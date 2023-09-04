ماركو أرتشيلي: نحن فخورون بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

سيوفر المؤتمر منصة لشركة أكوا باور لعرض خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة والرياح وتحلية المياه.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعرض شركة أكوا باور، الشركة السعودية المُدرجة، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، تقنياتها المتطورة وحلولها المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والرياح، وتحلية المياه خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي في المؤتمر العالمي لطاقة الرياح والطاقة المتجددة والتغير المناخي(GWECCC 2023) الذي سيعقد في البحرين في الفترة ما بين 5 إلى 7 سبتمبر الجاري 2023م.

خلال المؤتمر، سيشارك فريق من قياديي شركة أكوا باور يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة، السيد محمد أبونيان، في حلقات نقاش وورش عمل وجلسات تواصل بهدف تبادل تجاربهم وخبراتهم مع المشاركين. وسيسلطون الضوء على أهمية التكامل بين استراتيجيات إدارة المياه والطاقة والتأكيد على دور مصادر الطاقة المتجددة في خلق مستقبل مستدام.

كما ستقدم أكوا باور مشاريعها المبتكرة في مجال توليد الطاقة، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن خلال تركيزها على حلول الطاقة النظيفة، تهدف شركة أكوا باور إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

تعليقاً على المشاركة في هذا الحدث، شدد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، على أهمية التعاون وتبادل المعرفة مع قادة الصناعة المشاركين في المؤتمر: "بصفتنا شركة وطنية رائدة في مجالات الطاقة، نلتزم في أكوا باور بالمساهمة في تحسين كفاءة الطاقة، وتوفير الحلول المبتكرة في مجال تحلية المياه لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. ستمهد المشاركة في المؤتمر الطريق نحو مزيدٍ من التعاون، والدفع نحو تحقيق أهدافنا في توفير مياه نظيفة بشكلٍ آمن ومستدام لكافة المجتمعات التي نتواجد بها في جميع أنحاء العالم".

وبالإضافة إلى التقدم التكنولوجي، ستؤكد شركة أكوا باور على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية المستدامة. ومن خلال التعاون مع الحكومات والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في صناعة الطاقة المتجددة، نجحت شركة أكوا باور في تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع.

ومن المتوقع أن يلقى جناح أكوا باور تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور متنوع، يضم مهنيين وباحثين في صناعة الطاقة المتجددة، والرياح، وتحلية المياه، والتغير المناخي.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (الرمز في تداول 2082) وهي شركة سعودية مُدرجة وأكبر شركة خاصة في العالم في مجال تحلية المياه بأقل تعرفة ورائدة في مجال الابتكار والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 4,000 موظف، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشروعات "أكوا باور" 57 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ297.75 مليار ريال سعودي (79.4 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 50.4 جيجاواط وإدارة 7.6 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

يحيى حميدالدين - مدير عام تنفيذي – الاتصال المؤسسي

YHamidaddin@acwapower.com

محمد الحسـن - مدير الإعلام المحلي والإقليمي - الاتصال المؤسسي

moalhasan@acwapower.com