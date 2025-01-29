نويدا، الهند وسانتا كلارا، كاليفورنيا--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة HCLSoftware الرائدة عالميًا في مجال حلول البرمجيات المؤسسية عن التزامها بدعم مبادرة رؤية السعودية 2030. وقد قدم اليوم قادة HCLSoftware بيانهم الرسمي في أثناء القمة التنفيذية المقامة في الرياض، بالتزامن مع إطلاق منصة Total Experience (TX) الجديدة التابعة لشركة HCLSoftware.

تعد مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطة إستراتيجية تهدف إلى استخدام التكنولوجيا بغرض إحداث تغيير جذري في اقتصاد البلاد وتحسين حياة مواطنيها، كما ينصب تركيز الخطة على الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبنية التحتية الرقمية.

صرح Rajiv Shesh، مدير قسم شؤون الإيرادات في شركة HCLSoftware، قائلاً: "تلتزم شركة HCLSoftware بدعم مبادرة رؤية السعودية 2030 من خلال إطلاق العنان للنمو التحويلي بالاستعانة بمنصة مبتكرة من الحلول الرقمية". "إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصةً منظومة التكنولوجيا المتقدمة، تتماشى تمامًا مع رؤية شركة HCLSoftware المستقبلية."

تعد منصة Total Experience التابعة لشركة HCLSoftware في جوهرها منهجًا شاملاً يركز على كل نقاط التفاعل بين المؤسسة وعملائها وموظفيها، ما يضمن أن يتوفر في كل تفاعل عناصر الذكاء والاتصال والعمق والتخصيص. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنصة تتوافق تمام التوافق مع مهمة رؤية السعودية 2030 على كثير من الأصعدة.

يهدف أحد الجوانب الرئيسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تيسير سبل مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا. لذا، وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ستعمل شركة HCLSoftware على تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتشجيع ريادة الأعمال، وتنفيذ سياسات حكومية داعمة بهدف تنمية منظومة تقنية ديناميكية وشاملة. ويجدر هنا ذكر أن هذه الرؤية التحويلية لا تزود النساء بالمهارات والموارد اللازمة للنجاح فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز التحول الثقافي الذي يحتفي بإسهاماتهن القيّمة على صعيد التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي للبلاد.

صرح Kalyan Kumar، مدير قسم المنتجات في شركة HCLSoftware، قائلاً: "تنطوي مبادرة رؤية 2030 على سياسات مشجعة، واتجاهات داعمة للابتكارات المتطورة في مجال البحث والتطوير، وإمكانية الوصول إلى المواهب المتميزة في التكنولوجيا المتقدمة، وتوحيد هذه العوامل مع عروضنا، مثل Total Experience تحت راية واحدة من شأنه الإسهام في تحقيق مشروعات التحول الرقمي إلى حقيقة واقعة".

نبذة عن HCLSoftware

تعمل شركة HCLSoftware على تدعيم الاقتصاد الرقمي المعزز عن طريق تطوير حلول وتسويقها وبيعها ودعمها في أربعة مجالات رئيسية: التحول الرقمي، والبيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية وأمن المؤسسات. كما تسعى شركة HCLSoftware إلى مساعدة العملاء على تحقيق النجاح عن طريق ابتكار منتجات بارزة لأكثر من 20,000 مؤسسة، بما في ذلك غالبية شركات Fortune 100 وما يقرب من نصف شركات Fortune 500.

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