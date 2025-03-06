دبي، الإمارات العربية المتحدة: "براندز فور لس"، المجموعة الرائدة في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، في مجال التجارة بالتجزئة بأسعار مخفضة، أعلنت اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية مع Google Cloud لتسريع تحوّلها الرقمي. ويتيح هذا التعاون لمجموعة "براندز فور لس" الاستفادة من حلول Google Cloud الرائدة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتعزيز عملياتها التشغيلية والارتقاء بتجارب العملاء ودفع عجلة النمو المستقبلي.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط التوسّع الطموحة لـ "براندز فور لس" بعد أن باعت مؤخرًا %35 من أسهمها بقيمة 360 مليون دولار أمريكي إلى شركة TJX. ستعتمد المجموعة على BigQuery، وهو مستودع بيانات متعدد السحابات ومنخفض التكلفة من Google Cloud، لتحليل بياناتها بالكامل ومساعدتها في اتّخاذ قرارات استراتيجية تدعم نموها المستقبلي.

ستعود هذه الشراكة بفوائد عديدة على "براندز فور لس". فمن خلال الإدارة الذكية لمخزونها، ستتمكّن المجموعة من توقّع حجم الطلب بدقة أعلى وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتقليل التكاليف المرتبطة بالمخزون الفائض ومبيعات التصفية من خلال تحليل بياناتها باستخدام BigQuery. وسيساعدها التحكّم الأكبر في سلسلة التوريد في تحديد نقاط الضعف بشكل استباقي وتحسين عملياتها اللوجستية، بالإضافة إلى التفاوض بفعالية أعلى مع المورّدين وضمان توصيل المنتجات بسرعة إلى العملاء. كما ستستفيد المجموعة من حلول BigQuery في تحليل سجلّ بياناتها ومقارنة أسعار المنافسين لتطوير استراتيجيات تسعير ديناميكية تعزّز إيراداتها وميزتها التنافسية في السوق.

وعلى مستوى خدمة العملاء، ستستعين "براند فور لس" بإمكانات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدّمة لتوفير تجربة تسوّق فريدة لكل عميل عبر جميع منصاتها، بما في ذلك تقديم اقتراحات للمنتجات بناءً على تفضيلاتهم. وحرصًا منها على تحقيق أعلى نتائج الرضا والولاء لدى العملاء، ستركّز المجموعة أيضًا على تحليل مراجعاتهم وآرائهم وطلبات المساعدة التي يقدّمونها، بهدف تحديد نقاط الضعف الإشكالية ومعالجتها بشكل استباقي.

من المتوقّع أن يكون لهذه الشراكة دورٌ محوريٌ في دعم استراتيجية النمو التي تعتمدها مجموعة "براندز فور لس" وتعزيز مكانتها كأحد روّاد تجارة التجزئة بأسعار مخفّضة في السوق.

تعليقًا على الموضوع، قال أيمن بيضون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "براندز فور لس": "يُسعدنا التعاون مع Google Cloud وذلك لالتزامنا القوي بتسخير التكنولوجيا الناشئة وحلول التحوّل الرقمي، تماشيًا مع متطلبات السوق الحالية. نسعى من خلال تقنيات Google Cloud المتقدّمة وخبراتها الواسعة إلى الاستفادة من بياناتنا بأفضل شكل ممكن وتحسين عملياتنا التشغيلية بهدف توفير تجربة استثنائية للعملاء. سيكون لهذه الشراكة دورٌ كبيرٌ في دعم استراتيجيتنا للنمو وتعزيز مكانتنا الرائدة في مجال التجزئة بأسعار مخفّضة في المنطقة."

وبدوره، قال زياد جمّال، المدير العام لشركة Google Cloud في الإمارات والمشرق العربي وشمال أفريقيا: "تعدّ "براندز فور لس" نموذجًا رائدًا للابتكار في قطاع تجارة التجزئة بأسعار مخفّضة، ويسعدنا أن نكون شريكها التقني في هذه المرحلة من تحوّلها الرقمي. فقد تم تصميم حلول Google Cloud للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات خصيصًا لمساعدة "براندز فور لس" على فهم عملائها بشكل أفضل وتحسين عملياتها بهدف تقديم تجربة تسوّق مميّزة لهم. ونحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة من شأنها التأكيد على دور "براندز فور لس" الريادي في هذه السوق الديناميكية والعالية التنافسية."

تشكّل هذه الشراكة خطوة كبيرة في مسيرة "براندز فور لس" نحو الابتكار والرقمنة. وبالاستفادة من تكنولوجيات Google Cloud المتطوّرة، تستعد المجموعة إلى مواصلة سلسلة نجاحاتها في عالم البيع بالتجزئة وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

نبذة عن "براندز فور لس"

تعتبر مجموعة "براندز فور لس" إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة الإقليمي، حيث تقدم أحدث صيحات الموضة والمنتجات المنزلية بأسعار تنافسية. وتأسست المجموعة في لبنان عام 1996، حيث اتخذت نموذجًا تجاريًا مبتكرًا يقوم على تقديم أشهر الماركات العالمية بخصومات هائلة. وتوسعت المجموعة في عام 2000 لتتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسياً لها، حيث أصبحت وجهة مفضلة لمحبيّ التسوّق الذكي في المنطقة. وتعمل المجموعة حتى الآن في أكثر من سبعة أسواق في منطقتي الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، وتوفر تجربة تسوّق فريدة من نوعها تحاكي مفهوم لعبة "البحث عن الكنز" الذي يتيح للعملاء اكتشاف منتجات جديدة ومفاجآت مع كل زيارة. وتلتزم "براندز فور لس" بتقديم قيمة استثنائية من خلال توفير منتجات عالية الجودة بخصومات تصل إلى 80% من أسعارها الأصلية. كما نجحت المجموعة في بناء سمعة قوية عبر استراتيجيتها المبتكرة وخدمة العملاء المتميزة. وتواصل "براندز فور لس" مسيرتها نحو النمو والتوسع، حيث تسعى إلى تقديم منتجات تلبّي كافة احتياجات العملاء ، بالاضافة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقًا جديدة حول العالم.

نبذة عن Google Cloud

تمثّل‫ Google Cloud الطريقة الجديدة للوصول إلى السحابة الإلكترونية، فهي توفّر أدوات خاصة بالتعاون والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والمطوّرين والبيانات والأمان مناسبة للحاضر والمستقبل. تقدّم Google Cloud مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي (AI) فعالة ومتكاملة تمامًا ومحسّنة تستند إلى بنيتها التحتية العالمية والشرائح المخصّصة ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة التطوير، بالإضافة إلى تطبيقات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في التحوُّل الرقمي. يعتمد العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة على Google Cloud كشريك تكنولوجي موثوق.

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