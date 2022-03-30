حظيت الاتصالات الحساسة للوقت من إريكسون بإشادة عالمية واسعة خلال المؤتمر العالمي للجوال 2022، الذي اختتم مؤخرًا في برشلونة. وحصلت الشركة على جائزة GTI لعام 2022 عن فئة "أفضل ابتكار في التكنولوجيا المتنقلة"، بالإضافة إلى "جائزة التميز" لمساهمتها الكبيرة في صناعة الاتصالات.

وكانت شركة إريكسون قد أطلقت الاتصالات الحساسة للوقت في أكتوبر 2021، وهي عبارة عن مجموعة أدوات برمجية شاملة لشبكات الجيل الخامس، توفر زمن استجابة منخفض ثابت وموثوقية فائقة، وتلبي احتياجات التطبيقات والخدمات الحساسة للوقت للمستهلكين والشركات وهيئات القطاع العام. وتتيح هذه البرمجيات لمزودي خدمات الاتصالات تعزيز التجارب التي يقدمونها للمستهلكين في مجال حالات استخدام الوسائط في الوقت الفعلي، مثل الألعاب السحابية والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والتفاعل مع الفعاليات الرياضية، وإطلاق تجارب سلسة في مجال التحكم عن بُعد في المنشآت والمصانع، وزيادة السلامة على الطرق.

وتجمع هذه الأدوات البرمجية بين معيار الاتصالات فائقة الموثوقية ذات زمن الاستجابة المنخفض، المحدد في مشروع شراكة الجيل الثالث، مع ابتكارات إريكسون بهدف تقليل وقت الاستجابة، وإطلاق مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الحساسة للوقت في مجال الوسائط في الوقت الفعلي والتحكم عن بُعد وأتمتة النقل والتحكم الصناعي.

وفي تعليقها على الجائزة، قالت ماري هوجان، رئيسة النطاق العريض المتنقل للصوت والأعمال الجديدة في شركة إريكسون: "من المشجع جدًا أن تحظى جهودنا لتمكين تقنيات الجيل الخامس بالإشادة التي تستحقها. وسوف نواصل العمل عن كثب بالتعاون مع شركائنا لإطلاق المزيد من حالات الاستخدام الحساسة للوقت."

هذا وتقوم شركة إريكسون بتنفيذ حالات استخدام تجريبية حساسة للوقت لتقنيات الجيل الخامس منذ عام 2017 بالتعاون مع عملائها وشركائها في العديد من الصناعات، ضمن عروض تجريبية وتجارب إثبات مفهوم في مجالات متنوعة، مثل إنتاج المحركات النفاثة، وسلامة التشغيل الآلي للمصنع، والحافلات الصغيرة ذاتية القيادة.

كما استعرضت إريكسون، بالتعاون مع مزود خدمات اتصالات أوروبي وشركاء آخرين في الصناعة، على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2022، المزايا المحتملة للاتصالات الحساسة للوقت لتعزيز جودة تطبيقات البث بالواقع المعزز.

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عن جوائز GTI

يهدف برنامج جوائز GTI إلى الإشادة بالإنجازات والنجاحات التي تحققها الجهات العاملة في الصناعة على صعيد تطوير تقنيات الجيل الرابع والخامس عبر مجموعة واسعة من القطاعات في السوق.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com