الدوحة، قطر – أعلنت شركة ميزة، المزود الرائد لخدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر ، عن إطلاق منصة مَيّ «MAI»، وهي منصة موحّدة للذكاء الاصطناعي تجمع بين خدمات الإدارة من الجيل القادم (MSNG) ووحدات المعالجة الرسومية كخدمة (GPUaaS)، بهدف تسريع التحول الرقمي الذكي والسيادي في دولة قطر.

يمثل الإعلان عن هاتين المبادرتين الإستراتيجيتين محطة فارقة ستُعيد رسم مستقبل تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة قطر، كما تعزز هذه الخطوة مكانة «ميزة» بوصفها الجهة الرائدة في البنية التحتية الرقمية في قطر، وتدعم رؤية الدولة نحو السيادة التقنية وحماية البيانات والابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

إعادة تصور الخدمات المدارة من خلال MSNG

تعتمد حزمة MSNG على الأتمتة الذكية والرصد الفوري والتحليلات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المؤسسات من التفاعل مع بياناتها وملفاتها وقواعد بياناتها — بشكل فوري وبلغة طبيعية،

إذ أصبح بإمكان المستخدم الاستفسار عن البنية التحتية والأصول والرؤى التشغيلية الخاصة بالأنظمة في الوقت الفعلي من خلال لوحات تحكم تفاعلية وواجهات محادثة ذكية.

وتتكامل المنصة بسلاسة مع الأنظمة المؤسسية القائمة، مما يتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات اكتشاف المشكلات وتحليلها وحلها بشكل أسرع، مع تحسين التكاليف والامتثال بفضل الرؤى الذكية التي توفرها.

خدمة GPUaaS لتخفيف أعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC)

تكمل منصة GPUaaS حزمة MSNG من خلال توفير موارد حوسبة آمنة وعالية الأداء للمؤسسات والمطورين والباحثين، بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وغيرها من أعباء العمل الحاسوبية المكثفة.

وتُستضاف هذه المنصة وتُدار بالكامل داخل دولة قطر، بما يضمن سيادية وتوفر البيانات داخل الدولة والامتثال لأطر التصنيف الوطنية، مع منح العملاء مرونة في توسيع نطاق أعمالهم عبر بيئات وحدات معالجة رسومية محلية

وقد صرح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميـزة بقوله بقوله:"يمثل اطلاق هذه المبادرات دخول حقبة جديدة في عالم الخدمات المُدارة، فالأمر لم يعد يقتصر على المراقبة فقط، بل أصبح يتعلق بالفهم والتفاعل مع بيئة تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. نحن نساعد عملاءنا على الانتقال من العمليات التفاعلية إلى العمليات التنبؤية.

ومع GPUaaS، نجمع بين الأداء العالي والموثوقية الفائقة، مما يتيح لعملائنا الابتكار بثقة في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوسبة الأداء العالي، مع ضمان الحفاظ على سيادية البيانات وبقاءها ضمن حدود موثوقة وآمنة."

تمكين مستقبل قطر الرقمي

تأتي هذه المبادرات الجديدة ضمن استثمارات «ميزة» المستمرة في بناء منظومة سحابية رقمية وسيادية من الجيل القادم في قطر، بما يمكّن القطاعين العام والخاص من تسريع التحول الرقمي بأمان وكفاءة.

نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: meeza.net

