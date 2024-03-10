القاهرة: وقعت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، اتفاقية لإنشاء Heazy Skate Park، أكبر منتزه للتزلج في إفريقيا بمدينة الجونة بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس اكسبوا. تمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتعزيز مكانة مدينة الجونة كمركز إقليمي لمختلف الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، ومن المتوقع البدء في عملية بناء المنتزه خلال العام الجاري، وافتتاحها رسميا في 2025.

تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الدكتور، عصام سراج الدين، مساعد وزير الشباب والرياضة للتسويق والشؤون التجارية، الأستاذ محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، الأستاذ عبد العزيز البنا، والأستاذ أحمد براهمة، مؤسسي Heazy Skate Park، والأستاذ محمد عبد الفتوح، رئيس مجلس إدارة Heazy Skate Park، والأستاذ مارتيم دي باروس، مؤسس ومدير المشروع، وممثلي من سفارة البرتغال والكويت، بالإضافة الى لفيف من الإعلاميين.

يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية مدينة الجونة والتي تمكنت ان تحتل مكانة متميزة كمركز للفعاليات الرياضية المتنوعة المحلية والعالمية المتوافقة مع الاحتياجات المختلفة للفئات المستهدفة. وتعد Heazy Skate Park بمدينة الجونة مبادرة مهمة للمساهمة في نشر رياضة التزلج بالمنطقة مما يدعم ويجذب عشاق ومحترفي هذه الرياضة ويساهم في إنعاش السياحة الرياضية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواحدة من اهم المحافظات المصرية.

من جهته أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن سعادته بالتعاون مع Heazy Skate Park لتأسيس أكبر منتزه للتزلج في أفريقيا، وقال "نحرص في مدينة الجونة على استمرار تطوير وتحديث الخدمات والأنشطة الترفيهية التي نقدمها مما تتماشي مع مختلف اهتمامات عملائنا المختلفة. ومن هذا المنطلق، نسعى الى توفير العديد من الانشطة والرياضات للهواه والمحترفين لتكون مدينة الجونة مركزا لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في مصر وافريقيا." وأضاف عامر "من خلال هذا المشروع نسعى الى تقديم تجربة استثنائية لعشاق رياضة التزلج حيث يمكنهم ممارسة رياضتهم المفضلة بشكل احترافي، مع الاستمتاع بالمناخ المميز لمدينة الجونة طوال العام، فضلاً عن المرافق المتنوعة التي تضمن تجربة مميزة."

وقال محمد عبد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة Heazy Skate Park، " لقد عبرت مجتمعات التزلج المختلفة عن حماسهم للمنتزه الجديد الذي طال انتظاره، حيث تتعاون كل الأطراف لتحويل الحلم الى حقيقة واقعية. هذا ليس مجرد منتزه للتزلج، لكنه التزام بتطوير ودعم التزلج كواحدة من رياضات الهامة، ونحن متحمسون لتقديم Heazy Skate Park لأول مرة في إفريقيا، لدعم الشباب والرياضات والهوايات المختلفة مع تقديم تجربة استثنائية."

في حين أكد الأستاذ مارتيم دي باروس، مؤسس ومدير المشروع على الطبيعة الاستثنائية للمشروع، قائلا، " Park Heazy Skate تمثل تحولا جذريا للمجتمع، ونحن نؤمن بأنها ستكون نقطة جذب للمواهب من الهواة والمحترفين، وستساهم في تطوير رياضة التزلج بشكل عام."

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة تقدم نموذج اعمال مستدام وفريد من نوعه على مدار 35 سنة، حيث تنظم العديد من البطولات والمهرجانات، التي ساهمت في أن تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية، ومركزا للعديد من الفعاليات المحلية والدولية، على رأسها مهرجان الجونة السينمائي على مدار 6 دورات، وبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات على مدار 11 سنة، بالإضافة الى العديد من الفعاليات الأخرى التي ساهمت في جذب انتباه السائحين من مختلف دول العالم.

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عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، هي إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 30 عامًا. وتقع مدينة الجونة بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، على مساحة 36.9 مليون متر مربع. وتضم مدينة الجونة 9200 وحدة سكنية تم تسليمها، و18 فندقًا، ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و3 مدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة ومستشفى دولي، ومركز للمؤتمرات والثقافة و4 مارينا، و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية، بالإضافة الى مجموعة متميزة من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25000 نسمة، وهي مدينة مستدامة حيث تحرص على تبني عدد من مبادرات الاستدامة البيئية على رأسها محطة الطاقة الشمسية بسعة 7 جيجاوات، ونظام إدارة النفايات الصلبة الكامل، والاعتماد بنسبة 100٪. على المياه المعاد تدويرها للري، من بين مبادرات أخرى كثيرة.

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عن Heazy Skate Park:

أكبر منتزه تزلج في إفريقيا، وتقع في مدينة الجونة، إلى أن يكون مركزًا تحويليًا للمتزلجين، معززًا للمواهب والمجتمع وتطوير الرياضة بشكل عام. لمزيد من المعلومات يرجي زيارة: https://heazyskatepark.com/