الرياض: أعلنت شركة Golin MENA عن تعيين السيد ذياب نصّار مديرًا عامًا لعملياتها في المملكة العربية السعودية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها في المملكة ودعم عملائها في المنطقة، بما يتماشى مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع العلاقات العامة والتواصل.

بعد أكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، بما في ذلك القطاع غير الربحي والحكومي والخاص في السعودية، يعود نصّار إلى Golin MENA، الوكالة التي بدأ فيها مسيرته المهنية في مجال العلاقات العامة والتواصل.

وقال ستيفن وورزلي، المدير الإقليمي لـ Golin MENA: "يمتلك ذياب خبرة واسعة في مجالات العلاقات العامة والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام الإبداعي، مما يجعله الشخص المثالي لقيادة مرحلة جديدة لشركتنا في السعودية، والمساهمة في تحقيق تغييرات استراتيجية تحدث فرقًا ملموسًا لعملائنا."

وقال مازن جواد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Horizon Holdings، الشركة الأم لـ Golin MENA: "يأتي ذياب بخبرة متنوعة ورؤية مستقبلية وقيادة جديدة تتوافق مع طموحاتنا في السعودية. إن خبرته الاستراتيجية في السوق السعودي ستضمن استمرارنا في تقديم حلول واستشارات متقدمة في مجال العلاقات العامة والتواصل، بالإضافة إلى طرح توجهات متطورة تحدث تأثيرًا ملموسًا على نمو وتطور أعمال عملائنا."

وأعرب نصّار، الحاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات ودرجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام، والذي يمتلك خبرة متميزة في مجال حلول الاتصال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عن حماسه لمساعدة العملاء المحليين والإقليميين والدوليين على استغلال الفرص الكبيرة التي تقدمها السعودية كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وأضاف: "يشرفني العودة إلى Golin MENA وHorizon Holdings في هذا الوقت المميز للمملكة وقطاع العلاقات العامة، وأتطلع إلى قيادة فريقنا نحو ابتكار حملات إبداعية ومؤثرة تعكس التميز العالمي لـ Golin ومعرفتنا العميقة بالسوق السعودي."

عن Golin MENA:

Golin MENA هي شركة تابعة لمجموعة التسويق والاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط Horizon Holdings، وهي وكالة تابعة لمجموعة Interpublic Group (HYSE: IPG)، والشريك لـ Golin العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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