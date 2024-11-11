أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Greengage الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، عن انضمامها إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، بهدف المساعدة في تعزيز قطاع الأصول الرقمية؛ حيث تعدّ شركة Greengage رائدة في التمويل الرقمي، وتقدم خدماتها لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية وشركات الأصول الرقمية، وتعمل على تزويد حلول الأموال الرقمية والإقراض بين الشركات.

وستساهم شركة Greengage بخبرتها ورؤيتها المتقدمة والرائدة في مجال تنسيق خدمات تقنيات البلوك تشين والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، للتعاون مع الجهات المشاركة في التوقيع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، بهدف تعزيز المبادرات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة. وستركز Greengage على زيادة الشفافية في الأصول الرقمية لضمان ممارسات مستدامة يمكن التحقق منها، ولتعزيز الثقة، ودعم الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتنظيم والسياسات المستدامة.

وبمناسبة الانضمام إلى الإعلان، قال شون كيرنان، الرئيس التنفيذي لشركة Greengage: "نحن فخورون بانضمامنا إلى الشركات المرموقة التي وقعت على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، مثل شركائنا في Zumo؛ حيث ينسجم التزامنا بتعزيز العلاقات مع العملاء على المدى البعيد مع ممارسات الأعمال المستدامة، بما يعكس مهمة علامة Greengage التجارية في دعم النموّ المستدام والمسؤولية البيئية، والتركيز على الاستدامة كمعيار ضمان أساسي بالنسبة لنا."

وباستخدام تقنية البلوك تشين، تهدف شركة Greengage الناشئة والتي تتخذ من منظومة Hub71 مقراً لها، إلى تعزيز الكفاءة في أسواق تبادل الكربون وتزويد عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى فرص ائتمان الكربون لتلبية أهداف النطاق 3 لانبعاثات الاحتباس الحراري، من خلال دعم المبادرات التي تعزز كفاءة هذا القطاع في استخدام الطاقة، وخاصة في مجال تعدين البيتكوين، بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات في العملات المشفّرة للطاقة النظيفة. كما تلتزم Greengage بزيادة الشفافية لضمان جدوى الممارسات المستدامة في الأصول الرقمية وقابلية تحقيقها، للمساعدة في بناء الثقة، وضمان الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتدعم Greengage حتى الآن مشروع Blue Carbon Gold لمبادرات الكربون الأزرق التي تلتقط الكربون في المنظومات البيئية الساحلية، مثل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر أصولاً عالية التأثير.

وجدير بالذكر أن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام يعدّ مبادرة تطوعية للأعضاء، أطلقها سوق أبوظبي العالمي واعتمدتها وزارة التغير المناخي والبيئة والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. كما وقعت على الإعلان أكثر من 135 جهة، بما في ذلك شركة Greengage، وأكدت على التزامها بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نماذج أعمالها ومنتجاتها واستثماراتها.

وبرغم أن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام غير مُلزم، فهو يربط الأعضاء مع الجهات المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أبوظبي، ويدعم إنشاء مركز نشيط وفعال للتمويل المستدام يساهم في إنشاء وجمع ونشر التمويلات اللازمة للمشاريع المستدامة.

حول شركة Greengage

تعد شركة Greengage رائدة في مجال التمويل الرقمي مقرّها لندن، توفر منصّة لخدمات حسابات الأموال الرقمية القائمة على العلاقات لرجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية وشركات الأصول الرقمية وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والآمنة والامتثال للقواعد التنظيمية. وإلى جانب خدمات حسابات الأموال الرقمية، توفر Greengage للعملاء إمكانية الوصول إلى منصة إقراض للشركات تقدم تمويلات رقمية، حيث تقدم Greengage خدماتها المخصصة من قبل جهات مدعومة بالتكنولوجيا.

ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.greengage.co

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

تأسس سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرة المارية عام 2013. وبدأ التشغيل بكامل طاقته في أكتوبر 2015، ويعمل كمركز رئيسي للخدمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في المنطقة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com

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