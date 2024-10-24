ستدعم الحمولتان خطوة تجاه عرض الطائرات المسيرة عالية الارتفاع التابعة لميرا أيروسبيس في السوق التجارية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "ميرا أيروسبيس" التابعة لشركة سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تطوير حمولتين متقدمتين في مجال رصد الأرض والاتصالات صممتا خصيصاً للاستخدام على الطائرات المسيرة عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لشركة ميرا، وهي منصات تُحلق على ارتفاعات عالية تصل إلى طبقة الستراتوسفير.

توفّر الحمولة الأولى والمُخصصة لرصد الأرض صوراً وفيديوهات عالية الدقة ليلاً ونهاراً تتفوق على الامكانيات الحالية لرصد الأرض. ويمكن توظيف هذه القدرات في استخدامات مختلفة وتطبيقات متعددة، بما في ذلك مراقبة البيئة وإدارة الكوارث والتخطيط الحضري والزراعة وغيرها من المجالات، إذ تتيح الدقة الاستثنائية للصور بيانات لحظية عالية الجودة، مما يضمن تزويد صناع القرار بأفضل الرؤى الممكنة في الوقت المناسب.

في المقابل، توفر الحمولة الثانية والخاصة بالاتصالات امكانية توفير خدمة اتصالات ذات سعة عالية، حيث تستخدم لربط الأجهزة ونقل البيانات بين المنصات الجوية والأرضية، كما توفر امكانية توسيع شبكة الاتصالات الأرضية أو الفضائية في مناطق مخصصة حسب الحاجة وتعزيز الاتصال في الأماكن الخارجة عن نطاق التغطية. يوفّر هذا الحل المبتكر تطبيقات متعددة الاستخدام، لا سيما في حالات الطوارئ حيث يكون الاتصال الموثوق والسريع أمراً بالغ الأهمية.

بهذه المناسبة، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ"ميرا أيروسبيس": "نفخر بطرحنا لهذه الحمولات المتقدمة لتقديم حلول متكاملة وقدرات متنوعة وفريدة من نوعها، مما يمثل إنجازاً مهماً في قطاع الطائرات المسيرة والخدمات الجوية المقدمة. تُعد هذه الخطوة نقلةً كبيرةً في تذليل المعاضل باستخدام حلول مبتكرة للطائرات المسيرة عالية الارتفاع في ظل عدم حمولات مخصصة للاستخدام في طبقة الستراتوسفير. كما توفّر هذه الحمولات وصولاً غير مسبوق إلى بيانات رصد الأرض عالية الدقة والاتصالات الموثوقة، واستكشاف آفاق جديدة مؤكدةً التزامنا بالابتكار في مجال الطيران والفضاء."

ومن المتوقّع أن تُحدث هذه الحمولات نقلة نوعية في مجالات التحليلات الجيومكانية، والعلوم البيئية، والاتصالات، مع المساهمة بدورٍ جوهري في توسيع قدرات الطائرات المسيرة عالية الارتفاع على مستوى العالم.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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