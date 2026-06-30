الدوحة، قطر - احتفلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار القادة الناشئين. ويمثّل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الجامعة، ويتزامن مع توسيع برامجها الرامية إلى تطوير القيادات لإعداد الجيل القادم من المسؤولين التنفيذيين في قطر والمنطقة.

وأقامت الجامعة هذا الحفل في الحرم الرئيسي في باريس، وتعدّ هذه المحطة المهمة تتويجاً لرحلة قيادية ناجحة ومثمرة لمجموعة من المتخصصين الطموحين الذين يسهمون في صياغة مستقبل الأعمال في قطر والمنطقة.

وتضم دفعة الخريجين لعام 2026 مجموعة متنوعة من المشاركين الذين يمثلون قطاعات وخلفيات مهنية مختلفة، ويجمعهم طموح مشترك لصقل مهارات التفكير الاستراتيجي، وتعزيز القدرات القيادية، ودعم إحداث أثر طويل الأمد داخل مؤسساتهم.

ويجمع البرنامج بين تخصصات إدارة الأعمال الأساسية وتطوير القيادات، ويتيح فرصاً للتواصل الدولي والتخصص وإنجاز مشروع تخرج شامل، مما يمكّن المشاركين من تحويل المعارف الأكاديمية إلى قيمة مؤسسية ملموسة. وصُمم هذا البرنامج، الذي يُقدم بنظام الوحدات الدراسية بدوام جزئي، ليتيح للمشاركين مواصلة الارتقاء بمسيرتهم المهنية بالتزامن مع تطوير الكفاءات والرؤى والثقة اللازمة لتولي مسؤوليات قيادية أوسع.

ويمثّل هذا التخرج محطة بارزة في التطور المستمر لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الذي تقدمه HEC Paris في الدوحة. وتكتسب هذه الدفعة أهمية خاصة لكونها تعكس الطموح والموهبة والتنوع الذي يتميز به مشهد القيادات المستقبلية في المنطقة. وقد أتاح مسار القادة الناشئين للمشاركين بناء أساس متين في مبادئ إدارة الأعمال، مع اكتساب رؤية عالمية ووعي ذاتي وقدرات قيادية عملية ضرورية للتعامل مع التحديات المعقدة، والمضي قدماً في مسيرة التحول، وإرساء قيمة مستدامة داخل مؤسساتهم وقطاعاتهم.

ويتميز مسار القادة الناشئين بالتوافق الوثيق مع المحتوى والمعايير الأكاديمية لبرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال في جامعة HEC Paris، وتم تصميمه لتلبية احتياجات المتخصصين الذين يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، ويتطلعون إلى تسريع مسيرتهم القيادية في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية. ويكمل المشاركون منهجاً دراسياً شاملاً يغطي أداء الأعمال، والاستراتيجية، والتمويل، والإدارة التشغيلية، وريادة الأعمال، والمسؤولية الاجتماعية، والأخلاقيات المهنية، إلى جانب التوجيه القيادي على مدار فترة تتراوح بين 15 إلى 18 شهراً.

ويحظى المشاركون بفرصة الاختيار من بين مجموعة واسعة من الوحدات الدراسية للتخصص الدولي، والتي تتماشى مع القطاعات الأكثر طلباً اليوم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والطاقة، والقطاع الفاخر، وريادة الأعمال، وغيرها الكثير. وتُقدم هذه الوحدات عبر المنظومة العالمية لجامعة HEC Paris في مدن مثل باريس، ولندن، وفرانكفورت، ونيويورك، وسنغافورة، وميلانو، وغيرها من المراكز الدولية الرائدة، مما يوفر للمشاركين فرصة الاطلاع المباشر على أسواق وبيئات أعمال متنوعة. وتُتوج هذه الرحلة التعليمية بمشروع تخرج شامل يركز على تحديات الأعمال الحقيقية، مما يمكّن المشاركين من تطبيق معارفهم في سياق عملي ومؤثر. وبالنسبة للمشاركين، فقد كانت هذه التجربة بمثابة رحلة للتحول الشخصي بقدر ما كانت فرصة للارتقاء بمسيرتهم المهنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مريم الدرويش، المشاركة في مسار القادة الناشئين ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي: "لا يسعني سوى التأكيد على الدور المحوري لرحلتي في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، فقد كانت تجربة غنية وتحويلية أسهمت في إثراء خبراتي والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وتمكّنت بتطبيق ما تعلمته على مفاصل العمل في شركات مجموعة مريم الدرويش من تعزيز مكانة العلامة التجارية، وصقل استراتيجيتها، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية بعيدة المدى على أعمالها. ونجحت، بصفتي الممثلة الاجتماعية للدفعة، في بناء علاقات هادفة وتعزيز روح التعاون. كما منحتني هذه التجربة وضوحاً في الرؤية، وثقةً راسخة، ومنظوراً متميزاً للقيادة الهادفة وتحقيق الأثر".

من جانبه، أشار طارق عطية إلى الأثر الإيجابي الكبير للبرنامج على نهجه القيادي ونموه المهني، وقال: "يُعد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار القادة الناشئين تجربة فريدة من نوعها بكل المقاييس. فقد صُمم هذا البرنامج خصيصاً للقادة الطموحين، ليوفر لهم فرصة لا تُضاهى للتعلم على يد نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية، والتعاون مع دفعة استثنائية. إن هذا البرنامج يحفزك على تحدي قدراتك، ويدفعك نحو النمو، ويُحدث تحولاً جذرياً في أسلوبك القيادي وقدرتك على إحداث الأثر".

ومن جانبه أضاف بافل مارشينياك، المشارك الزائر في البرنامج: "أتاح لي مسار القادة الناشئين ضمن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال فرصة لتوسيع شبكة علاقاتي خارج حدود أوروبا، والانغماس في ثقافة المنطقة، واكتساب رؤى ومعارف يمكنني تطبيقها فوراً في مسيرتي المهنية".

ويؤكد تخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال – مسار القادة الناشئين التزام جامعة HEC Paris في الدوحة بتزويد المؤسسات في قطر والمنطقة بالقيادات اللازمة للنجاح والتطور في اقتصاد عالمي يتسم بالتعقيد وسرعة التغير. كما يعزز هذا الإنجاز دور الجامعة في تطوير كفاءات جاهزة للمستقبل من خلال تقديم تعليم إداري يستند إلى أرقى المعايير العالمية، بما يعكس طموحات دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم الدور المتنامي للمنطقة كمحرك للابتكار والنمو والتحول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وينضم المشاركون أيضاً إلى الشبكة العالمية المؤثرة لخريجي جامعة HEC Paris، والتي تضم أكثر من 83,000 عضواً في 152 دولة، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للتعاون، والتطوير المهني، وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي.

ويستعد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار القادة الناشئين لاستقبال دفعته التالية في شهر أكتوبر من عام 2026، ويمكن تقديم الطلبات الآن.

وتتقدم جامعة HEC Paris في الدوحة بأحر التهاني لدفعة الخريجين لعام 2026 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار القادة الناشئين على هذا الإنجاز المتميز، وتحتفي بتخرجهم وهم يستعدون لبدء الفصل التالي من رحلتهم القيادية.

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