. تتيح حلول HealthStay.io أتمتة كاملة لتجربة العملاء في السياحة العلاجية في دولة الإمارات

أتمتة كاملة لتجربة العملاء في السياحة العلاجية في دولة الإمارات الشركة الناشئة مدعومة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار

حصلت HealthStay.io على لقب أفضل شركة إماراتية ناشئة من صندوق محمد بن راشد للابتكار

دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "HealthStay.io" المشاركة في الدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن إطلاق أول نظام في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة الحجوزات والمبيعات في قطاع السياحة العلاجية. يهدف هذا النظام إلى إعادة ابتكار تجربة العملاء في دولة الإمارات والمنطقة، ويعكس التزام المنصة بتقديم حلول مبتكرة تعزز جودة الخدمات وتساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للسياحة العلاجية.

ويجسد هذا الحل المبتكر الشراكة الاستراتيجية مع "تجربة دبي الصحية" التابعة لهيئة الصحة بدبي، ويمثل حلقة وصل حيوية بين السياح القادمين للعلاج ومرافق الرعاية الصحية في دبي من خلال عملية مؤتمتة بالكامل، حيث يتيح النظام للسياح القادمين بغرض العلاج اختيار الخدمات الصحية التي تتناسب مع احتياجاتهم وإجراء الحجوزات اللازمة لزيارة تلك المرافق والمستشفيات عبر صفحة المرضى الدوليين على المواقع الإلكترونية التابعة للمستشفيات، بما يسهم في تعزيز تجربتهم العلاجية في دبي.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يسعدنا دعم المبادرات الابتكارية التي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز، ونفتخر بأن نشهد نجاح الابتكارات التي نقدّم الدعم لها ضمن برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار. إنّ إطلاق منصة "HealthStay.io" التي تقدم حلولاً للارتقاء بتجربة السياحة العلاجية في الدولة يعكس أهمية هذه البرامج ويبرز المساهمة القيمة التي يقدمها مسرع الابتكار في دعم منظومة الابتكار ورواد الأعمال وتوفير بيئة ملائمة لنمو الابتكارات والمشاريع بما يساهم بشكل فعّال في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".

وتعمل منصة HealthStay.io على تبسيط العديد من المراحل والإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية من خلال نظام مؤتمت مخصص للمرضى. يوفر هذا النظام مزايا متعددة تشمل اختيار الطبيب واستكمال إجراءات حجز تذاكر الطيران والتأشيرات وأماكن الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم أداة HealthStay.io المخصصة والمترابطة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء للمستشفيات حلاً مؤتمتاً جديداً يساعدها في جذب المزيد من العملاء وتحديد العملاء المحتملين وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد، بما يعزز من تجربة المرضى والمستشفيات، ويسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة، ويعزز مكانة المستشفيات كشريك موثوق ورئيسي في تقديم خدمات السياحة العلاجية.

من جهته، قال شون كوناتي، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لمنصة HealthStay.io: "تجسد منصة HealthStay مثالاً حياً على الدور الحيوي الذي يمكن للذكاء الاصطناعي الاضطلاع به في دفع عجلة السياحة العلاجية في دولة الإمارات، والاستفادة من الابتكار من تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. وفي حين تظهر البيانات استقبال دبي نحو 674,000 من السياح العلاجيين في العام 2022، حيث بلغ مستوى إنفاق المرضى من جميع أنحاء العالم على خدمات المرافق والمنشآت الصحية في دبي نحو 992 مليون دولار ، فإننا على ثقةٍ بأن هذا القطاع لا زال ينطوي على فرص وإمكانيات هائلة، ونحن نؤمن بقدرة الحلول التي نوفرها على تسهيل كافة مراحل هذه العملية وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة لجميع الأطراف المعنية".

ويجري العمل حالياً على استكمال عملية تسجيل هذا الابتكار رسمياً لدى دائرة الصحة بدبي بعدما تم اعتماده من جانب "تجربة دبي الصحية"، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير المحلية لضمان جودته ومطابقته لمعايير السوق. ويتيح التسجيل لدى هيئة الصحة بدبي، لأعضاء "تجربة دبي الصحية" دمج نظام HealthStay المتطور لإدارة الحجوزات والمبيعات والمدعم بالذكاء الاصطناعي ضمن عملياتهم، بما يزود المنشآت الطبية بالأدوات اللازمة لأتمتة أنظمة الحجوزات للعملاء الدوليين من جميع أنحاء العالم.

من جهته، قال رويري توبريد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات بمنصة HealthStay.io: "نتوجه بالشكر إلى تجربة دبي الصحية وهيئة الصحة بدبي لدعمهما المتواصل ورؤيتهما التي نشاطرهما إياها لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في السياحة العلاجية، كما نتقدم بشكرنا وتقديرنا العميقين لصندوق محمد بن راشد للابتكار لمنحنا الفرصة للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار الذي مكّننا من تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى حلول واقعية".

وتعد HealthStay.io من خريجي الدفعة السابعة من برنامج مسرع الابتكار، وحصلت على لقب أفضل شركة محلية ناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مستثمرين بارزين شاركوا في حفل التخرج.

نبذة عن HealthStay:

HealthStay.io هي منصة مدعمة بالذكاء الاصطناعي قائمة على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) لإدارة الحجوزات والمبيعات المتعلقة بالسياحة العلاجية توفر نافذة مبيعات مؤتمتة تتيح السياحة العلاجية إدارة علاقات العملاء يعمل على تنسيق وربط إدارة البيانات وتعزيز الكفاءة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://client.healthstay.io/

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

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