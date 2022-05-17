• ستشارك إريكسون كراعٍ لمؤتمر GSMA Mobile 360 في الرياض وستشارك ايضاً في اجتماع المائدة المستديرة لـ GSMA حول تقنية الطيف.

• تم تعيين إريكسون أيضًا لإجراء جلسات رئيسية حول توسيع حدود التكنولوجيا بالإضافة إلى طرق تطوير السياسات الرقمية بكفاءة للمستقبل الرقمي

أعلنت إريكسون (NASDAQ: ERIC) عن مشاركتها في مؤتمر GSMA Mobile 360 الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 18 مايو في الرياض، المملكة العربية السعودية. ومن خلال مشاركتها كراعٍ للمؤتمر، ستشارك إريكسون في اجتماع المائدة المستديرة الخاصة بـ GSMA حول تكنولوجيا الطيف وستجري ايضاً جلسات رئيسية لتبادل الأفكار حول توسيع حدود التكنولوجيا. كما ستسلط إريكسون الضوء على العديد من أوجه التعاون الإستراتيجية مع شركاءها لتعزيز مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء المملكة.

كما ستلقي إريكسون الضوء على خبرتها الواسعة في الاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة لدفع استراتيجيات كفاءة الطاقة لشبكات الهاتف المحمول، مما يسمح لمقدمي خدمات الاتصالات (CSPs) في المملكة بالمساهمة بشكل إيجابي في الطموحات الرقمية للمملكة.

منذ بدء عملياتها في المملكة العربية السعودية، لعبت إريكسون دورًا محوريًا في توسيع البنية التحتية لشبكة الهاتف المحمول وتحديث أنظمة المشغلين، مما ساهم بشكل كبير في التنمية الرقمية للبلاد. بينما تتطلع المملكة إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، تؤكد إريكسون التزامها في GSMA Mobile 360 بمواصلة التركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية الموفرة للطاقة للمساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة العديدة المحددة في رؤية السعودية 2030.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com