«وافي»: نستهدف التوسع في المدن الجديدة التي تستقطب استثمارات كبيرة وتشهد نموًا سكانيًا وسياحيًا ملحوظًا



«جودة»: افتتاح 8 فروع لمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) وجاري افتتاح المول التاسع داخل العاصمة الإدارية الجديدة



أعلنت الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG» ، المتخصصة في مجال تطوير وتسويق السلاسل التجارية، عن توقيع عقد مع شركة ماجد الفطيم، المالكة للحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر- لافتتاح أول متجر لكارفور بمدينة العلمين الجديدة داخل «نورث سكوير مول»، بالتعاون مع شركة كاونسل ماسترز- المسؤولة عن إدارة وتشغيل مول «نورث سكوير»، ومن المقرر أن يتم الافتتاح بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمول في شهر يونيو المقبل.



شهد توقيع العقد، حضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG»، والسيد تامر جودة العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG» للمشروعات ، والسيد محمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، والسيد أحمد رحيم، نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة «ماجد الفطيم للتجزئة» في مصر، والسيد جورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة «كاونسل ماسترز»، والسيدة ملك العشيري، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «كاونسل ماسترز».



أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوقيع الشراكة بين كل من الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG» و شركة ماجد الفطيم، المالكة للحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في مصر، وشركة كاونسل ماسترز ، والتي تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يشير إلى مدى أهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع التوسع في إنشاء المنافذ التجارية الحديثة، لتعزيز توافر السلع وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية.



وقال الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG»، أن افتتاح أول متجر لـ«كارفور» في العلمين الجديدة ضمن مشروع «نورث سكوير مول»، يأتي ضمن استراتيجية GRG لتعزيز تواجدها في المناطق ذات الإمكانات الواعدة، مثل المدن الجديدة التي تستقطب استثمارات كبيرة وتشهد نموًا سكانيًا وسياحيًا ملحوظًا ،مشيرا إلي أن العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات السياحية والعمرانية في مصر، وتعد موقع استراتيجي لافتتاح متاجر كبرى مثل «كارفور» لتلبية احتياجات السكان والزوار.



أضاف د/ وافي، أن شركة «GRG» تدعم التوسع في المدن الجديدة المساهمة في تنمية المناطق العمرانية الواعدة مثل العلمين، والتي تُعد محورًا مهمًا للاستثمار في شمال مصر، موضحا أنه يستهدف تعزيز الشراكات مع العلامات العالمية:مثل «كارفور» التي تتماشى مع رؤية «GRG» لتقديم تجارب تسوق متكاملة وحديثة مع تزايد الطلب على مراكز التسوق الكبرى في المناطق السياحية والسكنية الجديدة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG»، أن الشركة ملتزمة بدعم منظومة التجزئة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال جذب الاستثمارات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نستهدف التوسع في قطاع التجزئة بمصر ما يعكس التزامنا بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية للبيع بالقطاع، الذي يشهد تطورًا سريعًا بفضل المشروعات العمرانية الجديدة وزيادة الطلب على الخدمات التجارية الحديثة.



وتابع، أن الشراكة مع كارفور تعكس ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب المشروعات الكبرى ويشجع شركات أخرى على الدخول في السوق المصري، حيث أن تنشيط الحركة التجارية في المدن الجديدة يلبي احتياجات السكان والزوار في العلمين الجديدة، التي تُعد أحد أبرز المشروعات السياحية والسكنية في مصر ويساهم في تحويل المنطقة إلى مركز تجاري جاذب،خاصةً مع وجود «نورث سكوير» كوجهة تسوق وترفيه متكاملة. مما يعزز القيمة العقارية ويُحفز النشاط الاقتصادي المحلي.



وقال د/ وافي، أن مشروع كارفور في العلمين الجديدة ليس مجرد متجر، بل نقطة ارتكاز لتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يدعم الاستثمار، والتوظيف، والمنتجين المحليين، والبنية التحتية التجارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات.



وأوضح الدكتور محمد وافي، أن شركة «GRG» افتتحت بالشراكة مع مجموعة ماجد الفطيم 6 أفرع لـ«كارفور» بالمدن الجديدة خلال العامين السابقين بأجمالي مساحة تجارية 27 الف متر تجاري اتاحت العديد من الفرص العمل المباشرة والغير مباشرة داعمة لسلاسل الامداد داخل مولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) المنتشرة داخل محافظات الجمهورية في المدن الجديدة , وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات والهيئات الحكومية التي تتواجد بها طاقات واصول معطلة .



من جانبه قال السيد تامر جودة العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG» للمشروعات ، أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة ضمن رؤية طموحة لتعزيز مكانة العلمين الجديدة كوجهة سياحية واقتصادية بارزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.



وأضاف العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي «GRG» للمشروعات ، أن شركة «GRG» المشغلة لمتجر «كارفور» في العلمين الجديدة تدعم المنتج المحلي بشكل عام، وفي هذا المشروع على وجه الخصوص، من خلال عدة آليات استراتيجية وعملية، تتماشى مع سياسات تعزيز الاقتصاد الوطني وسلاسل التوريد المحلية.



وقال السيد تامر جودة، أنه تم افتتاح 8 فروع لمولات C3 ( تشاو سيتي سنتر) وجاري افتتاح المول التاسع داخل العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع ، موضحا أن رؤية الشركة للسوق وقطاع التجزئة في مصر تعكس توجهات السوق الحالية والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التجارة الداخلية بناءً على الاتجاهات الحديثة، التي تشمل النمو المستمر بسبب زيادة الاستهلاك المحلي والتوسع العمراني وارتفاع القوة الشرائية لشريحة من المجتمع والتحول الرقمي نظرا لزيادة الاعتماد على التجارة الالكترونية .



وأوضح، أن القطاع الخاص هو المحرك الأصيل للاقتصاد الوطني الذي تعتمد عليه الدول للنهوض من الازمات الاقتصادية لافتا إلي طرح الشركة على الحكومة والقيادة السياسية رؤية غير مسبوقة للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة وتطوير المراكز الإدارية والتجارية والأصول الغير مستغلة



وتابع جودة، أن جذب مستثمرين للقطاع مرهون بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية مثل إصدار التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين في المناطق بجانب دعم البنية التحتية اللوجستية من طرق،و شبكات توزيع ومخازن بجانب توفير أراضي بأسعار تنافسية لإنشاء مراكز تجارية.

-انتهى-

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