• تناولت جلسة مجموعة GV قدرات مدينة طربول والتي ستضع مصر على الساحة العالمية للمدن الصناعية

القاهرة: شاركت مجموعة GV للتنمية العمرانية- المطور العام لمدينة طربول بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة- في الدورة ال26 من معرض CairoICT المنعقد في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر. عقدت GV للتنمية العمرانية جلسة حول مدينة طربول لاستعراض أهم مقومات المدينة الصناعية الأضخم في مصر، وسلطت الجلسة الضوء على آخر مستجدات عملية البناء في المدينة وما ستشمله المدينة من بنيه تحتية للمناطق الصناعية والسكنية والتجارية والتعليمية والتجارية.

حضر الجلسة الدكتور مجدي غازي، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة طربول، وعلي جابر، رئيس القطاع التجاري ل GV بالإضافة إلى أحد المستشارين الرئيسيين للمشروع.

أشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أهمية المشروع والفوائد التي تعود على مصر من إنشاءه. تناولت الجلسة أيضاً كيف ستساعد الخدمات التي يقدمها المشروع في إنشاء مدينة علي مستوي عالمي تتبني أحدث التقنيات والخدمات التي ستساعد في جعل المدينة مركزًا أكثر قوة وشمولاً ليقدم جميع الخدمات التي يتطلع إليها السكان وتحتاجها الصناعة. تستخدم مدينة طربول الصناعية أحدث التقنيات المبتكرة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل لكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المدينة. وتطوير معبر رقمي بمستوي عالمي يكتمل بشبكة طرق تساعد على إلحاق المدينة بركب العصر الحديث للتحول التكنولوجي.

قال الأستاذ/ شريف حمودة، رئيس مجموعة GV للتنمية العمرانية:" يعد معرض CairoICT منصة رائدة لتعريف الجمهور بمميزات ومفهوم مدينة طربول الصناعية الذي يجسد مدى سعينا لدمج أحدث التقنيات في التصميم والبنية التحتية للمدينة حيث تعد مدينة طربول أكثر بكثير من مجرد مدينة صناعية ".

وتعليقاً على مشاركة GV للتنمية العمرانية، قال المهندس مجدي غازي، الرئيس التنفيذي لمدينة طربول:"ستشمل مدينة طربول الصناعية أحدث وأفضل تقنيات البناء المتاحة، وتهدف هذه الجلسة إلى تعريف القطاع الأكبر من المجتمع، بما في ذلك متخصصي التكنولوجيا، بالمشروع وكيف استطعنا دمج أحدث التقنيات بنجاح مما يتماشى مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية ". وأضاف: "سيمكن هذا المشروع مصر من أن تصبح مركزًا عالميًا رئيسياً للتصنيع من خلال استخدام أحدث التقنيات ليس فقط في مرحلة البناء، ولكن أيضًا في التشغيل اليومي للمدينة".

مدينة طربول الصناعية هي مشروع وطني ضخم تفخر مجموعة GV للتنمية العمرانية بأنها المطور الرئيسي له كأول وأكبر مدينة صناعية خضراء وذكية وصالحة للعيش في مصر، وواحدة من أكبر المدن الصناعية في المنطقة. يهدف المشروع إلى تعزيز التصنيع والكفاءة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال بنية تحتية متطورة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفير ميناء جاف يخدم جميع الصناعات على أعلى مستوى ويوفر الاحتياجات المختلفة للصناعة. يأتي ذلك مع توفير الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية.

تعمل مدينة طربول الصناعية، والتي تمتد على مساحة 109 مليون متر مربع، كمحور يربط صعيد مصر ومشروع المثلث الذهبي بالمراكز الاقتصادية الرئيسية في القاهرة. يضم هذا المشروع الضخم مزيجًا من الأنشطة الصناعية، والإسكان المتكامل، والمنافذ التجارية، والمرافق اللوجستية، والخدمات الحديثة، ومباني إدارية، وخدمات اجتماعية، ومنطقة تعليمية، ويطرح فرص عمل للكثيرين في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع الصناعة نظرًا لقربه من العديد من مجالات الاستثمار، بما في ذلك وادي تكنولوجيا الأغذية، ومحور السيارات، والمحور الهندسي، ومركز المنسوجات والملابس، ومدينة مواد البناء، ومدينة المواد الكيميائية والبلاستيكية

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تأسست في عام 2019 برؤية ترتكز على التعزيز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي؛ تضع نصب عينيها أن تصبح المطور الأساسي في مصر.

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