسوق والتحليل الدقيق لضمان توافق الاستثمارات الإستراتيجية مع الأهداف المالية للعملاء.