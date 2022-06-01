الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت Google Cloud اليوم عن تعيين بدر الماضي مديراً إقليمياً في المملكة العربية السعودية. وسوف يتولى الماضي، الذي سيعمل من مكتب الشركة في الرياض، قيادة استراتيجية Google Cloud في جميع أنحاء المملكة. وسيقوم بالإشراف على فريق Google Cloud المتنامي في المملكة، فضلاً عن دعم نمو قاعدة عملاء الشركة في العديد من القطاعات، كالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المالية والترفيه وغيرها. وسيعمل الماضي أيضاً من خلال منصبه الجديد على توسيع منظومة شراكات Google Cloud في المملكة.

هذا ويتمتع بدر الماضي بخبرة تربو على 16 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات ومبيعات قطاع التكنولوجيا، وهو ينضم إلى Google Cloud قادماً من Dell Technologies، التي كان يشغل فيها منصب مدير عام قطاع الاتصالات والسحابة والخدمات المالية، وكان مسؤولاً عن علاقة الشركة مع شركات سعودية كبرى، مثل STC وزين وموبايلي وعملاء آخرين من بنوك ومزودي خدمات سحابية.

وقبل انضمامه إلى Dell Technologies في السعودية، والتي أمضى فيها ثماني سنوات، كان بدر الماضي بدأ مسيرته المهنية في عام 2006 مع شركة Cisco كمدير خدمة عملاء، لينتقل بعدها إلى شركة Oracle في عام 2009، والتي تمحور عمله فيها على مدار أربع سنوات، على مجال إدارة العملاء في قطاع الخدمات المالية. وفي عام 2012 انتقل إلى شركة EMC، حيث تولى منصب مدير قطاع التعليم، ليقود جهود مبيعات الشركة للمؤسسات التعليمية في المملكة.

وفي عام 2017، عمل بدر الماضي مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية كمستشار لمعالي الوزير في مجال الشراكات الدولية. وقاد الماضي خلال عمله في الوزارة العديد من مبادرات التعاون مع شركات تكنولوجيا ومنظمات غير حكومية ومنظمات غير ربحية، ساهمت بتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية، كما مثّل المملكة في عدة مبادرات حيوية، مثل مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي، و في فريق عمل الاقتصاد الرقمي في قمة مجموعة العشرين.

وفي تعليقه على انضمام الماضي إلى فريق الشركة، قال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بانضمام بدر الماضي إلى فريقنا، لا سيما في ظل استمرارنا بتوسيع تواجد Google Cloud في منطقة الشرق الأوسط. ونظراً لأن المملكة العربية السعودية من أهم أسواقنا الرئيسية في هذه المنطقة، فإننا ملتزمون بدعم عملائنا فيها للنجاح في مسيرة التحول الرقمي، وذلك بالاستفادة من حلول

Google Cloud المبتكرة. ونحن واثقون بقيادة بدر المرحلة التالية من نمو وتوسع Google Cloud في السوق السعودية، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذه الصناعة."

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تساعد منصة Google Cloud على تسريع قدرة المؤسسات على تحويل أعمالها رقميًا باستخدام أفضل حلول البنية التحتية والمنصات والخبرات والحلول الصناعية. ونقدم باقة من الحلول المؤسسية التي تستفيد من أحدث تقنيات Google، والتي يتم تشغيلها جميعًا على أنظف سحابة في الصناعة. ويختار العملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم منصة Google Cloud كشريك موثوق لتعزيز النمو وتوفير حلول لأكثر المشكلات تعقيدًا في أعمالهم.