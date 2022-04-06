تتعامل "لايف" مع الملايين من طلبات التوصيل في 15 دولة شهرياً من خلال منصتها البرمجية المقدمة كخدمة (SaaS) على Google Cloud

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Google Cloud اليوم عن تعاونها مع "لايف" Lyve، الشركة العالمية للحلول اللوجستية والتكنولوجيا للارتقاء بكفاءة المراحل الأخيرة (الميل الأخير) من توصيل الطلبات في دولة الإمارات وخارجها، وبموجب هذا التعاون تتمكن شركة لايف من تشغيل منصة رقمية مقدمة كخدمة (SaaS) على Google Cloud، والتي تربط الشركات بالشركاء والعملاء، وتسهل تشغيل سلسلة التوريد والتوصيل الخاصة بهم بالكامل بسلاسة وكفاءة.

وتربط "لايف" الشركات بشركائها وعملائها من خلال منصة لوجستية قائمة على سحابة وحاصلة على براءة اختراع، وابتكارات التحول الرقمي التي تسهل ملايين الطلبات شهرياً، وقد أنشأت الشركة منظومة عمل للمنتجات الرقمية لتلبي متطلبات الأعمال التجارية عبر الإنترنت في أي وقت خلال رحلة الميل الأخير.

تم إنشاء المنصة الرقمية لشركة "لايف" وخدماتها الرائدة كلياً على Google Cloud، وبفضل أسعارها المرنة والطريقة السريعة للدفع أولاً بأول، وإدارة الحلول التي تتناسب تلقائياً مع متطلبات أعمالها، فإن Google Cloud تمنح "لايف" وصولاً سريعاً إلى مجموعة من الخدمات عالية الجودة والموثوقة، والتي تضمن الكفاءة والأمان في أفضل سحابة في القطاع، وتم تحسين سرعة تقديم الخدمة وجودتها من خلال استخدام أنظمة "كيوبرنيتس" (Kubernetes) و CloudSQL، ومنصة "فاير بيس" (Firebase).

وستتمكن "لايف"، من خلال إنشاء الواجهة الخلفية بالكامل على Google Cloud، من التركيز على رعاية أعمال عملائها وشركائها، دون الحاجة إلى القلق بشأن البنية التحتية للنظام الأساسي والعيوب المرتبطة بالإعدادات داخل الشركة. كذلك سيستفيد عملاء "لايف" من تشغيل عملياتهم اللوجستية بسلاسة على النظام الأساسي الرقمي، مما يمنحهم الفرصة للتركيز على التوسع، ودفع المزيد من النمو لأعمالهم.

ويشكل رضى العميل أولوية قصوى بالنسبة للشركات في منصة "لايف" الرقمية على Google Cloud، نظراً لما تتيحه من تحديثات سريعة وقت التسليم، وترسل السائقين بطلبات متعددة في المواقع القريبة لضمان تسليم السلع في الوقت المحدد وفي رحلة واحدة.

وقال طارق خليل، مدير غوغل كلاود "Google Cloud" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تقدم Google Cloud حلولاً مخصصة لمساعدة عملاء القطاع على رقمنه أعمالهم، ويتيح هذا التعاون بين Google Cloud "ولايف"، فرصاً قيّمة للشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وهو قطاع نشيط وسريع للغاية، وله تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ويأتي دور السحابة في تطوير سرعة وكفاءة الخدمات في المقدمة في هذا النموذج من الأعمال، ونحن سعداء بتقديم الدعم إلى "لايف" لضمان وصول عملائهم إلى خدمة توصيل سلسة."

من جانبه أكد جورج تشوجوفادزا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "لايف" أن الأخيرة تهدف إلى تقديم منصة توصيل أسرع وأكثر دقة وتفاعلية للعملاء، وأضاف: "نولي الجانب اللوجيستي للأشياء اهتماماً خاصاً، ونمنح عملاءنا فرصة التركيز على صميم عملهم".

كذلك تستخدم "لايف" أدوات Google Workspace التي تسمح للموظفين بالتواصل والتعاون والعمل عن بُعد في 15 دولة، ويساعد Google Workspace أيضاً "لايف" على توظيف المواهب من أي بقعة في العالم دون قيود على المكان، والأهم من ذلك، يضمن تخزين بيانات الشركة بشكل آمن على Google Cloud ، دون تعريضها لأي انتهاكات محتملة.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن Google Cloud:

تساعد منصة Google Cloud على تسريع قدرة المؤسسات على تحويل أعمالها رقميًا باستخدام أفضل حلول البنية التحتية والمنصات والخبرات والحلول الصناعية. ونقدم باقة من الحلول المؤسسية التي تستفيد من أحدث تقنيات Google، والتي يتم تشغيلها جميعًا على أنظف سحابة في الصناعة. ويختار العملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم منصة Google Cloud كشريك موثوق لتعزيز النمو وتوفير حلول لأكثر المشكلات تعقيدًا في أعمالهم.