حلول متكاملة لمشغلي المطاعم والمقاهي والمطابخ السحابية تقدمها الخبرة المُجمعة لاثنتين من أهم الشركات الناشئة في المنطقة

القاهرة، مصر: وقعت شركتا GrubTech وPaymob، واللتان تعدان من أنجح الشركات وأسرعها نموًا في المنطقة، اتفاقية شراكة من شأنها فتح الطريق أمام آلاف المطاعم والمقاهي ومطابخ الطلبيات في مصر لتحديث عملياتها التشغيلية وإدارة أنظمة المدفوعات الخاصة بها بشكل أكثر كفاءة.

تم توقيع الشراكة ضمن فعاليات مؤتمر Cafex، الذي يجمع مُشغلي المطاعم والمقاهي في مصر. تعزز هذه الشراكة نقاط قوة نظام إدارة المطاعم الرائد من GrubTech في تصميم حلول تكنولوجية مبتكرة لمشاكل اليوم وفتح فرص للمستقبل، إلى جانب خبرة Paymob في مجال المدفوعات الرقمية. من المتوقع أن تساعد هذه الشراكة على تسريع عملية التحول الرقمي بقطاع الأغذية والمشروبات في مصر، ما يسهل على أصحاب المطاعم والمقاهي والمطابخ السحابية إدارة أعمالهم من مكان واحد اعتمادًا على حل شامل ومتكامل.

التعاون بين GrubTech مع Paymob يجمع شركتين ناشئتين من الشركات المميزة التي تمتلك قصص نجاح متشابهة ساهمت في تعزيز عملية التحول الرقمي في الشرق الأوسط. خلال سنتين فقط من إطلاقها، نجحت GrubTech في تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لمُشغلي المطاعم والمطابخ السحابية في 17 سوقًا هامًا حول العالم. يعد دخول GrubTech إلى السوق المصري وشراكتها مع Paymob بمثابة حقبة جديدة من التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.

علق محمد الفايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GrubTech، على الشراكة قائلًا: " لاحظنا قصوراً في تنظيم الأدوات والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي، وعملنا على تقديم الحلول المناسبة لها اعتمادًا على نظام إدارة المطاعم والمطابخ السحابية المتكامل التي توفره منصتنا. كانت المطاعم مضطرة للتعامل مع مجموعة مجزأة من الحلول التي يضطر صاحب المطعم أو مُشغِّل المطبخ السحابي إلى غربلتها وتجميعها. يؤدي هذا إلى تعقيد عملياتهم وإبطاء قدرتهم على التوسع. تشهد هذه المطاعم الآن تحولًا هائلاً في كيفية تشغيل الأعمال إضافة إلى زيادة المبيعات بعد الجمع بين هذه الحلول والخبرات التي تمتلكها Paymob في مجال المدفوعات الرقمية."

الحل المتكامل للمدفوعات لن يصب في مصلحة أصحاب المطاعم والمقاهي ومشغلي المطابخ السحابية فقط، لكن الأهم، أنه سيقدم قيمة حقيقة المستهلكين كذلك. أظهر استطلاع حديث أجرته Visa أن 85٪ من المصريين يميلون لعدم استخدام النقد في مدفوعات طلبات التوصيل. توفير الراحة ليس السبب الوحيد لهذا التحول في سلوك المستهلكين، حيث تشير دراسة أخرى أجرتها Mastercard إلى أن 3 من كل 4 مستهلكين مصريين أصبحوا يفضلون طرق الدفع الرقمية في الوقت الراهن لأنهم يرون أنها تساعدهم على توفير المال.

كواحدة من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر، تعمل Paymob على تمكين التجار والمتعاملين عبر إمدادهم بمجموعة واسعة من الحلول لتطوير أعمالهم عبر الاعتماد على طرق دفع رقمية متنوعة مثل المدفوعات عبر الإنترنت، ومحافظ الهاتف، وخيارات التقسيط، وغيرها. تأسست الشركة في عام 2015، وكانت من أوائل الشركات التي عملت على رقمنة نظام المدفوعات في مصر.

تعليقًا على الشراكة، قال إسلام شوقي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Paymob: "نحن متحمسون جدًا لهذه الشراكة خصوصًا لإدراكنا لحجم الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها GrubTech، ونطمح لإعادة تعريف معايير تسوية المدفوعات التقليدية في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تقديم حل مجمّع يتيح إدارة عمليات المطاعم والمدفوعات بسلاسة وعبر منصة واحدة.

كافة المقاهي والمطاعم والمطابخ السحابية في جميع أنحاء مصر التي تستخدم نظام نقاط البيع وإدارة المطاعم من GrubTech سيتم تسجيلها تلقائيًا في خدمات Paymob، وهي مزود معتمد لحلول المدفوعات في مصر، ما يسمح بمعالجة مدفوعات البطاقات البنكية للمستهلكين التي تتم في نقاط بيع GrubTech بواسطة Paymob

حصلت GrubTech على أكثر من 18 مليون دولار من بعض المستثمرين المعروفين، مما يوضح ثقة المستثمرين المتواصلة في الشركة ومعدل نموها في السوق. ستؤدي الشراكة إلى تجميع جهود مبيعات الشركتين في كافة أنحاء مصر مما سيقود إلى تغطية أوسع للعملاء الذين سيستفيدون من الحلول التي تقدمها الشركتين.

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نبذة عن GrubTech:

GrubTech هي منصة شاملة لإدارة المطاعم والمطابخ السحابية ساعد مستخدميها من أتمتة العمليات داخل المطابخ مما يقلل من المجهود اليدوي المبذول عبر توفير أدوات مثل نظام نقاط البيع الذي يدعم أكثر من علامة تجارية في نفس الوقت، ونظام إدارة المخزون، وإمكانية الربط مع منصات توصيل الطعام بالإضافة إلى نظام تفاعلي لإدارة المطبخ وإدارة قائمة الطعام على التطبيقات المختلفة. تساعد المنصة أصحاب المطاعم والمطابخ السحابية على مصادر دخل جديدة من خلال التكنولوجيا واستخدام تحليل البيانات في تكوين رؤية شاملة حول إدارة أعمالهم.

نبذة عن Paymob:

تأسست شركة Paymob، رائدة الحلول المالية، في عام 2015 بهدف تقديم حلول متكاملة للبنية التحتية لرقمنة المدفوعات. تهدف Paymob إلى الإسهام في التوجه العام نحو تحقيق أهداف الشمول المالي، مع العمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين التجار والمتعاملين عبر تسهيل عملية الدفع، ما يساعدهم على تطوير أعمالهم باستخدام طرق دفع رقمية متعددة مثل المدفوعات عبر الإنترنت، ومحافظ الهاتف، وخيارات التقسيط، وغيرها. www.paymob.com

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