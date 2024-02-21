• مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم التوسع الإقليمي لشركة H2O للضيافة، أكبر شركة ابتكار رقمي في قطاع الضيافة الآسيوي

• المقر الإقليمي لشركة H2O للضيافة يستفيد من النمو الكبير الذي يشهده قطاع الضيافة في المنطقة

• حلول H2O للضيافة تتوافق مع أجندة الابتكار في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة الكورية الجنوبية " H2O للضيافة"، الشركة المتخصصة بالابتكار والتطوير الرقمي في قطاع الضيافة والترفيه، عن تأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتؤكد هذه الخطوة على قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أبوظبي وكوريا الجنوبية، والتي تشهد مزيدًا من التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وتتمتع كوريا الجنوبية بمراتب عالمية متقدمة في مجال الابتكار، حيث تم تصنيفها 6 مرات خلال السنوات العشر الماضية كالدولة الأكثر تقدمًا على مؤشر بلومبرغ للابتكار. أما أبوظبي فقد صنفت المدينة الأذكى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2023.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة "H2O للضيافة" مجموعة شاملة من حُزَم دعم النمو، بما في ذلك الدعم المالي والمساعدة على تأسيس العمليات، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، وإتاحة الفرصة للشركة للاستفادة مما تتمتع به أبوظبي من سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تتميز أبوظبي وكوريا الجنوبية عالمياً بنهجهما الفريد وسعيهما المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار، وتتشاركان برؤى متقدمة للتحول الرقمي. وقد نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية تمتاز ببيئة داعمة للأعمال، وريادة في قطاع التكنولوجيا والرقمنة، مما يجعلها الشريك المفضل لكبرى الشركات العالمية التي تسعى إلى النمو والتوسع مثل شركة H2O للضيافة. ونلتزم في مكتب أبوظبي للاستثمار بعقد شراكات بناءة مع شركات الابتكار العالمية لتحقيق نتائج ملموسة في التنمية الاقتصادية في الإمارة."

وسيساهم المقر الإقليمي لشركة "H2O للضيافة" في سوق أبوظبي العالمي في دفع مسيرة نمو الشركة وتنمية أعمالها على المستوى العالمي مستفيدةً من النجاح الذي حققته في آسيا ومن الفرص الواعدة الكبيرة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتوقع أن يواصل نموه في ظل التعافي الكامل للسياحة العالمية في العام 2024، مع توقعات بوصول أعداد المسافرين إلى 400 مليون مسافر.

وقد سجلت الفنادق في دولة الإمارات وحدها إيرادات تجاوزت 12.2 مليار درهم، كما زار الدولة أكثر من 7.2 مليون زائر خلال الربع الأول من العام 2023. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 7.1% في أبوظبي خلال العام 2024.

وستدعم حلول "H2O للضيافة" مسيرة تطور قطاع الضيافة في إمارة أبوظبي، إذ تتمتع الشركة بشراكات مع أكثر من 85 وكالة سفر عبر الإنترنت، وتدير أكثر من 190 ألف وحدة إقامة وأكثر من 680 عقار. وتوفر الشركة حلولاً لأتمتة العمليات الفندقية التي تختص بالتعامل المباشر مع العملاء، والعمليات الفندقية التي تختص بإدارة الفنادق. وتركز الشركة على المعاملات والإجراءات الإلكترونية، مما يساهم في تحسين مستويات الكفاءة والربحية لشركات الإدارة الفندقية. كما تعزز حلول الشركة تجربة ضيوف الإمارة، من خلال توفير خدمات سهلة ومتطورة مثل الحجز عبر الهاتف المحمول، وإنجاز إجراءات تسجيل الدخول الذاتي، وإجراءات تأمين الغرف الفندقية الإلكترونية، وتسديد المدفوعات إلكترونيًا.

ومن جانبه، قال جون لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "H2O للضيافة": "أصبح التحول الرقمي من العوامل الأساسية لتطوير قطاع السياحة والضيافة، ونلتزم في "H2O للضيافة" بتوظيف ابتكاراتنا وخبرتنا لدعم العملاء في أبوظبي، ومساعدتهم في تبني أحدث التطورات والتوجهات التي يشهدها هذا القطاع. ونتطلع للعمل مع المؤسسات الفندقية في أبوظبي لتعزيز مسيرة تطوير قطاع السياحة بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار".

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "نُهنئ شركة "H2O للضيافة" على اختيارها سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمقر إقليمي لها وبوابة لتطوير أعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لا شك بأن تأسيس شركة "H2O للضيافة" لمقرها في السوق يعكس جاذبية المركز المالي ومكانته كوجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة في مختلف قطاعات الابتكار، كما إنه يسلط الضوء على تعاوننا الاستراتيجي مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء منصة قوية لتعزيز الاستثمارات ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، تماشياً مع رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح في العام 2021 مكتباً تمثيلياً له في العاصمة سيؤول بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في البلدين. وتنضم شركة "H2O للضيافة" إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية الأخرى التي وفر مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لها لتأسيس عملياتها في أبوظبي، بما في ذلك شركة "بيسبن غلوبال"، الرائدة في مجال استشارات وإدارة التكنولوجيا السحابية، والتحالف الكوري للمزارع الذكية (الذي يضم أربع شركات هي بوميت، ونونغشيم، وأرغو سوليوشنز كوريا، وإم إس غروب)، بالإضافة إلى شركة "نيوبلاي" المتخصصة بتقنية البلوك تشين.

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/

نبذة عن شركة H2O للضيافة

تأسست شركة H2O للضيافة في العام 2015، وهي شركة متخصصة بتكنولوجيا الضيافة، ولاعب رئيسي في مجال التحول الرقمي في قطاع الضيافة.

يتولى جون لي منصب الرئيس التنفيذي لشركة H2O للضيافة التي تهدف لتعزيز الكفاءة التشغيلية وسلسلة القيمة للشركات العاملة في قطاع الضيافة من خلال توفير حلول خدمات سهلة ومريحة مثل إنجاز إجراءات تسجيل الدخول والخروج الذاتي، والأتمتة الكاملة للحجوزات، وتحسين مسار ومعالجة البيانات لزيادة حجم المبيعات المباشرة. تشهد أعمال الشركة نمواً سريعاً لترسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي لصناعة الضيافة في آسيا، وتقوم حالياً بتوسيع أعمالها في 34 مدينة رئيسية بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتأكيداً على تميزها على صعيد التكنولوجيا، صنفت الشركة على قائمة فوربس لأبرز 100 شركة للمتابعة خلال العام 2021، كما حصلت على لقب أول تكامل تقني مع منصة أوراكل أوبرا.

ونجحت شركة H2O للضيافة في جمع 45 مليون دولار أمريكي من العديد من الشركات الاستثمارية الرائدة مثل شركة كاكاو للاستثمار، وبنك كيه دي بي، وسامسونج فينشرز للاستثمار.