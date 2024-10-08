القاهرة، أعلنت GoDaddy ، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها بإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منتجها WordPress Hosting ، وذلك لمساعدة المصممين والمطورين على توفير الوقت والجهد اللازم لأداء مجموعة متنوعة من المهام.

وتساهم الخدمة الجديدة في تسهيل إنشاء المواقع الإلكترونية على موقع ووردبريس المُدار. وتبدأ العملية بطرح مجموعة من الأسئلة على المستخدمين حول طبيعة أعمالهم وأهدافهم من إنشاء الموقع. وهنا تبدأ مهمة برنامج GoDaddy المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم تلقائياً بإنشاء قالب للموقع مع المحتوى والصور المناسبة بالاستفادة من الإجابات المقدمة. ويتمتع المستخدمون بإمكانية التحكم الكامل بمحتوى الموقع الإلكتروني، حيث يمكنهم مراجعته وتعديله قبل إطلاق الموقع، مما يضمن انسجامه مع جوهر علاماتهم التجارية وعرضه لأحدث المعلومات الدقيقة حولها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية: "نهدف إلى تزويد رواد الأعمال والمصممين بأدوات رقمية مبتكرة من شأنها تسريع رحلتهم نحو التحول الرقمي. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع موقع ووردبريس المُدار من GoDaddy، نقدم لرواد الأعمال المصريين حلاً فعّالاً وسهل الاستخدام يوفر إمكانية الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة".

وتساعد التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من GoDaddy على إنشاء مواقع إلكترونية في خطوات قليلة، كما تم إدماجها في Hub، لوحة التحكم من GoDaddy المخصصة لمصممي ومطوري المواقع، مما يتيح لهم توفير الوقت اللازم لأداء المهام اليومية من خلال الأدوات المدمجة في لوحة التحكم، بغض النظر عن المكان الذي يستضيف الموقع. كما تساعد هذه اللوحة المتكاملة المصممين والمطورين على تطبيق مجموعة كاملة من التحديثات على الموقع بشكل فعال، إضافة إلى أتمتة الفواتير والتواصل مع العملاء، وإنشاء تحليلات حول الأداء والتحسينات، فضلاً عن المحافظة على أمان الموقع من خلال تلقي تنبيهات تلقائية حول التهديدات السيبرانية المحتملة.

لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتُعدّ الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهية الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com

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