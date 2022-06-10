- مركز البيع الجديد في منطقة المصفح سيوفر للعملاء إطارات عالية الجودة وخدمات متكاملة

- الشراكة مع Swaidan Trading و Tire.ae تهدف إلى تقديم أفضل التكنولوجيا في قطاع النقل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أطلقت كل من شركة Goodyear و Swaidan Trading Co LLC وTire.ae منفذاً جديداً للإطارات والخدمات المتكاملة في منطقة المصفح. يمثل هذا الافتتاح توسيع عمليات الشركة العالمية لتصنيع الإطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز التزام Goodyear وشركائها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع السائقين في أنحاء الدولة.

سيوفر منفذ التوزيع الجديد خيارات شاملة من إطارات سيارات الأفراد ومجموعة خدمات متكاملة، بما في ذلك التركيب والفحص والاستبدال وموازنة العجلات، لخدمة هدف الدولة المتمثل في تحقيق القيادة الآمنة على الطرق.

قال خالد عرفة، المدير العام لشركة Goodyear الشرق الأوسط وأفريقيا: "تنمو الشركة ضمن معايير التزامنا بتقديم أعلى مستويات تكنولوجيا النقل و أفضلتجربة القيادة لجميع السائقين في دولة الإمارات".

"هذه الشراكة هي شهادة أخرى على ثقتنا في شركائنا المحليين وتعكس مهمتنا المشتركة لضمان استفادة جميع السائقين في الدولة من فرصة القيادة الأكثر أماناً وسلاسة لأنفسهم ولركابهم".

ترى شركة Tire.ae الراسخة لخدمات السيارات في الدولة، أن المنفذ الجديد سيمنح مالكي السيارات في العاصمة أبوظبي وخارجها خيارات الإطارات الأمثل لتحقيق أداء أعلى.

وقال السيد روح الله رضائي، المالك والمدير التنفيذي للمجموعة، Tire.ae: "بصفتنا مؤسسة راسخة لبيع الإطارات في الإمارات العربية المتحدة، فقد كشف هذا التعاون مع Goodyear و Swaidan Trading عن فرصة كبيرة لتوسيع أعمالنا في الدولة. يتيح المنفذ الجديد المتطور مزيدا من الراحة لمالكي السيارات من حيث إمكانية شراء إطارات عالية الجودة والحصول على الخدمات الأخرى المتعلقة بالسيارات".

بالنسبة لـ Swaidan Trading التي تعتبر شريك Goodyear منذ فترة طويلة فإن منفذ التوزيع الجديد يعني أيضاً التزاماً قوياً تجاه عملائها في ما يخص القيادة عالية الجودة والسلامة على الطرق.

وقال السيد أجيت كومار، مدير العمليات الرئيسية في القسم التجاري لدى شركة Trading Swaidan التجارية ومجموعة Al Naboodah للمشاريع: "طوال فترة شراكتنا مع Goodyear كان هناك التزام قوي تجاه جميع سائقينا والمتمثل في- قيادة أكثر أماناً وسلاسة. ومع افتتاح منفذ التوزيع الجديد، هناك فرصة للعمل بإصرار أكبر على تحقيق هذا الالتزام وتوسيع نطاق وصولنا من خلال توفير المزيد من الراحة".

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نبذة عن Goodyear

هي واحدة من أكبر شركات الإطارات في العالم. توظف حوالي 72 ألف شخص وتصنع منتجاتها في 54 منشأة في 23 دولة في العالم. يسعى مركزا الابتكار التابعان لها في مدينة أكرون بولاية أوهايو، وبلدة كولمار بيرج في لوكسمبورغ، إلى تطوير أحدث المنتجات والخدمات التي تحدد معايير التكنولوجيا والأداء لهذه الصناعة.

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