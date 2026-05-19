أعلنت شركة Gradiant اليوم عن إغلاق تمويل من الفئة E، مما يرفع قيمة الشركة إلى 2 مليار دولار. وقد قاد هذا التمويل كل من Safar Partners وHostplus Superannuation Fund، بمشاركة من ClearVision Ventures ومستثمرين عالميين آخرين.

سيدعم هذا التمويل التوسع العالمي المستمر لشركة Gradiant، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتسريع البحث والتطوير، والاستثمارات في النطاق التشغيلي والاستعداد للطرح العام الأولي. يأتي هذا الإعلان وسط زخم تجاري غير مسبوق لشركة Gradiant، مدفوعًا بالنمو السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، وغيرها من الصناعات بالغة الأهمية التي تتطلب حلولًا متقدمة للمياه.

تشهد Gradiant أكبر حجم أعمال متراكم وأقوى سلسلة مشاريع مستحوذ عليها في تاريخ الشركة، مع نمو ملحوظ في قطاعات مراكز البيانات، ومصانع أشباه الموصلات، والطاقة، في حين تظل أعمال الشركة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والأدوية، والبتروكيماويات، والتعدين، والطاقة قوية. مع توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة قياسية، برزت المياه كإحدى العقبات الحاسمة أمام نموها، وموثوقيتها، واستدامتها.

تمكن تقنيات Gradiant المملوكة للشركة، والمدعومة بمنصتها الرقمية للذكاء الاصطناعي، العملاء في الصناعات الحيوية حول العالم من تأمين مصادر المياه، وتحقيق أقصى قدر من إعادة استخدام المياه، وتقليل تصريف مياه الصرف الصحي إلى الحد الأدنى، وخفض استهلاك الطاقة عبر بعض أكثر العمليات كثافة في استخدام المياه في العالم. على مدى السنوات القليلة الماضية، برزت Gradiant كواحدة من أسرع الشركات نموًا في تاريخ صناعة المياه، مدفوعة بمجموعتها التقنية المتميزة، ونموذج التنفيذ المتكامل رأسيًا، والقيادة غير التقليدية.

قال Anurag Bajpayee، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Gradiant: "يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد العالمي، ولكن خلف كل شريحة وكل مركز بيانات يكمن طلب هائل ومتزايد على المياه. تقع Gradiant في قلب هذا التحول. إننا نحل أهم تحديات المياه في العالم ونمكن الصناعات الحيوية من النمو بموثوقية واستدامة. يمنحنا هذا التمويل الجديد مزيدًا من القوة للتوسع بشكل أسرع، ومضاعفة جهودنا في البحث والتطوير، ومواصلة بناء شركة المياه الأبرز في عصر الذكاء الاصطناعي".

وقال David Elia، الرئيس التنفيذي لـ Hostplus Superannuation Fund: "إن التقاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ونمو تصنيع أشباه الموصلات، والاستدامة الصناعية، وندرة المياه، يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل. نحن متحمسون لدعم Gradiant خلال مرحلة نموها القادمة، بناءً على ريادتها التكنولوجية العميقة، وقدرتها المثبتة على التنفيذ، وزخمها القوي في السوق".

وأضاف Nader Motamedy، الشريك الإداري في Safar Partners: "تعد Gradiant شركة المياه الوحيدة التي تمتلك تقنية متميزة حقًا، وتعمل بربحية وبنطاق واسع، وتخدم بعضًا من أكبر الشركات وأكثرها حيوية في العالم. ونحن فخورون بالشراكة مع Gradiant في الوقت الذي تبرز فيه كواحدة من أهم شركات التكنولوجيا الصناعية في العالم".

حول Gradiant

تعد Gradiant نوعًا مختلفًا من شركات المياه. من خلال مجموعة كاملة من حلول المياه ومياه الصرف الصحي الشاملة والمتميزة والمملوكة لها والتي يديرها أفضل العقول في مجال المياه، تخدم الشركة الصناعات الحيوية في العالم، بما في ذلك أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، والأغذية والمشروبات، والبتروكيماويات، والأدوية، والتعدين والمعادن الحيوية. تأسست Gradiant في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويقع مقرها الرئيسي في Boston، وقد طورت واحدة من أكثر المحافظ شمولاً في الصناعة من التقنيات المتميزة التي تقلل من استخدام المياه وتصريف مياه الصرف الصحي، وتستصلح الموارد القيمة، وتجدد مياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة. اعرف المزيد على gradiant.com.

