جمال مهند - المؤسِس المشارك لشركة Governata ورئيس " La French Techالرياض"

الرياض، المملكة العربية السعودية : في خطوة بارزة تعكس النمو المتسارع لمنظومة التكنولوجيا والابتكار في المملكة العربية السعودية، تم الإعلان مؤخرًا عن تعيين جمال مهند، المؤسِس المشارك لشركة Governata، في منصب رئيس "La French Tech الرياض" التي أطلقت حديثًا، الأمر الذي يمثل علامة فارقة ومهمة للمشهد التكنولوجي سريع النمو في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية العميقة والتحول الرقمي، لتصبح وجهة جاذبة للشركات الناشئة العالمية والمستثمرين ومنظومات الابتكار. ومن خلال منصبه كرئيس لـ " La French Techالرياض"، سيعمل جمال على تعزيز أواصر التعاون التكنولوجي بين فرنسا والمملكة، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، وتسريع وتيرة الشراكات الدولية في مجال التقنيات الناشئة.

La French Tech هي مبادرة دولية مدعومة من الحكومة الفرنسية تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار في جميع أنحاء العالم. ويعكس إطلاقها في الرياض الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة ضمن المشهد التكنولوجي العالمي، ويُبرز الفرص الواعدة للتعاون الدولي في قطاعات الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية وتقنيات المؤسسات.

الجدير بالذكر أن تعيين جمال يرسِّخ مكانة Governata ضمن منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي المتنامية إقليميًا. وبصفتها أول منصة مؤسسية لحوكمة وإدارة البيانات في المملكة العربية السعودية، برزت Governata كأحد أهم الأسماء في المملكة في بناء بنية تحتية سيادية للبيانات تدعم الذكاء الاصطناعي، وتتوافق تمامًا مع الأولويات الوطنية المتعلقة بتوطين البيانات وحماية الخصوصية والتحول الرقمي الموثوق.

وإلى جانب دورها في تعزيز التعاون، تلعب " La French Techالرياض" دورًا محوريًا في تعزيز الثقة المؤسسية تجاه الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات القائمة على الابتكار في المنطقة. ومن خلال تطوير منظومة أقوى ومنح حضور ومصداقية أكبر لشركات التقنية الواعدة، تساعد المبادرة شركات مثل Governata على تسريع وتيرة تفاعلها مع قطاع الأعمال وبناء الثقة في الحلول المطورة محليًا.

وتعليقًا على منصبه الجديد، صرح جمال مهند، المؤسِس المشارك لشركة Governata، قائلاً: "تقود المملكة العربية السعودية اليوم واحدًا من أضخم وأهم التحولات التقنية عالميًا، وتتزايد الحاجة لمشاركة منظومات الابتكار الدولية في دعم هذا الزخم المتسارع. نسعى عبر ' La French Techالرياض' إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم رواد الأعمال والمساهمة في خلق بيئة مناسبة تتيح لشركات التكنولوجيا في المنطقة توسيع نطاق أعمالها بقدر أكبر من الثقة والمصداقية وبطموحات تتجاوز الحدود الإقليمية."

من جانبه، أضافت جولي أوغيه، المديرة العالمية لمبادرة ' La French Tech الرياض': "تعد المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًا للابتكار. ومن شأن قيادة جمال لـ 'La French Tech الرياض' أن تُعزز الروابط بين منظوماتنا للشركات الناشئة، وتخلق فرصًا حقيقية لرواد الأعمال في كلا البلدين".

في ظل تسارع وتيرة الاستثمارات السعودية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السيادية (sovereign technologies) والبنية الرقمية، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الهامة مثل ' La French Tech الرياض' دورًا محوريًا ومتزايدًا في دفع عجلة التعاون الدولي وتمكين الشركات الناشئة في المنطقة من المنافسة بقوة على الصعيد العالمي.

نبذة عن Governata:

تم إطلاق Governata عام 2025، وهو أول برنامج في المملكة العربية السعودية لحوكمة البيانات حيث يوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص.

إن برنامجها المتكامل لحوكمة البيانات هو الأول من نوعه وقد تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ في خضم التحديات التي يشهدها مجال حوكمة البيانات. ويأتي هذا البرنامج متوافقًا مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

تطمح الشركة إلى تحقيق المزيد في المجال على المستوى العالمي وستُصدر قريبًا، بجانب برنامجها الأساسي لحوكمة البيانات، برمجيات جديدة تشمل دعم صناعة القرار وحماية البيانات الشخصية وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية.

