ميونيخ، ألمانيا / الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت «مجموعة نيميتشك»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية لقطاع العمارة والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، استكمال استحواذها على شركةHeavy Construction Systems Specialists (HCSS) المملوكة سابقاً لشركة «توما برافو»، في خطوة استراتيجية ستثمر عن تعزيز التحول الرقمي في قطاعات البناء والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تأسست شركة «HCSS » عام 1986، وتتخذ من مدينة «شوجر لاند» بولاية تكساس الأمريكية مقراً لها، وتُعد من الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات لقطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى في أمريكا الشمالية، حيث تخدم أكثر من 4,000 شركة ويعمل لديها أكثر من 550 موظفاً.

واعتباراً من الأول من يوليو 2026، أصبحت «HCSS» جزءاً من وحدة أعمال التشييد والتنفيذ التابعة لـ «مجموعة نيميتشك»، إلى جانب علامات تجارية أخرى متخصصة تعمل في نفس القِسم مثل «Bluebeam» و «GoCanvas» و«Nevaris». وتقدم هذه الوحدة محفظة متكاملة من الحلول الرقمية التي تغطي مختلف مراحل مشاريع الإنشاء، بما يعزز القدرة التنافسية لـ «مجموعة نيميتشك» ويوسّع حضورها في سوق تقنيات البناء، الذي يُتوقع أن يصل قيمته إلى نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2028.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه دول الخليج توسعاً كبيراً في مشاريع البنية التحتية والمدن الذكية، ضمن خطط استراتيجية مثل رؤية السعودية 2030 ونحن الإمارات 2031 ورؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تعزيز قدرة «مجموعة نيميتشك» على دعم قطاع الإنشاءات في المنطقة عبر حلول رقمية تجمع بين خبرات «HCSS» في مشاريع البنية التحتية وبين قدرات «مجموعة نيميتشك» في الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على رفع الإنتاجية، وتحسين إدارة التكاليف، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع والعمليات الميدانية.

وبهذا الصدد، أكد «إيف بادرينيس»، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة نيميتشك» أن انضمام «HCSS» يمثل محطة مهمة للمجموعة، مشيراً إلى أن الشركة تضيف خبرات متقدمة في قطاع البنية التحتية وتقنيات البناء، إلى جانب قاعدة عملاء قوية ومتنامية. وأضاف أن هذا التكامل يعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول أكثر شمولاً تغطي مختلف مراحل مشاريع الإنشاء، كما يدعم تسريع الابتكار في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات أكثر كفاءة لقطاع البناء.

من جانبه، أوضح م. «مؤيد سمباوه»، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، أن قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط يشهد مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بالاستثمارات المتسارعة في مشاريع البنية التحتية، وتسارع التحول الرقمي، والطلب المتزايد على الكفاءة والاستدامة. وأشار إلى أن انضمام «HCSS» إلى منظومة «نيميتشك» يضيف خبرات متقدمة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى، بما يدعم المقاولين وملاك المشاريع في المنطقة عبر تعزيز الاستفادة من البيانات، وضبط التكاليف، وتحسين التنسيق بين الفرق المكتبية والميدانية.

وفي إطار الصفقة، حصلت شركة «توما برافو» على حصة أقلية تبلغ نحو 28% في وحدة أعمال التشييد والتنفيذ التابعة لـ «مجموعة نيميتشك»، فيما احتفظت «مجموعة نيميتشك» بحصة تقارب 72%. كما تولّت مجموعة «نيميتشك» إعادة تمويل الالتزامات المالية القائمة لشركة «HCSS» ضمن إطار الصفقة.

نبذة عن مجموعة «نيميتشك»

تُعد مجموعة «نيميتشك» من الشركات العالمية الرائدة في توفير الحلول البرمجية التي تقود التحول الرقمي في مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني والإعلام، حيث تغطي حلولها الذكية دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها بإستدامة أكبر. وتوفر «نيميتشك» لعملائها أدوات متقدمة لتطوير المحتوى الرقمي مثل الرسومات البصرية والأفلام وألعاب الكمبيوتر.

وتتبنّى المجموعة أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والمعايير المفتوحة (OPEN BIM)، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما تواصل توسيع محفظتها من الحلول من خلال الاستحواذات والاستثمارات في الشركات الناشئة المبتكرة.

ويستخدم حلول «نيميتشك» أكثر من 7 ملايين مستخدم حول العالم، فيما تضم المجموعة ما يقارب 4,000 خبير حول العالم، وتأسست على يد البروفيسور «جورج نيميتشك» عام 1963.

تُدرج مجموعة «نيميتشك» ضمن مؤشريْ «MDAX» و«TecDAX» منذ عام 1999، وقد سجلت إيرادات بلغت 995.6 مليون يورو وأرباحاً تشغيلية (EBITDA) وصلت إلى 301.0 مليون يورو في عام 2024. كما حصلت المجموعة، منذ نهاية عام 2024، على شهادة ISO 27001 المعتمدة دوليًا، والمعنية بأنظمة إدارة أمن المعلومات.

لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط):

سارة عبد الله الجاسر، مجموعة نيميتشك

البريد الإلكتروني: E: saljasser@nemetschek.com

رؤى أنور ، بروجلوبال

E: roaa.anwar@proglobal.ae

نبذة عن «HCSS»

تُعد «HCSS» من الشركات المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة مشاريع الإنشاءات، حيث تقدم حلولاً رقمية تربط بين العمليات المكتبية والميدانية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى.

وتأسست الشركة عام 1986، وتوفر حلولاً تشمل التقدير المالي، وإدارة التكاليف، وإدارة المشاريع، والسلامة، وإدارة أسطول المركبات والمعدات التشغيلية، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات واتخاذ القرار. وتخدم الشركة أكثر من 4,000 عميل في الولايات المتحدة وكندا.

لمعرفة المزيد حول الشركة، يرجى زيارة hcss.com

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