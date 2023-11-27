القاهرة : أطلقت شركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات النسخة الأولى من تطبيق"GuROW " الذي سيجذب صغار المستثمرين وأصحاب ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع -شركاء النجاح- شركة أوبتفوليو وشركة ذهب مصر وايه أف لتداول الأوراق المالية.

ويقدم التطبيق ثلاث خدمات رئيسية هي: -

· الخدمة الإخبارية حيث يستفيد مشتركي التطبيق بخدمة إخبارية متميزة من خلال الأخبار والتقارير الدورية وأيضًا مقابلات مع أهم الخبراء الاقتصاديين في مصر والمنطقة.

· خدمة GuROW AI أو مستشارك المالي الإلكتروني الذي يستقطب كل مشترك في رحلة خاصة لمعرفة احتياجاته الاقتصادية والاستثمارية، ويقدم له برنامج خاص مناسب لتحقيق الأهداف المالية المستقبلية.

· تقديم الأدوات والخدمات الاستثمارية المختلفة التي تتوافق مع البرامج المقترحة من مستشارك الاستثماري الإلكتروني.

ليصبح بذلك تطبيق “GuROW "منصة متكاملة ذات الخدمات الاستثمارية المتنوعة، وهو متوفرة على نظام التشغيل أبل وأندرويد.

وفي هذا السياق علق محمد رضوان، مؤسس "GuROW والعضو المنتدب لشركة آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات، موضحًا إن الهدف من إطلاق التطبيق هو صناعة جيل جديد من الشباب ومساعدتهم على الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المتاحة وتنمية السوق الاستثماري المصري من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.

فيما لفت فادي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة ذهب مصر، إلى أن هذه الشراكة بمثابة خطوة هامة واستراتيجية في مسار طويل من التطوير بين الشركتين؛ حيث ستقوم ذهب مصر بالتعاون مع "GuROW" في تقديم بيانات وتقارير مفصلة عن الذهب وتحركاته اللحظية، لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات دقيقة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في هذا السوق الاستثماري في الفترة القادمة.

كما عقب شهاب مرزبان، عضو مجلس الإدارة والمستثمر في شركة أوبتفوليو ، مؤكدًا أن شركة آراب فاينانس من خلال تطبيق "GuROW " توفر منصة متميزة للاستفادة من قوة الخدمات المقدمة من أوبتفوليو، التي توفر بدورها المستشار الاستثماري الآلي القائم على استخدام التكنولوجيا الرقمية و الخوارزميات الرياضية لتحديد محافظ استثمارية وفقًا لأولويات و احتياجات العملاء بناء على مستوى المخاطر، وكذلك نسبة العائدات المتوقعة، والسيولة المطلوبة.

مما يمكن شريحة واسعة من الأفراد للوصول لخيارات الادخار والاستثمار المتعددة من خلال شركات متخصصة ومرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال حسن جعفر، العضو المنتدب لشركة ايه أف لتداول الأوراق المالية " أن توافق الرؤي بيننا وبين تطبيق "GuROW"، يُمكنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدميه لتقديم أفضل تجارب التداول في البورصة المصرية؛ مما يعزز مكانتنا كإحدى أفضل شركات الوساطة في الأوراق المالية الرائدة بالسوق".

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آراب فاينانس

تعتز آراب فاينانس منذ إطلاقها في عام 2001 بمسيرتها الحافلة في القطاع المالي من خلال عملها كمنصة إخبارية وشركة وساطة في الأوراق المالية؛ إلا إنها انقسمت رسميًا إلى شركتين اعتبارًا من عام 2020 كجزء من خطة تطوير ضخمة، والشركتان هما آراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات - المملوكة بالكامل لـ شركة سيل كابيتال بي في- وشركة ايه أف لتداول الأوراق المالية. وتقدم الأولى خدماتها الإخبارية عبر موقع www.arabfinance.com، إلى جانب تطبيق GuROW فضلًا عن باقة متنوعة من الخدمات .

ذهب مصر

استطاعت الشركة في فترة وجيزة تغيير ديناميكيات سوق المعادن الثمينة في مصر، محولة إياه من النموذج التقليدي إلى نموذج رقمي حديث يتناسب طرديًا مع التطور العالمي للاستثمار في الذهب الفعلي والثقافة المصرية في استخدام المعدن الأصفر.

أوبتوفوليو

تقدم المنصة مزيجًا فريدًا من التخصيص والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين تخصيص استراتيجيات الاستثمار عن طريق تحديد مستويات المخاطر، وتعريف الأهداف المالية.

يقدم النهج الابتكاري لأوبتوفوليو حلاً ديناميكيًا وفعالًا للمؤسسات المالية الراغبة في تقديم خدمات لا مثيل لها لعملائها.

ايه أف لتداول الأوراق المالية

تأسست شركة إيه أف لتداول الأوراق المالية (شركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية سابقا) في عام 2001، وظهرت لأول مرة في السوق كبوابة إخبارية تغطي قطاعات البورصة المصرية المختلفة، وكانت أول منصة عبر الإنترنت لتنفيذ معاملات البيع والشراء في البورصة المصرية.

وانتهى بها المطاف في عام 2020 بالانقسام إلى كيانين تجاريين لتعزيز القيمة المقدمة، وهما شركة أراب فاينانس لتكنولوجيا المعلومات، وشركة إيه أف لتداول الأوراق المالية.

وأخيرا في 2023، تم تحديث وإطلاق تطبيق إيه أف لتداول الأوراق المالية ومنصة التداول لعملائها.