المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سبرينكلر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CXM)، وهي المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM) للمؤسسات الحديثة، اليوم عن مواصلة توسعها في أسواق الشرق الأوسط مع إطلاق حل استضافة محلية للبيانات لمنصة "سبرينكلر" في المملكة العربية السعودية وذلك على منصة Google Cloud. وتوفر هذه الخطوة للعملاء إمكانية استضافة بياناتهم في المملكة العربية السعودية عبر مزود خدمات الاستضافة لشركة "سبرينكلر" التي تقوم كذلك بتوفير حلول استضافة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على Google Cloud. وستساعد "سبرينكلر" من خلال استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية العملاء على الامتثال للقوانين المتعلقة بالأمن والخصوصية والحوكمة المعمول بها في المنطقة.

وقال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس شركة "سبرينكلر" – أسواق النمو: "ستسهم إمكانية استضافة البيانات محلياً في المملكة العربية السعودية في مساعدة ’سبرينكلر‘ على مواصلة توسيع أعمالها، وتقديم خدمات متميزة، وتلبية احتياجات استضافة البيانات لعملائنا في المنطقة. تعتبر ’سبرينكلر‘ أول منصة تجربة عملاء بقدرات استضافة محلية في المملكة العربية السعودية على Google Cloud، الأمر الذي يضمن ميزة تنافسية واضحة ويجعل من ’سبرينكلر‘ منصة تجربة العملاء المفضلة من قبل القادة الإقليميين الذين يتطلعون إلى إنجاز التحول الرقمي لمؤسساتهم وتوحيد عمليات المكاتب الأمامية".

وتواصل "سبرينكلر" توسعها السريع في العديد من أسواق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. وتتيح حلول الاستضافة المحلية للبيانات للعملاء في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي تتيحها منصة "سبرينكلر" المعززة بالذكاء الاصطناعي ومن ضمن ذلك حل (AI+) من "سبرينكلر" المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي يمكن توظفيها في مجالات متعددة تشمل خدمة العملاء، والرؤى الخاصة بالعمليات، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق المصمم وفقاً للحوكمة على مستوى المؤسسة، والأمن، وخصوصية البيانات.

من جهته قال عبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لشركة Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يسر Google Cloud التعاون مع ’سبرينكلر‘ في إطار جهود توسعها في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التعاون في أعقاب الدمج الناجح لمنصة الذكاء الاصطناعي (AI+) من ’سبرينكلر‘ مع منصة (Vertex AI) من Google Cloud، وهو يجسد التزامنا المشترك بتوفير حلول بيانات آمنة تلبي متطلبات الامتثال. وأصبح بمقدور الشركات الآن الوصول إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة وتلبية متطلبات توطين البيانات الخاصة بها وذلك من خلال استضافة منصة تجربة العملاء الموحدة من ’سبرينكلر‘ على Google Cloud".

وكانت "سبرينكلر" قد أعلنت مؤخراً عن دمج حلولها مع منصة (Vertex AI) من Google Cloud، حيث يساعد تسهيل عملية دمج عروض خدمات ذكاء اصطناعي جديدة عملاء "سبرينكلر" على الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأكثرها تطوراً. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عملاء "سبرينكلر" قادرين على إدراج النماذج التي يقدمها إليهم شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي المختارين من قبلهم، أو إنشاء نماذج جديدة ودمجها في منصات الذكاء الاصطناعي المملوكة حصرياً من قبل "سبرينكلر" وذلك بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار وتقديم تجارب عملاء أفضل.

وستقوم فرق الدعم والموارد التقنية والمعالِجات الفرعية العالمية التابعة لشركة "سبرينكلر" بدعم الاستضافة المحلية في المملكة العربية السعودية، تماماً كما هو الحال في جميع مواقع الاستضافة المحلية للبيانات التي تقدمها الشركة.

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