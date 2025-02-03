(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن دعمها وانضمامها لبرنامج GoGreen+ لوقود الطائرات المستدام التابع لشركة DHL، والهادف للحد من الانبعاثات الكربونية.

ومن خلال هذه الخطوة ، تبرهن "جورامكو" على التزامها بتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الطيران. ومع انضمامها لبرنامج GoGreen+، تساهم شركة "جورامكو" في تسهيل الانتقال إلى وقود طيران أكثر استدامة، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80%، وذلك عند مزج وقود الطيران (SAF) المشتق من مصادر متجددة مثل نفايات زيت الطهي المستعمل والمخلفات الزراعية، مع وقود الطائرات التقليدي، وهو ما يعزز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الطيران، كما يقلص من تأثير عملياته السلبي.

وتنطوي مبادرة الانتقال لاستخدام هذا النوع من الوقود ضمن برنامج GoGreen+ على أهمية كبيرة، كونها تعتبر امتداداً لاستراتيجية شركة DHL لتكامل الاستدامة، في الوقت الذي تتماشى فيه أهدافها مع هدف "جورامكو" المتمثل في تحقيق عمليات أكثر تناغماً وصداقة مع البيئة وتوافقاً مع معاييرها، مع التركيز بشكل مباشر على تقليل الانبعاثات لدى المصدر الأساسي بدلاً عن تعويضها بمعالجة التأثيرات بعد وقوعها عبر نشاطات أو مشروعات نظيفة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يتجه الطيران نحو مستقبل أخضر. ومن هنا، تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في الانتقال بالقطاع لمستويات أكثر نظافة واستدامة، خاصة وأننا في جورامكو نهتم بتقديم منتجات وخدمات ذات مستوى عالمي وعالي الجودة لعملائنا الكرام، الأمر الذي يغطي كل جانب من جوانب عملياتنا. هذا ويؤكد استخدام وقود الطيران المستدام، على التزامنا تجاه البيئة، في الوقت الذي يزيد فيه من ثقة عملائنا بنا."

وكجزء من تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل للاستدامة، تبقى "جورامكو" ملتزمة بالحد من التأثير البيئي على مستقبل قطاع الطيران والمجتمع الأوسع. ويتماشى برنامج GoGreen+ مع فلسفة شركة "جورامكو" في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب أعمالها وعملياتها، بما يشمل استراتيجيات إدارة النفايات الأكثر ذكاء، ومبادرات الحفاظ على الطاقة، ومبادرات إعادة التدوير.

ويشار إلى أن الشراكة مع شركة DHL تعزز من التزام شركة "جورامكو" بالابتكار الأخضر من خلال التعاون مع الموردين ذوي التوجهات المماثلة، والذين يتشاركون نفس قيم التفاني في الاستدامة.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 17 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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