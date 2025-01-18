الدوحة، قطر: أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة ، إحدى أبرز كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم، عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الاحتفالية التي تستمر طوال العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ 15 لتأسيسها في دولة قطر. وكانت الجامعة قد انضمت إلى شبكة شركاء مؤسسة قطر في عام 2010، مساهمة بذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

وتلعب الجامعة دوراً محورياً في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز القوة العاملة المحلية المتمرسة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أفضل ممارسات الأعمال، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قوي ومتنوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تقدم الجامعة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي والبرامج التعليمية التنفيذية للشركات في حرم الجامعة المتطور في الدوحة. ويحصل المشاركون خلال هذه البرامج على الإرشاد اللازم من قبل أعضاء الهيئة التدريسية العالمية الشهيرة. كما يتلقون التعليم والمعرفة القيّمة التي توفرها المناهج الدراسية المفصلة في الجامعة. وتركز برامج الجامعة على تحقيق التميز الأكاديمي، مما يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات والعقلية والرؤى اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال الحيو

وينطلق العام الاحتفالي تحت شعار "15 عاماً من المساهمة الفعالة: تطوير الحاضر لتمكين المستقبل". وتضم الفعاليات المقررة جلسات حوارية وأنشطة تستند إلى القيم الأساسية للجامعة، بما فيها التميز وحب الاطلاع وروح ريادة الأعمال وحس المسؤولية والتنوع. كما تقام فعالية استثنائية في نهاية عام 2025 للاحتفاء بإنجازات الجامعة وإسهاماتها في مجاليّ الريادة والابتكار في دولة قطر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور إلوييك بيراش، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris: "نجحنا في تحقيق إنجازات هامة بفضل الدعم الذي قدمته مؤسسة قطر في إطار شراكتنا المميزة معها. وتعكس فعاليات ذكرى ال15 عاماً رؤيتنا الفعالة والمتمثلة في تكريس التميز الذي تشتهر به جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال في الدوحة، كما تؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز الريادة والابتكار والتنمية المستدامة في قطر والمنطقة".

وبدوره، قال الدكتور بابلو مارتين دي هولان، عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة: "تسلط شراكتنا مع مؤسسة قطر الضوء على التزامنا بالرؤية المشتركة والمتمثلة في إعداد قادة المستقبل للابتكار وتوفير الإلهام للأجيال القادمة. ونحرص على مواكبة متطلبات المستقبل ومواصلة مسيرة التميز، بهدف تأهيل القادة وتحضيرهم لمواجهة التحديات المحلية والعالمية على حدٍ سواء".

وتخرّج حتى اليوم أكثر من 1,400 مشارك في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي وبرامج الماجستير المخصصة في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة. وشكل المواطنون القطريون نسبة 61% من المتخرجين، في حين شكلت الإناث نسبة 44%، مما يؤكد التزام الجامعة بالتنوع وتعزيز المشاركة المحلية. وينتمي الخريجون إلى 59 جنسية مختلفة، ليشكلوا شبكة عالمية وحيوية تتضمن مجموعة من القادة المؤثرين ورواد الأعمال وصناع التغيير. واستفادت كبرى الشركات في قطر والمنطقة من خبرة الجامعة المميزة في التدريب والتعليم التنفيذي لإعداد أعضاء مجالس الإدارة والفرق القيادية، مما ساعد هذه الشركات على مواجهة التحديات التجارية والتنظيمية التي تعترضها.

وفي هذا السياق، أضاف العميد مارتن دي هولان: "نفتخر بالإنجازات المميزة التي حققناها، وخصوصاً مع العدد المتزايد للخريجات اللواتي يتولينَ مناصب قيادية، وقصص نجاحهن في ريادة الأعمال. وعلى على مدار 15 عاماً، عملنا على تمكين الأفراد والمؤسسات ودعمهم لتحقيق التميز وتحفيز التغير الفعال في قطر والمنطقة. ويسعدنا الآن أن نجني ثمار الجهود التي بذلناها، كما نفتخر بخريجيّ جامعتنا وإنجازاتهم الكبيرة".

وتسهم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة منذ تأسيسها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، من خلال مبادراتها المميزة مثل مختبر أبحاث الأعمال، الذي يقوم بإجراء دراسات الحالة ويعمل على تمكين ريادة الفكر في مجالات الاستدامة والتنوع والتحول الرقمي. كما قامت الجامعة بإعداد دليل تفصيلي شامل لرواد الأعمال، من أجل تمكين الجيل القادم من المبدعين. وتلعب الجامعة دوراً بارزاً في مجال ريادة الفكر، حيث تقدم خبرتها الطويلة في التخصصات الإدارية للمجتمع المحلي والإقليمي؛ يضاف إلى ذلك الانتقال الاستراتيجي إلى الحرم المتطور في مشيرب قلب الدوحة، الأمر الذي ساعد على توسيع نطاق الوصول إلى البرامج وترسيخ الالتزام بالتعلم المستمر والتطوير المهني.

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