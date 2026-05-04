دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تلر، بوابة الدفع الإلكتروني الحائزة على جوائز، عن إطلاق خدمة Google Pay عبر أسواقها الإقليمية، في خطوة تعزز قدرتها على تمكين الشركات من تقديم تجارب دفع رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأمانًا.

وقد صُممت خدمة Google Pay وفق أعلى معايير الأداء والثقة، حيث تُمكّن العملاء من إتمام معاملاتهم بشكل فوري باستخدام بطاقاتهم المخزّنة بأمان في Google Wallet، دون الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات الدفع، مما يساهم في تبسيط رحلة الدفع وتسريع إتمام العمليات، وينعكس بشكل مباشر على تحسين معدلات التحويل وزيادة إيرادات التجار.

ويُشكّل الأمان ركيزة أساسية في تصميم الخدمة، إذ تعتمد Google Pay على أحدث تقنيات المصادقة والتشفير والترميز، بما يضمن حماية البيانات الحساسة وتوفير بيئة دفع موثوقة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

أما على صعيد التجار، فتسهم خدمة Google Pay في تبسيط عملية الدفع بشكل كبير، وتقليل معدلات التخلي عن سلة التسوق، وتعزيز نسب إتمام عمليات الشراء، من خلال تقديم تجربة دفع موثوقة وسلسة تدعم النمو المستدام للأعمال.

وفي هذا السياق، قال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر:

"في ظل التطور المتسارع في عالم المدفوعات الرقمية، أصبحت البساطة والثقة من الركائز الأساسية لأي تجربة دفع ناجحة. ومن خلال Google Pay، نمنح تجارنا القدرة على تقديم حلول دفع أسرع وأكثر أمانًا، بما يمكنهم من تلبية تطلعات العملاء وتعزيز نمو أعمالهم بثقة."

ومع إطلاق خدمة Google Pay إلى جانب Samsung Pay وApple Pay، تعزز تلر مكانتها كمنصة متكاملة تقدّم حلولًا متقدمة تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والفوترة الرقمية، وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، إلى جانب حلول تمويل مرنة. ومن خلال هذه المنظومة، تواصل تلر تمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام، والتوسع بكفاءة، والازدهار في قلب الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال و Samsung Pay ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموزQR، الفواتير الرقمية، خدمة"تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلرفايننس". تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSSوشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مرخّصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات الدفع للتجزئة، ومعتمدة كمزوّد تقني لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من البنك المركزي السعودي (ساما)، بما يعكس التزامها بأعلى المعايير التنظيمية.

www.telr.com

