الاتفاقية تهدف لتعزيز الابتكار المالي المستدام داخل المركزين الماليين العالميين

التعاون يدعم تدفقات الاستثمار بين المنطقتين ويرعى ويحمي المستثمرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن تعاونه مع Guernsey Finance، وهي مبادرة مالية وحكومية مشتركة تأسست لتعزيز قطاع الخدمات المالية في جيرنسي على المستوى الدولي، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

وبموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخراً من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وروبرت بليزانت، الرئيس التنفيذي لشركة Guernsey Finance، سيعمل بموجبها الطرفين بشكل تعاوني لتعزيز مستوى التطور في صناعة الخدمات المالية من خلال عقد الفعاليات الافتراضية والحضورية، والتي ستعمل على رعاية المواهب، وتسهم في دعم التبادل المعرفي والمعلوماتي.

وتهدف الاتفاقية على توطيد العلاقة بين المركزين الماليين العالميين وتعزيز الالتزام بدعم جهود التعاون على المستوى العالمي.كما تدعم الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين السلطتين القضائيتين وتحمي المستثمرين.

تتمتع Guernsey Finance بخبرة متينة في مجال تقديم خدمات إدارة الثروات المتخصصة وهي منطقة قضائية بارزة، حيث أن أكثر من 20 في المائة من الشركات المُدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية، لديها مقرات رئيسية تعمل في جيرنسي. بالإضافة إلى الشركات البريطانية، أنشأت العديد من الشركات في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وجنوب أفريقيا وأستراليا ومنطقة البحر الكاريبي شركات تأمين مقيدة في جيرنسي. يذكر أنه تم ترخيص أول شركة تأمين مقيدة والتي تمت إعادة توطينها من جيرنسي إلى مركز دبي المالي العالمي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في نوفمبر 2023.

تم توقيع الاتفاقية خلال حضور ممثلو شركة Guernsey Finance مؤخراً ضمن مؤتمر الأطراف COP28الذي أقيم مؤخراً في دبي لمناقشة كيفية دعم قطاع التمويل نحو الانتقال إلى صافي انبعاثات صفري ولتحقيق مستقبل أكثر مرونة، وأهمية التنظيم المتوازن لدعم الإجراءات البيئية وغيرها من المواضيع المُلحّة والحاسمة في هذا الملف.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مجال التمويل المستدام في المنطقة، فإن هذه الاتفاقية مع Guernsey Finance ستعزز هدفنا المشترك المتمثل في إطلاق العنان للتدفقات الاستثمارية مع ضمان حماية المستثمرين. ومن شأن هذه الجهود التعاونية أن تدفع نحو تحقيق المزيد من الابتكار المالي المستدام وتبادل المعرفة، والذي من شأنه أن يحفز النمو في المنظومة البيئية للطرفين، بينما نجتمع معاً للارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

تمتلك دبي أعلى تركيز للثروة مقارنة بأي مدينة في الشرق الأوسط، حيث يمتلك أكثر من 68,400 فرد أكثر من مليون دولار من الثروات القابلة للاستثمار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف أي مدينة أخرى في المنطقة. علاوة على ذلك، تتم إدارة رأس مال بقيمة 4.7 تريليون دولار من قبل مستثمرين مملوكين للدولة في الشرق الأوسط، وتعتبر دبي منطقة محايدة لإدارة الاستثمارات.

وقال روبرت بليزانت، الرئيس التنفيذي لشركة Guernsey Finance: "يسعدني توقيع هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي لأنها تمهد الطريق لبدء علاقة متينة وطويلة الأمد وقيّمة للغاية للطرفين. يتمتع الشرق الأوسط بالعديد من الفرص الواعدة. حيث هناك ثروة هائلة في هذا الجزء من العالم والتي يمكننا الاستفادة من خبرة Guernsey الدولية وإطارها التنظيمي القوي. كما إن خبرتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام تضعنا في موقع متقدم لدعم الاحتياجات التي قد تتسم بمزيد من التعقيد للمستثمرين المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

وعقب حفل التوقيع، ناقش الطرفان النمو المذهل المستمر الحاصل في الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، والفرص والتحديات العالمية التي تواجه كلا المركزين الماليين العالميين، وتم التعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمبادرات المستدامة في كلا الولايات القضائية.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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