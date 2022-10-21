تعزيز عمليات Grocart في مرحلة ما بعد كوفيد لأكثر من 1000 متجر صغير ومتوسط في الإمارات العربية المتحدة مما يساعدهم على الازدهار والبقاء

(دبي) Grocart هو سوق بيع إلكتروني بالجملة للأعمال التجارية بين الشركات، أسسها حسين حسني (المؤسس والرئيس التنفيذي) ونسمة زاغو (المؤسس ومدير العمليات) وكلاهما يأتي من خلفية صيدلانية. من خلال الجمع بين مهاراتهم المهنية، قاموا بتأسيس Grocart من أجل دعم التحول في سوق البقالة، أو بعبارة أخرى "المتاجر الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لكل مجتمع صغير وكبير، حول العالم" .

يسمح Grocart لبائعي التجزئة للسلع الاستهلاكية بتزويدهم بإمداداتهم من البضائع بكفاءة وفعالية وسلاسة من خلال بضع نقرات على منصة تطبيقات ويب ذكية و فعالة. حتى الآن، نجحت الشركة في تسليم أكثر من 10000 طلب، ووقعت اتفاقيات شراكة مع الموردين الرائدين في السوق، مع أكثر من 3000 منتج على Grocart و ما يزيد عن 200 علامة تجارية. تأمل الشركة في توسيع عملياتها الذكية بين الشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إطلاقها الناجح في الإمارات العربية المتحدة، في مناطق مثل المملكة العربية السعودية وحتى مصر التي يوجد بها عدد كبير من المتاجر الصغيرة. على سبيل المثال ، يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من 90٪ من المتاجر الصغيرة في قطاع التجزئة.

يعتبر متجر البقالة "الصغير"، أو بعبارة أخرى "الدكان" شريان الحياة لمجتمعنا، حيث يزودنا بضرورياتنا اليومية ومتطلبات اللحظة الأخيرة في أي وقت. مع وضع هذا في الاعتبار، عندما بدأ المؤسسون Grocart، قاموا بطرح سؤال واحد بسيط: كيف يمكننا مساعدة هذه المتاجر الصغيرة و"الميني ماركت" على الازدهار؟

في خلال بحثهم وجدوا أيضًا أن سوق البيع بالجملة بين المؤسسات B2B في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأ للغاية، مع وجود العديد من التحديات للموردين والموزعين أيضًا، بما في ذلك ضعف الوصول، وارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية والصعوبات في شروط الائتمان، مما أدى إلى دورات إمداد بطيئة وصعوبات في التوصيل. كانت الفجوة في السوق واضحة خلال جائحة Covid-19، حيث كانت الحاجة أكبر لتجار التجزئة الصغار الذين كانوا مهمين للغاية للاقتصاد والمجتمع، لكنهم عانوا من دورات الإمداد البطيئة وارتفاع التكاليف.

باستخدام أحدث التقنيات ، نجحت المنصة في تبسيط سوق البيع بالجملة B2B في الإمارات العربية المتحدة للموردين والموزعين ، مما سمح لهم بتخصيص مواردهم من دون تحديات التكلفة العالية وضعف الوصول و كذلك الأخطاء اللوجستية وشروط الائتمان الصارمة. تهدف GroCart الآن إلى الوصول إلى 20 ألف طلب في غضون بضعة أشهر، وكذلك إطلاق جولة استثمارية جديدة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"توجد متاجر البقالة في كل المجتمعات، كبيرها وصغيرها. في المناطق النائية والشوارع المزدحمة. هناك شيء فيها ساحر للغاية وحنين إلى الماضي. عندما ضرب وباء كوفيد ظلت هذه المتاجر مفتوحة لكننا لاحظنا أن العديد منها يواجه صعوبات في التسليم أو الحصول على المنتجات في الوقت المحدد. لهذا السبب أردنا إنشاء حل سلس لمساعدتهم على الازدهار والبقاء على قيد الحياة بنقرة واحدة، فهم يمثلون خط إمدادنا في وقت الأزمات أو في منتصف الليل أو لمجرد قربهم الجغرافي "، حسين حسني (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Grocart).

وفقاً لتقرير تحليلي حديث أعدته شركة Frost & Sullivan حول سوق المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ؛ اعتباراً من العام الماضي ، بلغ حجم سوق شراء البقالة في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 37 مليار دولار، ويسعى فريق Grocart للوصول إلى 34 مليون دولار من المبيعات على موقعه على الإنترنت. يعتبر نموذج الأعمال الفريد من نوعه من أوائل النماذج في السوق المحلية التي تبنت نموذجًا هجينًا يلبي احتياجات جميع الموردين.

نجحت Grocart في حل الفجوة في سلاسل التوريد من خلال توفير الموارد المناسبة لتجار التجزئة عبر التكنولوجيا التي تربطهم بالمصنّعين والموزعين ، وتزويدهم بالتسليم السريع وإمكانية الوصول إلى أكثر من 30 ألف منتج ، بالإضافة إلى توفير حلول تمويل مرنة. تميز المنصة نفسها من خلال كونها مركزًا واحدًا للوصول الى جميع الموردين والموزعين ، حيث توفر التخزين والتوصيل والدعم اللوجستي - مما يقلل التكاليف التشغيلية بأكثر من 30٪ ويقدم تغطية بنسبة 100٪ مع إمداد أسرع 10 مرات. يمكن لتكنولوجيا Grocart أيضًا إدارة المخزون مع الموردين، مما يمكنهم من الوصول إلى آلاف العملاء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات الخاصة بهم.

ترحب Grocart بمصنعي وموردي السلع الاستهلاكية على حد سواء ، للانضمام إلى منصتها لإدراج جميع منتجاتهم مجانًا و الحصول على عرض فوري لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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حول جروكارت:

جروكارت هو سوق ذكي لبيع المواد الغذائية والبقالة بنظام B2B يسهل على الموردين بيع منتجاتهم وتسليمها إلى الشركات الصغيرة مثل محلات البقالة ومحلات السوبر ماركت.

ويب: grocart.ae