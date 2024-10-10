شراكة استراتيجية تسعى إلى تقديم حلول علاجية مبتكرة وعلاجات رائدة تلبّـي احتياجات قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض، السعودية: أعلنت شركة تبوك الدوائية، شركة رائدة في قطاع صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا ومملوكة بالكامل لمجموعة أسترا الصناعية، وشركة Hanmi، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأدوية في كوريا الجنوبية، عن إبرام اتفاقية ترخيص حصرية تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير علاجات مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى.

وبموجب هذه الإتفاقية، ستقوم شركة Hanmi بتطوير وتصنيع المنتجات الدوائية مع منح شركة تبوك للصناعات الدوائية كامل حقوق الترخيص لتسجيل واستيراد وتسويق وتوزيع هذه المنتجات في المنطقة.

كما تنص الإتفاقية على إعطاء الحق لشركة تبوك الدوائية بتوسيع أنشطتها في هذا الشأن لتشمل منتجات أخرى، بالإضافة إلى منحها خيار تصنيع هذه المنتجات محلياً عبر الإستفادة من التكنولوجيا المعتمدة وخبرات البحث والتطوير المتقدمة لدى Hanmi، وذلك في مرحلة لاحقة.

من جانبه، أعرب اسماعيل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الدوائية، عن سروره بالشراكة مع Hanmi مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لتبوك الدوائية المتمثلة بتوسيع فرص الوصول إلى المنتجات الدوائية الأساسية في الأسواق الرئيسية وتحسين جودة حياة المرضى. وأشاد شحادة بأهمية دمج الخبرات المشتركة لضمان وصول هذه العلاجات الرائدة إلى مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، الأمر الذي يسهم في إثراء منظومة الرعاية الصحية من خلال طرح الحلول المبتكرة والفعّالة.

ومن جانبها علّقت السيدة جو هيون ليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Hanmi، عن تطلّعاتها الواعدة للتعاون المشترك مع تبوك الدوائية، والذي يهدف إلى طرح الحلول العلاجية المبتكرة لشركتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت بأن هذه الشراكة تجسّد الالتزام المشترك وتكاتف الجهود المبذولة لمواجهة التحديات في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية للمرضى، من خلال الجمع بين خبرات البحث والتطوير المتقدمة لدى شركة Hanmi، والتوسع الإقليمي لشركة تبوك الدوائية في المنطقة.

يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة لرفع جودة حياة المرضى في ظل الضغوط المتزايدة والتحديات التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة.

نبذة عن شركة تبوك للصناعات الدوائية:

شركة تبوك للصناعات الدوائية هي أكبر شركة صيدلانية مملوكة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولها حضور في أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

تهدف شركة تبوك للصناعات الدوائية التي تأسست في العام 1994، إلى تلبية احتياجات المرضى من خلال توفير أدوية عالية الجودة. تقوم تبوك الدوائية بتطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الدوائية المتنوعة ذات العلامات التجارية، إلى جانب تصنيع وتسويق منتجات دوائية أخرى لصالح شركات عالمية وإقليمية بمصانعها داخل المملكة.

يعمل في تبوك الدوائية فريق متخصص مكون من أكثر من 2,400 موظف يساهمون في إنتاج وتسويق الأدوية المصنعة في أربعة مواقع تصنيعية متطورة في كل من: تبوك والدمام في المملكة العربية السعودية، السودان والجزائر، كما تساعد في الحفاظ على صحة ملايين المرضى في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

نبذة عن شركة Hanmi:

تأسست شركة Hanmi في عام 1973، وهي شركة صيدلانية يرتكز عملها على البحث والتطوير مع السعي إلى ابتكار منتجات دوائية عالية الجودة على مستوى العالم عبر الاستثمار بشكل كبير في مجال البحث والتطوير.

قامت الشركة بإنشاء أكثر من 30 خط إنتاج تشمل علاجات مبتكرة لمجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة، وعلاج التهاب الكبد الدهني الأيضي، والأدوية المضادة للسرطان، وعلاجات الأمراض النادرة، ومن ضمنها دواء 'Rolontis' لعلاج قلة العدلات، والذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في العام 2022 لتسويقه وبيعه.

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