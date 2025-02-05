حازم متولي: الشباب هم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر واقتصادها، وتمكينهم هو المفتاح لإلهام الأجيال القادمة

القاهرة في 5 فبراير 2025 – في خطوة تعكس الالتزام بتمكين الشباب المصري وتحفيز الطاقات الإبداعية، أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة إي آند مصر عن شراكة بهدف دعم منصة G.Talks، المعروفة سابقًا بـ Grow Talks وذلك على مدار ثلاثة أعوام. تأتي هذه الشراكة في إطار سعي الشركاء لإلهام الأجيال الشابة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق طموحاتهم، وغرس قيم وثقافات تسهم بشكل إيجابي في تنمية المجتمع المصري ودعم نموه بشكل مستدام ومبتكر.

وقد شهد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وحازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، وشادي شريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ G.Talks حفل إطلاق المنصة، في حضور نخبة من قيادات الشركتين.

يعد G.Talks، الذي يقدمه شادي شريف وتنتجه شركة G Studio بالتعاون مع شركة The Podcast Productions ، منصة تفاعلية تهدف إلى مشاركة قصص وتجارب شخصيات ملهمة من مختلف المجالات. يسعى البرنامج إلى تسليط الضوء على الرحلات الشخصية التي شكلت مسارات النجاح، مع تقديم رؤى تسهم في مساعدة الشباب على تحقيق طموحاتهم وتعزيز قدرتهم على تجاوز التحديات.

وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: "مدينة مصر ملتزمة بدعم الابتكار والريادة في مصر، وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع منصة G.Talks في إطار هذا الالتزام، حيث نهدف إلى خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، إيمانا منا بأن الشباب المصري يتمتع بإمكانات هائلة، وستساعدنا هذه الشراكة على صقل مواهبه لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة." وأضاف: "من خلال توفير المنصات والفرص المناسبة، نعمل معًا على رفع الوعي لدى الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء جيل جديد من القادة والرواد الذين سيشكلون المستقبل ويسهمون في دفع عجلة التنمية في مصر."

من جانبه أعرب حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر عن سعادته برعاية البرنامج. وقال:" ندرك في إي آند مصر أهمية الاستثمار في الشباب ورواد الأعمال، فهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر واقتصادها، ومن خلال برنامج G.Talks، نسعى إلى دعم تقديم محتوى مُلهم يسهم في تحفيز الأجيال الشابة وتمكينهم من تحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس." هذا البرنامج يمثل منصة مثالية لعرض قصص نجاح واقعية تقدم نماذج تحتذى بها للشباب، لذلك نسعى من خلال شراكتنا في هذا المشروع أن نعكس التزامنا المستمر بدعم الابتكار والإبداع."

فيما عبر شادي شريف رائد الأعمال ومقدم برنامج G.Talks، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً "G.Talks” :هو مساحة للحوار وتبادل الخبرات التي تعزز من قدرة الأفراد على تجاوز التحديات. وأضاف شريف ان رعاية مدينة مصر وإي آند مصر، ستسهم في توسيع نطاق تأثير البرنامج والوصول إلى جمهور أكبر، مما يتيح لنا تقديم محتوى أكثر إلهاماً."

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية مدينة مصر وشركة إي آند مصر في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، لتمتزج بطموح منصة G.Talks في تمكين الشباب من خلال توفير الأدوات اللازمة التي تساعدهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح وتعزز من قدراتهم الإبداعية وتمكنهم من مواجهة التحديات بثقة وابتكار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تطورًا واستدامة، ويعكس رؤية مشتركة لمستقبل مشرق يرتكز على الابتكار والتميز.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

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