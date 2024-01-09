القاهرة: اختتمت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، الجولة الخامسة من الدورات التدريبية التي نظمتها بالشراكة مع مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مساعيها لدعم جهود تعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، حيثما تهدف الشراكة إلى مساعدة الشركات الناشئة في تحقيق النمو المستهدف في المشهد الرقمي سريع التطور توافقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

وقد نُظمَت سلسلة من ورش العمل وجلسات تدريب المدربين طوال فترة التعاون، حيثما وفرت هذه الدورات لرواد الأعمال الرؤية والأدوات اللازمة لتأسيس حضورهم عبر الإنترنت، وبناء علامتهم التجارية عبر الإنترنت، وبدء مشروعات التجارة الإلكترونية لديهم. علاوة على ذلك، مُنح رواد الأعمال في مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار صلاحية الوصول إلى دورات تعليمية مخصصة ونسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من أداة بناء المواقع الإلكترونية بالعربية (GoDaddy Arabic Website Builder) أو المتجر الإلكتروني العربي (GoDaddy E-store) بالإضافة إلى التخفيضات المميزة الممنوحة لمتخرجي البرنامج ، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية الأساسية اللازمة لتوسيع قاعدة أعمالهم وتعزيز حضورهم عبر الإنترنت.

في هذا السياق، تؤكد سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy : " على التأثير التحولي لريادة الأعمال من خلال تصريحها: "تماشيًا مع التزام GoDaddy بتمكين الشركات، تكشف نتائج استطلاع GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة يستعدون لزيادة التسويق عبر الإنترنت بنسبة 21% وتطوير تواجدهم الرقمي بنسبة 19%. نحن في GoDaddy، ملتزمون بتوفير خدمات وأدوات عبر الإنترنت مصممة خصيصًا لتمكين الشركات المصرية من إرساء حضور قوي على الإنترنت وتوسيع نطاقها."

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، على أهمية هذا التعاون المشترك مع GoDaddy، حيث صرحت قائلة: "تلعب هذه الشراكات دورًا محوريًا في رعاية الشركات الناشئة ومساعدتها في تحقيق النمو المستهدف في ظل المشهد الرقمي الحالي. فمن خلال هذا البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين تدريبيين وخمسة جولات، تمكنَّا من تدريب العديد من المشاركين على نحو يساهم في إحداث أثر إيجابي على أعمالهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة في دفع التحول الرقمي عبر تنظيم الدورات التدريبية ووضع السياسات اللازمة، تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية الطموحة."

كما صرحت من جانبها الدكتورة هبة مدحت زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار: "تدرك الحكومة المصرية الدور المهم الذي تلعبه ريادة الأعمال في بناء اقتصاد مستدام، هذا إضافة إلى قدرة هذه الشركات على خلق العديد من الوظائف وهذا من شأنه تحسين معدلات التشغيل. حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى قدرة رائد الأعمال على خلق ما بين 5 إلى 10 فرص عمل على الأقل، مما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي."

وعبرَّت رجاء مجدي، إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي، عن سعادتها بالتجرية، قائلة: "من أجل إدارة شركتي الناشئة بنجاح، كان يتحتم عليَّ استيعاب طريقة إنشاء موقع إلكتروني مناسب بهدف تعزيز انتشار أعمالي عبر الإنترنت وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا قررت الانضمام إلى البرنامج التدريبي الذي نظمته GoDaddy مع مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار، لما يوفره من معرفة وأدوات كنت أبحث عنها طويلًا، إلى جانب الخبرة التي اكتسبتها مباشرة من شركة GoDaddy التي تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع."



لذلك، تشارك GoDaddy في الشراكات والتعاونات مع المنظمات المحلية والمبادرات الحكومية في مصر. ويهدف ذلك إلى زيادة الوعي بفوائد التواجد الرقمي وكيفية تنميته، مع شركاء مثل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وStartup Without Borders، وفوري، لتقديم التدريب عبر الإنترنت، وأدوات بناء المواقع الإلكترونية، وطرق الدفع الآمنة.

وتؤمن GoDaddy بأن العمل المشترك سيعزز بيئة توفر للشركات الصغيرة الدعم والموارد الضرورية لتحقيق النجاح.

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نبذة عن GoDaddy:

تعمل GoDaddy على تمكين رواد الأعمال يوميًا في جميع أنحاء العالم من خلال توفير كل المساعدة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح عبر الإنترنت وشخصيًا. وتعد GoDaddy المكان الذي يأتي إليه الأشخاص لتسمية فكرتهم، وإنشاء موقع ويب احترافي لجذب العملاء، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وإدارة أعمالهم. مهمتنا هي تزويد عملائنا بالأدوات والرؤى والأفراد لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح. لمعرفة المزيد عن الشركة، قم بزيارة www