بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة

توربين "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" المتقدم من الفئة H سيستخدم في تشغيل محطة "الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء" في المملكة

سيستخدم في تشغيل محطة "الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء" في المملكة توربينات الفئة H تتميز بالكفاءة العالية، والجاهزية للعمل بالهيدروجين، ومصممة لسرعة تعديلها لدعم استقرار الشبكة الوطنية وسط زيادة في تكامل مصادر الطاقة المتجددة

تتميز بالكفاءة العالية، والجاهزية للعمل بالهيدروجين، ومصممة لسرعة تعديلها لدعم استقرار الشبكة الوطنية وسط زيادة في تكامل مصادر الطاقة المتجددة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة"، وهي مشروع مشترك بين شركتي "دسر" و"جنرال إلكتريك"، تعد أول منشأة في المملكة والمنطقة لتصنيع التوربينات الغازية من الفئة H ومكوناتها

الدمام، المملكة العربية السعودية: بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أعلنت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) اليوم عن تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية فئة H يتم تصنيعها محلياً في شركة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" (GESAT)، وذلك في احتفال رسمي أقيم بهذه المناسبة بمقر الشركة في الدمام. وفي إطار الحدث ذاته، وقعت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا".

وحضر الحدث جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهشام البهكلي، رئيس "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين.

وتعد "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" منشأة عالمية المستوى ومشروعاً مشتركاً بين شركتي "دسر" و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" لتصنيع توربينات الغاز عالية الأداء ومكوناتها في المملكة. ومن المقرر أن تقوم أول وحدة من التوربينات الغازية من الفئة H المصنعة محلياً بتشغيل محطة "الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء"، والتي من المتوقع أن تصبح عند تشغيلها، محطة الكهرباء الأكثر كفاءة في المملكة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل إنتاج حقل غاز الجافورة إلى 630 ألف برميل من سوائل ومكثفات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يومياً.

ويمثل تسليم توربين الغاز الذي تم تصنيعه محلياً في "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" إنجازاً مهماً في قطاع الطاقة في المملكة ويسهم في تعزيز جهودها لتنويع موادرها الاقتصادية ومبادراتها لتنمية وصقل المواهب والكفاءات المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. ويؤكد هذا الإطلاق التزام "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بتوفير منتجات التقنيات المتطورة لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال هشام البهكلي، رئيس "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية: "سعداء وفخورون للغاية بإنجازات ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ ومساهماتها في تعزيز التوطين الصناعي داخل قطاع الطاقة في المملكة بما يدعم رؤية السعودية 2030. كما تساهم ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ في تعزيز قدرات برنامج ’صنع في السعودية‘، حيث قامت منذ عام 2018، بتصدير ما يزيد عن 200 من الوحدات الملحقة لمحطات الكهرباء والتي تقوم بتوليد أكثر من 11 جيجاوات. وتواصل الشركة نجاحها بإطلاق أحد توربينات الغاز الأكثر تقدماً وتطوراً، وتم تصنيعه في المملكة".

وتشتهر توربينات "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" الغازية من فئة H بكفاءتها وأدائها العالي، فضلاً عن توفير أقل تكلفة في فئتها في تحويل الغاز الطبيعي إلى كهرباء، بما يدعم المرونة في تلبية احتياجات توليد الكهرباء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمتع ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ بمسيرة تمتد لحوالي 90 عاماً في المملكة، ما يعكس التزامنا القوي بتعزيز أهدافها فيما يتعلق بأمن الطاقة والتنويع الاقتصادي وتنمية المواهب والكفاءات الوطنية لدعم رؤية السعودية 2030. ويعد إطلاق أول وحدة من التوربينات الغازية طراز HA يتم تصنيعها في ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ بمثابة دليل على جهودنا المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء في المملكة. ولا شك أن الكفاءة العالية وجاهزية توربيناتنا من الفئة H للعمل بالهيدروجين يمكنها دعم تحول قطاع الطاقة في المملكة، حيث يمكن زيادة التوربينات أو خفضها سريعاً بما يدعم استقرار الشبكة، حيث يتم دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة بالتناوب في نظام الطاقة".

وفي إطار جهودها لدعم التنويع الاقتصادي وقدرات التصدير في المملكة، وقعت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" أيضاً مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد السعودي تهدف إلى تمكين تصدير السلع والخدمات من المملكة لـ"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" من خلال دعم التمويل والتأمين من بنك التصدير والاستيراد السعودي. وتم تأسيس "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" منذ إطلاقها لتقديم منتجات تقنية للتصدير من المملكة، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز تمكين مشاريع التصدير. وقع مذكرة التفاهم معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهشام البهكلي رئيس "شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" كانت قد انفصلت عن جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز GE) وبدأت التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 2 أبريل 2024. ومع ما يقرب من 55 ألف توربين رياح و7 آلاف توربين غازي، تساهم تقنية "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في توليد حوالي 25% من كهرباء العالم، وتسهم بدور مهم في تحول قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل لناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو عالم أقل انبعاثات كربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم بحوالي 7,000 توربين.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتركز أهداف الشركة على المساعدة في توفير مستقبل مستدام لقطاع الطاقة وبحلول موثوقة وبأسعار معقولة، ويتلخص ذلك في شعارها "الطاقة لتغيير العالم". لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صفحة الشركة GE Vernova ولينكد إن.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:

عبير مسعود

مديرة الاتصال المؤسسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا

abeer.masood@ge.com

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