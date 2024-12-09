تم تأسيس المنصة لتقديم حلول لأكبر العوائق التي تواجه جهود تحقيق الحياد المناخي، مثل توسيع نطاق البنية التحتية، وجمع رأس المال، وتعزيز الشفافية والثقة.

تحتضن أبوظبي المقر الرئيسي للمنصة، التي ستتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

تحظى المنصة بدعم شركات كبرى، بما في ذلك و ABB و Delphi و Grimshaw و Wise Capital Partners و Alephium و Hearst Corporation

و و و و و تم الإعلان عن أول مشروع رئيسي بالتعاون مع Flow Power لنشر شبكة محايدة مناخياً لشحن المركبات الكهربائية في أستراليا. تم توقيع اتفاقيات أولى المواقع، وستبدأ عمليات البناء في عام 2025.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن رواد الأعمال في شركة GRIDSERVE المتخصصة بالتكنولوجيا النظيفة والرائدة في مجال شحن المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة بالاعتماد على الطاقة المستدامة بشكل كامل، عن إطلاق منصة GIGATONS العالمية، التي تهدف إلى تسريع التحول العالمي نحو تحقيق الحياد المناخي.

وتم إطلاق منصة GIGATONS رسمياً اليوم خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل ABB. ويأتي إطلاق المنصة استجابةً للحاجة الملحّة لتعزيز جهود مواجهة تحديثات التغيّر المناخي وتحقيق خفض سنوي قدره 59 جيجا طن من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، لتحقيق الحياد المناخي والحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن 1.5 درجة مئوية.

وتعتمد منصة GIGATONS على تقنيات متقدمة، مثل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول متطورة في مجال الطاقة المستدامة، بهدف معالجة ثلاثة من أكبر العوائق التي تواجه جهود لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن لدعم الحياد المناخي. وتشمل هذه العوائق توسيع نطاق البنية التحتية لإزالة الكربون من قطاعي النقل والطاقة، وجمع رأس المال اللازم لتمويل مشاريع جديدة تساعد على مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز الشفافية لتحسين الثقة ومواجهة ظاهرة تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات.

حول هذه الخطوة، صرّح سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "تنطلق دولة الإمارات من التزام راسخ بتحقيق تحوّل شمولي في قطاع الطاقة، يتجسّد بإشراك جميع الفاعلين الرئيسيين في بناء منظومة طاقة مستدامة. ففي حين تضع الحكومات الأطر التنظيمية وتقدّم الدعم السياسي الذي يوجّه مسار اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة ويعجّل تنفيذها، يضطلع القطاع الخاص بالدور المحوري في ابتكار الحلول، وضخّ الاستثمارات، وتطوير التكنولوجيا التي تسهم في تنمية وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة المتجددة. إنّ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يخلق تكاملاً مثمراً لا يقتصر على تعزيز الأداء البيئي فحسب، بل يمتدّ ليحفّز النمو الاقتصادي، ويوفّر فرص عمل جديدة، ويكرّس الريادة التكنولوجية في الأسواق العالمية."

وأضاف: "إنّ شراكتنا مع ’ GIGATONS‘ لاستكشاف آفاق الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة والتنقّل الأخضر والتحوّل الرقمي ستؤدي دوراً محورياً في إرساء شبكة طاقة مرنة، وبنية نقل فاعلة ومستدامة، يعود نفعها على المجتمع بأكمله. وبفضل هذه التحالفات الاستراتيجية، سنضمن أنّ المستقبل المنشود لقطاع الطاقة ووسائل التنقّل لن يكون مستداماً فحسب، بل قابلاً للاستمرار اقتصادياً أيضاً."

ويقع المقر الرئيسي لمنصة GIGATONS في سوق أبوظبي العالمي في العاصمة الإماراتية، حيث تستلهم في عملها قيم وإنجازات GRIDSERVE في المملكة المتحدة، التي أسهمت بإحداث نقلة نوعية في شبكات شحن المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة. اليوم، توفر شبكة Electric Highway من GRIDSERVE خدمات الشحن لما يقارب 250 ألف مركبة كهربائية شهرياً بأكثر من 6 ملايين كيلوواط ساعي من الطاقة المحايدة مناخياً بنسبة 100%.

وفي هذا السياق قال تودينغتون هاربر، مؤسس GRIDSERVE ورئيسها التنفيذي سابقاً، ومؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة GIGATONS، والرئيس التنفيذي لشركة GIGASERVE وGRIDSERVE GLOBAL حالياً: "أثبتت شركة GRIDSERVE مدى أهمية الابتكار والاستدامة والتركيز على الحلول التي تلبي احتياجات المستهلكين في إحداث تأثير واسع النطاق. ونحن نسعى، من خلال إطلاق منصة GIGATONS إلى تعميم هذه التجربة في جميع أنحاء العالم، وتقديم حلول تدعم الحيادية المناخية، لتحقيق تخفيض بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن في الانبعاثات الكربونية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن 1.5 درجة مئوية".

وأعلنت منصة GIGATONS، خلال فعاليات إطلاقها، عن أول مشاريعها العالمية:

في إطار تعاون مع " Flow Power " الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، سيتم إنشاء شبكة شحن للمركبات الكهربائية تمتد على مستوى أستراليا، تعمل بالطاقة الشمسية وصولاً إلى عجلة القيادة، وتحقق الحياد المناخي. ستستند هذه المبادرة إلى الخبرات المتراكمة من تطوير وتشغيل "الطريق الكهربائي" الذي ابتكرته " GRIDSERVE "، لتقديم جيل جديد من المنتجات والخدمات الذكية فائقة التطور، المخصصة للمركبات الكهربائية على اختلاف أنواعها، سواء كانت سيارات عادية أم شاحنات. وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع خبرة " Flow Power " في مجال الطاقة النظيفة المحلية وقدراتها في إدارة وتنفيذ المشروعات. وقد تم الاتفاق مسبقاً على عدة مواقع، على أن تنطلق أعمال البناء في عام 2025 . أول مشروع قائم على الرموز المشفرة ومحايد مناخياً في العالم لتعدين البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى إثبات إمكانية توسيع نطاق هذه التقنيات بشكل مستدام، والتي تعتبر تقنيات أساسية لتحقيق تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن.

وتعد GIGATONS منصة موحدة تهدف إلى تعزيز الثقة وتسريع إزالة الكربون على نطاق واسع، حيث تتكون من ثلاثة أقسام تجارية، صُمم كل منها لمعالجة العوائق الثلاثة لتحقيق تخفيض الانبعاثات الكربونية بمعدلات تصل إلى فئة الجيجا طن: GIGASERVE التي ستعمل على توسيع نطاق الجيل التالي من المنتجات والخدمات، التي اشتهرت بها GRIDSERVE في المملكة المتحدة، إلى المستوى العالمي، من خلال إنشاء مجموعات من المنتجات الجاهزة للاستخدام والمحايدة مناخياً التي يمكن نشرها بسرعة في أي سوق في مختلف أنحاء العالم؛ وGIGATECH التي ستستخدم منصة قائمة على تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول الرقمي وربط رأس المال والأصول الواقعية وأرصدة الكربون من خلال التقنيات الذكية؛ وGIGACAPITAL التي ستوفر منصة استثمارية جديدة تهدف إلى تحفيز استثمار بقيمة 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتعزيز الجهود العالمية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بالسرعة والنطاق اللازمين.

GIGASERVE: توسيع نطاق البنية التحتية النظيفة

ستقدم GIGASERVE مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الذكية والمتصلة لدعم العمليات المحايدة مناخياً لشحن المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية الحساسة للطاقة. كما تهدف إلى توفير بنية تحتية عالمية المستوى محايدة مناخياً تكون فعالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع وسريعة النشر، لدعم إزالة الكربون من قطاعي النقل والطاقة الحيويين بأسرع وقت ممكن، حيث تشكل الانبعاثات الكربونية من هذين القطاعين حوالي 50% من تخفيضات الانبعاثات الضرورية لتحقيق المستويات المستهدفة.

تتولى GIGASERVE تطوير أعمال المجموعة، وتسير على خطا GRIDSERVE في ريادة الابتكار. وقد أعلنت GIGASERVE عن أول مشاريعها الكبرى، بما في ذلك نشر شبكة محايدة مناخياً لشحن المركبات الكهربائية بالتعاون مع Flow Power في أستراليا. وهي تتعاون مع شركة Grimshaw الهندسية العالمية لتطوير الجيل التالي من محطات الشحن الكهربائي، التي سيتم نشرها في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع مختلف الجهات. وأثبتت محطات Electric Forecourts من GRIDSERVE مساهمتها الإيجابية في تسريع الانتقال إلى استخدام المركبات الكهربائية، حيث تضاعفت معدلات اعتماد المركبات الكهربائية محلياً في بعض الحالات مقارنةً بالمعدلات في المملكة المتحدة.

GIGATECH: توفير الشفافية وتعزيز الثقة

تدمج منصة GIGA Protocol التابعة لـ GIGATECH تقنية البلوكتشين الذكية والمتصلة المتطورة لتحسين تجربة العملاء، وتوفير أعلى مستويات الشفافية، وإمكانية تتبع تخفيضات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مشاريع البنية التحتية الخضراء، مما يعزز الثقة ويواجه تحدي تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات. كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة هذه المشاريع وقابليتها للتوسع، مما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات التي تسهم في تحقيق أكبر فائدة ممكنة، سواء من حيث المناخ أو العوائد التجارية.

تعتمد المنصة على تقنيات Web3 والذكاء الاصطناعي، لتسهم في تمكين عمليات الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال دعم رأس المال المشفر والأصول الواقعية وأرصدة الكربون. وتم بناء المنصة على Alephium، واحدة من أكثر تقنيات البلوكتشين تقدماً، والتي تجمع بين آلية إثبات العمل المستدامة فريدة من نوعها مع قابلية التوسع والعقود الذكية والأمان. تضمن تقنية السجل الموزع الشفافية والأتمتة وقابلية البرمجة، حيث سيتم تنظيمها بالكامل من قبل مؤسسة التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

GIGACAPITAL: منصة تعبئة واستثمار رقمي تهدف إلى ترميز وتوجيه 100 مليار دولار من الاستثمارات على امتداد العقد القادم

تعد GIGACAPITAL منصة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، مصممة لحشد استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال العقد القادم، لتحقيق تخفيضات واسعة النطاق في الانبعاثات الكربونية في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين، من ضمنهم "Wise Capital Partners""، ستستخدم المنصة مجموعة متكاملة من تقنيات إدارة الأصول الرقمية، لتوفير حلول مالية رقمية على مستوى المؤسسات وتساعد على إدارة الأصول في مختلف مراحل ملكيتها.

ستعمل مجموعة من العملات المستقرة الجديدة على ربط التمويل التقليدي بالتمويل اللامركزي والتمويل التجديدي بهدف التحقق من تأثير الكربون.

وتتيح المنصة للمستثمرين ترميز استثماراتهم بالكامل وتتبع تخفيضات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع والأصول التي يستثمرون فيها، لتعزز الثقة في الاستثمارات الخضراء، مما يساعد على استقطاب رؤوس المال نحو مشاريع ذات تأثير فعلي.

واستقطبت المنصة، وصناديق الاستثمار الخضراء التي ستدعمها، اهتماماً استثمارياً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب.

ومن جهته، قال هيستون هاربر الرئيس التنفيذي لشركة GRIDSERVE في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سابقاً، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك في GIGATONS والرئيس التنفيذي في GIGATECH حالياً: "يتيح لنا الجمع بين أحدث التطورات في تقنيات Web3 والبلوكتشين والذكاء الاصطناعي توفير أعلى مستويات الثقة والشفافية لرأس المال والأصول وتأثيرها. وتوفر منصات GIGATECH الذكية والمتصلة بيانات قوية في الوقت الفعلي، لتسمح بالوصول إلى الفرص المربحة التي يحملها عصر التحول السريع وواسع النطاق. وتصل قيمة الفرص التي يتيحها عصر التحول إلى تريليونات الدولارات، ونحن نعمل على تمكين تقنيات رائدة عالمياً للتصدي لأكبر تحدٍ واجهته البشرية على الإطلاق، والذي يضاهي طموحات مشاريع الهبوط على القمر في الماضي".

أسبوع أبوظبي المالي

تم إطلاق GIGATONS رسمياً بعد العمل خلف الكواليس لبناء أساسات قوية وشبكة من الشركاء الموثوقين، خلال أسبوع أبوظبي المالي، وهو أكبر تجمع مالي مؤثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمُقام في سوق أبوظبي العالمي، الذي يعرف باسم "عاصمة رأس المال".

أكّد ماثيو فان دير ليدن، الرئيس التنفيذي لشركة "Flow Power"، قائلاً: "يمثّل شحن المركبات الكهربائية امتداداً طبيعياً لمهمّتنا، الرامية إلى تمكين الأستراليين من المشاركة الفعّالة والاستفادة من مسيرة التحوّل في مجال الطاقة. ندرك أنّ نقص البنية التحتية للشحن والتخوّف من مدى السير يشكّلان عقبة جوهرية أمام الكثيرين ممّن يفكّرون في اقتناء مركبات كهربائية. لذا جاء هذا التعاون ليتصدّى لتلك المعوقات. ومن خلال الجمع بين الخبرة العالميّة الرائدة لشركة GRIDSERVE العالمية في نشر وتشغيل بنية الشحن الكهربائي، ومعرفة ’Flow Power‘ المعمّقة في مجال الطاقة، نرسم معاً ملامح مستقبل تُصبح فيه ملكيّة المركبات الكهربائيّة أكثر سلاسة، وموثوقية، ومرتكزة على مصادر طاقة متجدّدة."

أسرة ذات إرث عريق في مجال الاستدامة

تواصل GIGATONS إرث عائلة هاربر في مجال الاستدامة، بقيادة الأخوين هاربر، هيستون وتودينغتون. نفذ والدهما قبل ما يقرب من خمسة عقود أولى مشاريع المنازل البيئية والطاقة الشمسية والبطاريات في الإمارات، في أبوظبي ورأس الخيمة والعين.

قال الأخوان هاربر: "عودتنا إلى أبوظبي تعد شخصية بالنسبة لنا، فنحن هنا لتكريم إرث عائلتنا وتطويره، وتحقيق تأثير عالمي من خلال GIGATONS".

الميزات الرئيسية لمنصة GIGATONS

منصة التكنولوجيا والتمويل المحايدة مناخياً: GIGA Protocol التي تجمع بين تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي المتطورة وبنية تحتية مستدامة للطاقة لقياس تخفيضات الانبعاثات الكربونية بدقة، وتسريع توجيه رأس المال نحو مشاريع الحياد المناخي القابلة للتمويل.

تضم GIGATONS ثلاثة أقسام تجارية وهي، GIGASERVE و GIGATECH و GIGACAPITAL .

وتركز في أعمالها على البنية التحتية المحايدة مناخياً لشبكات شحن المركبات الكهربائية وتطبيقات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.

يقع المقر الرئيسي العالمي للمنصة في سوق أبوظبي العالمي الذي يتمتع بموقع استراتيجي ويعرف باسم "عاصمة رأس المال"، مستفيدة من ريادة أبوظبي في القطاعات المالية وتوافقها مع الأهداف المناخية الطموحة لدولة الإمارات، مما يعزز مكانتها كمنصة رائدة عالمياً في مجال الابتكار المستدام.

أصبحت GRIDSERVE GLOBAL وحدة أعمال تابعة لمنصة GIGATONS ضمن قسم GIGASERVE ، لتوسع نطاق أعمالها إلى مستوى عالمي جديد.

يدير الأخوان هاربر منصة GIGATONS ، وهما الجيل الثاني من عائلة تتمتع بريادة في مجال الطاقة المستدامة وذوي خبرة واسعة، كما أنهما المؤسسان والرئيسان التنفيذيان السابقان لشركة GRIDSERVE .

لمحة عن GIGATONS

يقع المقر الرئيسي لمنصة GIGATONS في سوق أبوظبي العالمي في الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة أعمال من الجيل التالي تجمع بين التكنولوجيا والتمويل لتسريع خفض كميات ضخمة من الانبعاثات الكربونية من خلال توسيع نطاق البنية التحتية الحيوية المحايدة مناخياً لقطاعي النقل والطاقة. وتفتح GIGA Protocol التابعة لمنصة GIGATONS، من خلال جمع رأس المال وترميزه ودمج تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الطاقة المستدامة، الباب أمام فرص عالمية وموثوقة وقابلة للتوسع وذات تأثير حقيقي في عصر التحول. وتهدف المنصة إلى تكرار التجربة الناجحة لمؤسسيها في شركة GRIDSERVE الرائدة في المملكة المتحدة لشحن المركبات الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، فضلاً عن توسيع نطاق عملها ليشمل مختلف أنحاء العالم.

تدعو GIGATONS الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للانضمام إليها في توسيع نطاق الحلول التي تسرع تدفق رأس المال نحو البنية التحتية المحايدة مناخياً، وتحقيق تخفيضات قابلة للقياس في الانبعاثات الكربونية. يمكننا، من خلال العمل يداً بيد، أن نحقق تخفيضات كبيرة الانبعاثات وتحفيز التنمية الاقتصادية وتأمين مستقبل مستدام للجميع.

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