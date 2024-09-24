القاهرة، يدرك رواد الأعمال اليوم أهمية التسويق في الحفاظ على قدرتهم على المنافسة وبناء علامتهم التجارية واستقطاب العملاء، إلا أن استبيان GoDaddy العالمي لرواد الأعمال الأخير أفاد بأن 76% من المشاركين فيه غير واثقين من أن استراتيجيات التسويق الحالية لديهم تسهم في تحقيق أهداف أعمالهم. ويرى كثير منهم أن أصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من نقاط ضعف كبيرة في مجال التسويق الإلكتروني نتيجة الافتقار للوقت والأموال والمهارات اللازمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الأعمال، إذ يمكنه إحداث نقلة نوعية في هذا المجال إذا ما تم دمجه بالتسويق الرقمي. وتواصل GoDaddy مساعيها لتعزيز تكافؤ الفرص من خلال تقديم أدوات تسويق فعالة وبأسعار مناسبة للجميع تسمح للشركات الصغيرة بتحسين آليات التسويق التي تعتمدها وتحقيق مستويات ملموسة من النجاح".

وأطلقت GoDaddy مؤخراً منتج التسويق الرقمي في إطار جهودها لتذليل العقبات التسويقية ومساعدة الشركات على تعزيز حضورها عبر الإنترنت. ويوفر المنتج حلاً متكاملاً، ويهدف إلى إدارة جهود التسويق وزيادة الوصول إلى أبرز الأدوات الفعّالة، مثل تحسين الظهور على محركات البحث، والتسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني، مع الاستفادة من توحيد الرسائل الواردة إلى البريد الإلكتروني لتسهيل إدارة رسائل العملاء. ويمكن للعملاء دمج هذه الأدوات بسهولة في المواقع الإلكترونية الجديدة والقائمة، بغض النظر عن المكان الذي يستضيف تلك المواقع.

وأظهر الاستبيان أن 93% من أصحاب الأعمال الصغيرة يستفيدون من الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتهم التسويقية، غير أن النتائج جاءت متفاوتة. وأصبح بالإمكان إنشاء محتوى يعبّر عن العلامة التجارية ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ومناسب للقطاع والجمهور المستهدف بشكل آني.

ويمكن لرواد الأعمال الاعتماد في التسويق الرقمي على ميزات GoDaddy Studio سهلة الاستخدام، والتي تمكّنهم من تصميم حملات تسويقية فعّالة مثل حملات البريد الإلكتروني والصور والفيديوهات المخصصة التي تعكس جوهر علاماتهم التجارية. وتُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة أخرى تتيح للشركات الصغيرة استقطاب العملاء والتفاعل معهم وإنشاء محتوى مخصص عبر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جدولة المنشورات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستاجرام ويلب وجوجل. وتسهم تلك الخطوات مجتمعة في تسهيل العملية التسويقية والمساعدة على نمو الأعمال.

ويمكن لرواد الأعمال ترقية خطة التسويق الرقمي للوصول إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل الإعلانات الرقمية عبر منصة يلب للترويج لأعمالهم، إضافة لأداة تقويم التسويق، والتي تًعدّ من الميزات المبتكرة، حيث توفر مواعيد مئات الفعاليات والعطلات القادمة، كما تقدّم اقتراحات لمنشورات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن جدولتها مسبقاً، مما يضمن إنشاء محتوى تسويقي مميز وظهوره في الوقت المناسب.

ويمكن لرواد الأعمال اختيار إحدى الخطط الثلاث التالية بما يتناسب مع احتياجات أعمالهم:

Essentials - الأدوات الأساسية اللازمة لبداية التسويق نشر المحتوى على منصات فيسبوك وإنستاجرام ويلب وجوجل إنشاء وإدارة قوائم الأعمال الحصول على أفكار واقتراحات ملهمة لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المخصصة إرسال 10 آلاف رسالة بريد إلكتروني شهرياً

- الأدوات الأساسية اللازمة لبداية التسويق Deluxe - تشمل مجموعة فعالة من الأدوات، بما فيها الإعلانات الرقمية لتعزيز جهود التسويق؛ وتوفر جميع ميزات الخطة Essentials بالإضافة إلى: تصميم شعار مخصص يتناسب مع العلامة التجارية الحصول على أفكار حول خطة التسويق الرقمية لتكوين صورة حول الخيارات المجدية عرض كامل للتقويم التسويقي إرسال 120 ألف رسالة بريد إلكتروني شهرياً

- تشمل مجموعة فعالة من الأدوات، بما فيها الإعلانات الرقمية لتعزيز جهود التسويق؛ وتوفر جميع ميزات الخطة بالإضافة إلى: Ultimate – توفر الوصول الكامل إلى أدوات التسويق الفعالة لتحقيق أعلى مستويات النمو؛ وتوفر جميع ميزات الخطة Deluxe بالإضافة إلى: إنشاء إعلانات رقمية ومحتوى ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إرسال 750 ألف رسالة بريد إلكتروني شهرياً تخزين معلومات الاتصال لما يصل إلى 50 ألف عميل لتوفير الوصول إلى أقصى حد من العملاء إنشاء عدد غير محدود من الصور والفيديوهات الموسومة بشعار العلامة التجارية

– توفر الوصول الكامل إلى أدوات التسويق الفعالة لتحقيق أعلى مستويات النمو؛ وتوفر جميع ميزات الخطة بالإضافة إلى:

لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتُعدّ الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهية الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com.

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