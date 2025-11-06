محلب: «المشروع يجسّد الابتكار والاستدامة في الشيخ زايد… ونحن فخورون بتنفيذه بخبراتنا المتراكمة.»

المشروع يقع غرب القاهرة على مساحة 10,500 متر مربع، ويضم مجموعة متكاملة من الوحدات التجارية والإدارية بالإضافة إلى العيادات، بما يلبي مختلف إحتياجات العملاء .

القاهرة، 5 نوفمبر 2025: وقعت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) ، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، إتفاقية تعاون مع شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع «Terrace Plaza – Clinics» بمدينة الشيخ زايد ، بحجم إستثمارات يبلغ 1.1 مليار جنيه. وهو مشروع تجاري إداري يضم طابقين مخصصين للجراج، وطابقًا أرضيًا للمحلات التجارية، بالإضافة إلى ثلاثة طوابق للأنشطة الإدارية والطبية. ويأتي ذلك في إطار حرص شركة التعمير والإسكان العقارية(HDP) ، المستمر على تعزيز جودة مشروعاتها وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تلبي إحتياجات العملاء وتطلعاتهم، مع الإلتزام بأعلى معايير التنفيذ والجودة.

ويمتد مشروع «Terrace Plaza – Clinics» على مساحة إجمالية تبلغ 10,500 متر مربع في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة. ويجسّد المشروع رؤية شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) في تطوير مجتمعات متكاملة، من خلال توفير مجموعة من الخدمات التجارية والإدارية، بما يخلق وجهة تجمع بين إسلوب الحياة العصري ومرافق التسوّق والترفيه، ويمنح العملاء بيئة متكاملة تدعم الإستقرار والنمو المستدام.

وتعليقًا على ذلك، صرح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، قائلًا: " يعد توقيع هذه الإتفاقية خطوة هامة ضمن جهود شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) لتطوير مشروع تجاري وإداري متكامل يرتقي بمعايير جودة الحياة، ويجسد رؤيتنا في تقديم مجتمعات عصرية مصممة بعناية لتواكب تطلعات العملاء. وقد جاء اختيار شركة رواد الهندسة الحديثة لتنفيذ مشروع Terrace Plaza – Clinics لما تتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل في تنفيذ المشروعات الكبرى وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة."

ومن جانبه، علق المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة رواد الهندسة الحديثة، قائلاً: " تجسد هذه الشراكة خطوة إستراتيجية تنسجم مع رؤيتنا لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة تتميز بالجودة والإبتكار، وتمثل إمتدادًا لمسيرة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) في تقديم حلول عقارية تلبي تطلعات السوق المتجددة. ويأتي مشروع " Terrace Plaza – Clinics" بمدينة الشيخ زايد ليجسد هذا التوجه بوضوح، من خلال تصميمه العصري، وموقعه المتميز، ومرافقه المتكاملة التي توفر تجربة راقية ومستدامة. ونحن فخورون بأن نتعاون في تنفيذ هذا المشروع الواعد، مستندين إلى خبرة تتجاوز 25 عامًا في تنفيذ مشروعات نوعية ساهمت في رسم ملامح التطوير العمراني في مصر".

ويجمع المشروع بين الخصوصية، التصميم الحديث، والموقع الإستراتيجي، حيث يطل على محوري 26 يوليو ودهشور، ويبعد دقائق معدودة عن معالم رئيسية مثل مول العرب، أركان، جامعة النيل، والمستشفيات الكبرى. كما يوفر للعملاء أنشطة ترفيهية متنوعة ضمن بيئةٍ متكاملةٍ تضمن أعلى معايير الجودة.

نبذة عن شركة التعمير والإسكان العقارية :(HDP)

تعد شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، وقد إنطلقت في عام 2022 برؤية طموحة لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، تجارية وطبية متكاملة، تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الإستدامة، بما يواكب تطلعات العملاء المتنوعة ويعزز من قيمة إستثماراتهم. ونجحت الشركة خلال فترة قصيرة في إطلاق عشرة مشروعات متميزة في مواقع إستراتيجية بمحافظات مختلفة، تشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ما يعكس ريادتها المتنامية في القطاع العقاري المصري.

نبذة عن شركة رواد الهندسة الحديثة:

تتمتع «رواد الهندسة الحديثة بخبرة تزيد على 25 عامًا في مصر والإقليم وأفريقيا، أثبتت خلالها جدارتها كشريك موثوق لتنفيذ مشروعات كبرى متعددة التخصصات في قطاعات الطاقة الخضراء، والصناعة، والبنية التحتية، والموانئ والجسور، والمباني التجارية، والرعاية الصحية، والضيافة، والتعليم، والتراث. وبفضل تحالفاتها مع كبرى الشركات وجهات التمويل العالمية ورؤيتها القائمة على الابتكار والجودة، توسّعت الشركة في العراق والسعودية والإمارات وليبيا وعدة دول أفريقية. ومن أبرز إنجازاتها: محطة رابغ للطاقة (السعودية)، محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، مجمع بنبان الشمسي بأسوان، ومشروعات إحياء التراث مثل قصر محمد علي، ومتحف البحر الأحمر بجدة، وتأهيل مقر وزارة الثقافة في الدرعية.

