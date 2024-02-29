تتضمن الاتفاقية حصول شركة الطائرات المروحية على ما يصل إلى 130 طائرة ضمن مواعيد تسليم تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات

الرياض – أعلنت شركة الطائرات المروحية، أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية والمملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة ، عن وصولها إلى اتفاقية إطارية مع مجموعة ليوناردو العالمية، التي تعزز الإمكانات التكنولوجية في مجال الطيران والدفاع والأمن، في معرض HAI هيلي إكسبو، الذي يقام حاليًا حتى 29 فبراير في مركز انهايم للمؤتمرات في مدينة انهايم بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تستلم شركة الطائرات المروحية من ليوناردو 20 مروحية إضافية من طراز AW139 لاستخدامها في مجالات الخدمات الإسعافية الجوية الطارئة ورحلات الأعمال بالإضافة إلى الأعمال المستقبلية الناشئة. وسوف يبلغ عدد طائرات الشركة، ضمن الاتفاقية الإطارية ما يصل إلى 130 مروحية خلال مواعيد تسليم تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات. كما تشمل الاتفاقية حصول الشركة على مروحيات من الطرازات AW109 وAW169 وAW139 وAW189، للقيام بمهام مستقبلية متنوعة.

وتعليقًا على الاتفاقية الإطارية، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة الطائرات المروحية، الكابتن أرنو مارتينيز "يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية إطارية مميزة مع شركة ليوناردو، ترسيخًا للمكانة الريادية التي تتمتع بها شركة الطائرات المروحية في المنطقة، وتعزيزًا لنموها على الساحة الدولية في قطاع الطائرات المروحية. ويتيح لنا التعاون تحقيق خطط النمو الطموحة، كما يشكل إضافة مميزة إلى قطاع الطيران السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وسنعمل مع شركة ليوناردو على رسم ملامح جديدة لقطاع الطيران بأفكار مبتكرة تتجاوز التوقعات وتلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في المملكة وخارجها".

ومن جانبه، قال المدير الإداري لقطاع الطائرات المروحية لدى شركة ليوناردو، جيان بييرو كوتيلو: "يسرنا المساهمة في دعم التوسع الكبير لأسطول شركة الطائرات المروحية وتزويده بأحدث التقنيات. وتساهم منصاتنا المتطورة في تعزيز برنامج نمو قدرات خدمة شركة الطائرات المروحية، مما يمكنهم من تنفيذ مهام إنقاذ الحياة والنقل ضمن المجتمعات التي يخدمونها. كما نفخر بشراكتنا المتنامية مع المشغل المحلي للطائرات المروحية التجارية في المملكة العربية السعودية، ونتطلع سويًا إلى إحداث تأثير إيجابي في المملكة والمنطقة على حد سواء".

وناقش الطرفان خدماتهم وخططهم الاستراتيجية خلال دورة هذا العام من معرض HAI هيلي إكسبو. وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول التزاماتهما بتطوير منظومة الطيران في منطقة الخليج العربي وخارجها، يرجى زيارة جناح شركة الطائرات المروحية رقم #7405 وجناح شركة ليوناردو رقم #6031 في مركز انهايم للمؤتمرات.

لمزيد من المعلومات حول HAI هيلي إكسبو، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://heliexpo.com/

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