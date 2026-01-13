وليد الصقعبي: بوبيان يعيد تعريف تجربة رياضة المحركات في الكويت من خلال شراكة 3 سنوات

أحمد المضف: GulfRun يعزز حضور الكويت على خارطة الدول المستضيفة والداعمة للفعاليات الرياضية والسياحية الإقليمية

اختتم بنك بوبيان فعالية GulfRun powered by Boubyan التي أُقيمت في مدينة الكويت لرياضة المحركات خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2026، في أول موسم من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لثلاث سنوات، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رياضية وترفيهية وتفاعل عائلي وشبابي.

وشهدت الفعالية مشاركة متسابقين محترفين من داخل الكويت وخارجها، إلى جانب زخم واسع من الزوار، ضمن واحدة من أبرز فعاليات رياضة المحركات المدرجة على رزنامة Visit Kuwait الداعمة للسياحة الرياضية في الدولة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، وليد الصقعبي "نجاح GulfRun powered by Boubyan يعكس قيمة الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها البنك مع هذا الحدث، ويؤكد أن رياضة المحركات اليوم أصبحت منصة تجمع بين الشباب، العائلات، ونمط الحياة العصري."

وأضاف أن بوبيان حرص من خلال هذه الفعالية على تقديم تجربة متكاملة، عبر أنشطة تفاعلية وتحديات مباشرة مرتبطة بعالم السيارات، إلى جانب هدايا ومفاجآت للمشاركين والزوار، بما يعكس توجه البنك في ربط خدماته بأسلوب حياة عملائه واهتماماتهم.

بطولة Gran Turismo الأكبر في الكويت

وأوضح الصقعبي أن هذه النسخة من GulfRun شهدت انطلاق بطولة Gran Turismo بنظام المحاكاة، كأكبر بطولة من نوعها في الكويت ضمن دوري Boubyan E-League، في تجربة ربطت بين عالم السباقات الحقيقي والمنافسة الرقمية، واستقطبت شريحة واسعة من الشباب ومحبي الألعاب الإلكترونية، بجوائز تجاوزت 1,500 د.ك.

وأشار إلى أن اختيار توقيت انطلاق بطولة Gran Turismo ضمن GulfRun لم يكن إضافة منفصلة، بل جزءاً أساسياً من تجربة متكاملة تعكس روح رياضة المحركات في أجواء الفعالية بالكامل، سواء من سباقات الحلبة إلى التحديات الرقمية داخل جناح البنك.

وأضاف أن حتى اختيار جائزة الفائز بالمركز الأول – وهي تذكرة شاملة لحضور إحدى سباقات الفورمولا 1 مع مرافق – جاء ليواكب طبيعة الحدث ويمنح الفائز امتداداً حقيقياً لتجربة السباق من العالم الافتراضي إلى الواقع، مؤكداً أن هذه التفاصيل تعكس حرص بوبيان على تقديم تجربة متكاملة ومترابطة في كل عناصرها.

وبين الصقعبي أن إقامة البطولة للمرة الأولى ضمن GulfRun خلقت أجواءً حماسية عالية بين المشاركين، ومنحتهم فرصة فريدة لخوض تجربة تجمع بين المنافسة الرقمية وأجواء السباقات الاحترافية في حدث واحد متكامل.

ومع اختتام فعاليات البطولة، تم الإعلان عن الفائزين بالثلاث مراكز الأولى، وفاز يوسف أحمد القروي بالمركز الأول بجائزة قيمتها 750 د.ك مع تذكرة شاملة لحضور إحدى سباقات الفورمولا 1 مع مرافق، وفاز بدر خالد عيسى بالمركز الثاني بجائزة قيمتها 500 د.ك، أما مشعل عهدي العازمي حاز على المركز الثالث وجائزة قيمتها 250 د.ك.

تجربة متكاملة داخل جناح بوبيان

وتواجد بوبيان خلال أيام الفعالية بجناح رئيسي ومميز شهد مشاركة واسعة من الزوار، قدم خلالها مجموعة من عروض تمويل السيارات الحصرية بنسبة 0% أرباح، وخصومات أخرى على السيارات والاكسسوارات بالتعاون مع عدد من وكالات السيارات المشاركة في GulfRun، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وهدايا ومكافآت للزوار والفائزين في التحديات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ GulfRun، أحمد المضف "انطلاق GulfRun powered by Boubyan شكّل نقطة تحول في مسيرة الحدث، حيث أسهمت الشراكة مع بنك بوبيان في رفع مستوى التنظيم، توسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز التجربة الجماهيرية على جميع المستويات."

وأضاف أن GulfRun يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم فعاليات رياضة المحركات في الكويت والمنطقة، من خلال الجمع بين المنافسة الاحترافية والأجواء الجماهيرية، واستقطاب الزوار من داخل الكويت وخارجها، بما يسهم في تعزيز حضور الكويت على خارطة الدول المستضيفة والداعمة للفعاليات الرياضية والسياحية الإقليمية.

