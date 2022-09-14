أنغامي تتعاون مع شركة الاتصالات الدنماركية "HALLO" و"فيرجن موبايل الكويت" لإتاحة الوصول والتنزيل غير المحدود للأغاني العربية والبودكاست والمحتويات الترفيهية الأخرى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ANGH)، عن توقيع شراكات استراتيجية جديدة مع شركتي الاتصالات HALLO الدنماركية وفيرجن موبايل الكويت، وذلك لتعزيز حضورها في المجتمعات العربية في جميع أنحاء العالم وتزويد الجاليات العربية بإمكانية الوصول غير المحدود إلى محتوى أنغامي المتنوع.

وتعد أنغامي أول شركة عربية للتكنولوجيا يتم إدراجها في بورصة ناسداك، ولديها أكثر من 75 مليون مشترك مسجل، وتمتلك مكتبة ضخمة تضم أكثر من 72 مليون أغنية وبودكاست وغيرها من المحتوى الترفيهي الفريد. وتتيح أنغامي من خلال شراكتها مع أكثر من 40 شركة اتصالات، الفرصة لملايين العرب حول العالم للاستمتاع بمكتبة محتوياتها الواسعة. ويمكن للمنصة أيضاً التواصل مع العملاء والتقرب إليهم من خلال الحملات التسويقية المتخصصة والوصول إلى مزيد من المعلومات حول اتجاهات المستهلكين وتفضيلاتهم في كل سوق محلي لتقديم توصيات المحتوى المخصصة لمستخدميها.

ويأتي تعاون أنغامي مع شركة الاتصالات الدنماركية HALLO لتزويد الجالية العربية في الدنمارك بتجربة موسيقية عربية فريدة جنباً إلى جنب مع محتوى ترفيهي آخر، مثل البودكاست ومقاطع الفيديو والحفلات الموسيقية وغيرها. وتعد HALLO الآن أول شركة اتصالات أوروبية تقدم خدمة أنغامي بلس، والتي يمكن للمستخدمين الوصول إليها ضمن خطة الهاتف المتحرك "Fri Tale 200GB". ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بجميع المحتوى العربي الذي يرغبون به دون حدود أو قيود بالإضافة إلى الاتصال المجاني والبيانات الشاملة بسعة 200 جيجابايت و 5 جيجابايت.

وتعليقاً على الشراكة، قال جوليان فواز، المدير التجاري في HALLO: "يمكن لمنصة أنغامي أن تساعد في دعم وتمكين المجتمعات وخلق لحظات ممتعة للناس. ويتمثل نطاق عملنا الأساسي في تعزيز التواصل بين الأفراد، ونرى في شراكتنا مع أنغامي رابطاً قوياً للتواصل من خلال الموسيقى. لقد تم إبرام هذه الشراكة نتيجة الحاجة إلى منتجات متخصصة تلبي احتياجات مجتمع الأقليات، والاهتمام المتزايد بالموسيقى والمحتوى العربي بشكل عام. ونحن على يقين أن الموسيقى يمكن أن تساهم في تقريب الشعوب والمجتمعات من بعضهم البعض، وهو أمر مطلوب بالفعل في أوروبا في الوقت الحالي."

ووفقاً للإحصائيات، يوجد في الدنمارك أكثر من 121 ألف شخص من أصول عربية، وهم عادة ما يلجؤون إلى يوتيوب للاستماع ومشاهدة الموسيقى العربية. وهناك أيضاً شباب دنماركيون يرغبون في الاستماع إلى الموسيقى العربية. وأضاف فواز: "في حين أن الشريحة العرقية لا تمثّل سوى جزء صغير من قاعدة عملائنا، لكن يمكننا عبر هذه الشراكة تحسين تجربتهم من خلال منتجاتنا. وتهدف هذه المبادرة إلى جعل الدنماركيين يتحدثون مع بعضهم البعض وإتاحة الفرصة للناس لمعرفة كيفية التواصل والالتقاء معاً من خلال طرق وأساليب جديدة."

كما أبرمت أنغامي شراكة أخرى مع فيرجن موبايل الكويت لتمكين عملاء شركة الاتصالات من الوصول غير المحدود إلى مجموعة خياراتها الواسعة من المحتوى الصوتي والمرئي. وسيحصل كل من ينضم إلى فيرجن موبايل على الترفيه المجاني مع خدمة أنغامي بلس.

ووفقاً لدراسات السوق، تحظى الكويت بقاعدة جماهيرية موسيقية تبلغ نحو ثلاثة ملايين شخص، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد. ومن بين هؤلاء، يشكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً الأغلبية الكبرى بنسبة 58.8% تقريباً يليهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً بنسبة 27.6%، وهي تمثل مجموعة رئيسية من الجمهور المستهدف بالنسبة لأنغامي.

وفي هذا الصدد، قال بنوا جانين، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل الكويت: "ستسهم الشراكة مع أنغامي في تحفيز عملاء الشركة على الاستمتاع بأغانيهم المفضلة والمحتوى الترفيهي بسهولة ودون عناء. ونعتقد أن خدمة الاتصالات تتجاوز المعتاد ويجب تنسيقها وتنظيمها لإسعاد عملائنا. ولا شك أنه لن يكون هناك أفضل من الشراكة والتعاون مع أنغامي، منصة الموسيقى والترفيه الرائدة في المنطقة التي تضم أكبر مكتبة للمحتوى العربي والعالمي، حيث سيتسنى للمستخدمين الحصول على خدمة أنغامي بمجرد تصفح تطبيق فيرجن موبايل وإختيار أي من الباقات المتوفرة."

وتضمن هذه الشراكات أن يستمتع المستخدمون بأحدث الإصدارات الموسيقية الخليجية من روتانا، والوصول أولاً إلى جميع الأغاني والفيديوهات والإصدارات القديمة والجديدة للنجم العربي العالمي عمرو دياب، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من البودكاست وملخصات الكتب الصوتية وغيرها المزيد على المنصة.

وفي هذا السياق، صرح شكري خيرالله، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في أنغامي: "تساهم هذه الشراكات في إحداث تغيير نوعي من شأنه تعزيز وصول أنغامي في المنطقة وبين الجاليات العربية الواسعة، مما يمنحهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى أغانيهم المفضلة ويساعدهم على التواصل مع جذورهم في بلدهم الأم." وأضاف: "تمثل الموسيقى جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العربية. ويعتز العرب، صغاراً وكباراً، أينما كانوا، بفرصة الاستماع إلى أغانيهم المفضلة. ونحن فخورون ببناء شراكات مع مشغلي الاتصالات الرائدين الذين يساهمون في توفير التكنولوجيا المتطورة في السوق، بما يمكننا من الوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور العربي في المنطقة وخارجها من خلال أفضل تجربة موسيقية على أنغامي بلس. ومع وجود أكثر من 75 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم، فقد تطورنا وأصبحنا خياراً مفضلاً للموسيقى والترفيه، وسنواصل البناء على ذلك."

تعد أنغامي منصة الموسيقى والترفيه الأولى والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الوجهة الرائدة للمحتوى العربي والعالمي. وتعد أيضاً منصة للمبدعين والمجتمع، فهي تتيح الفرصة للمبدعين العرب لمشاركة صوتهم وإيصاله للاستماع له، بينما تزود جيلاً جديداً من العرب بالأدوات اللازمة لرعاية وتنظيم ومشاركة مواهبهم مع العالم. وقامت أنغامي ببناء شراكات محلية، وتميزت بمجالها المعرفي الذي لا يمتلكه أي شخص آخر من خلال ارتباطها بشركاء محليين وفنانين عرب وإتاحة فرص مميزة للجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي من خلال أنغامي لاب وفايب ميوزيك أريبيا، والفعاليات الحية بعد استحواذها على سبوتلايت إيفنتس.

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